¡Por fin! El Volvo EX30 ha resuelto uno de mis mayores problemas con los coches modernos

En 2024, las almohadillas de carga inalámbrica son accesorios habituales para los smartphones, ya que casi todos los nuevos buques insignia son capaces de cargarse sin necesidad de un cable. Se ha convertido en un accesorio muy popular en los salpicaderos de los coches, ya que los fabricantes de automóviles intentan dar al vehículo un atractivo más premium, aunque a menudo lo hacen bastante mal. El Volvo EX30, sin embargo, ha superado la tarea, y es motivo de celebración.

Tenemos mucho terreno que cubrir, así que vamos a empezar por lo básico. Piensa en el modo de funcionamiento de un cargador inalámbrico: el teléfono debe colocarse sobre una alfombrilla o disco que se alinee perfectamente con los componentes de carga inalámbrica entre ambos dispositivos. Si no consigues una conexión perfecta cara a cara, no recibirá energía. Es una molestia para muchos usuarios de cargadores inalámbricos, que empeora aún más cuando la almohadilla de carga no tiene el tamaño adecuado para el teléfono (aunque esto no suele ser un problema).

La carga inalámbrica 'Qi 2' introdujo un requisito de magnetismo ya demostrado con el MagSafe de Apple que resolvía el problema de la alineación gracias al Perfil de Potencia Magnética (aunque, confusamente, algunos cargadores Qi 2 pueden venderse con el 'Perfil de Potencia Extendida', prescindiendo de los imanes). Pero hasta ahora sólo los iPhones desde la serie 12 y el HMD Skyline, un teléfono Android lanzado en 2024, han adoptado el estándar.

¿Y qué pasa cuando se introduce esta tecnología en un coche? Te enfrentas a una serie de problemas totalmente nuevos. De repente, el entorno se mueve a velocidades incoherentes y en distintas direcciones. Dependiendo del diseño interior, la ubicación de un cargador inalámbrico puede ser potencialmente problemática; si está inclinado en la consola central sin ninguna barrera alrededor, es probable que tenga un viaje de ida al suelo cuando se hace un giro cerrado o se acelera agresivamente. Incluso si conduces con cuidado, el teléfono podría romper el contacto con el cargador.

Intentar resolver este problema no es fácil, y he visto algunos intentos atroces de solucionar los problemas de ubicación de los cargadores inalámbricos. El peor que he visto fue en un coche muy bueno, el Audi E-Tron GT, que colocó el cargador inalámbrico en el reposabrazos central del coche. En esta posición, estaba apretado contra el lateral del compartimento con un soporte que forzaba el contacto contra el cargador. Se calentaba mucho en esta posición, hasta el punto de preocuparme por mi teléfono si lo dejaba allí más tiempo.

Afortunadamente, Volvo ha conseguido que el cargador inalámbrico para coche funcione a la perfección, y lo ha hecho de forma muy sencilla.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

La carga inalámbrica del móvil en el coche bien hecha

En el Volvo EX30 hay dos cargadores inalámbricos, uno para cada asiento delantero. Están situados debajo del sistema de infoentretenimiento y, como característica exclusiva del EX30, debajo de la guantera centralizada (sí, la guantera está en el centro y no inmediatamente delante del asiento del pasajero delantero).

Es un enfoque similar al de Tesla y, de hecho, muchos coches colocan sus cargadores inalámbricos en este mismo lugar, pero suelo encontrarlos algo incompletos en su desarrollo. Dependiendo de los materiales utilizados tanto para la alfombrilla como para el teléfono (y su carcasa), el dispositivo podría deslizarse y dejar de cargarse. No en el EX30.

En el SUV básico de Volvo, los teléfonos se mantienen inclinados, firmes en su sitio con un agarre de goma que presiona firmemente el teléfono contra la alfombrilla de carga, algo así como un cinturón de seguridad. Funciona a la perfección.

Es una innovación con respecto a un diseño similar que vi cuando analicé el BMW iX1, en el que se utilizaba un diseño de cinturón de seguridad de plástico duro. Incluso entonces, el teléfono no se mantenía tan firmemente en su sitio. Podía deslizarse a izquierda y derecha, o salirse de su sitio al acelerar (aunque, en general, conseguía mantener el teléfono en contacto con la alfombrilla de carga). Para activar el cinturón de seguridad, había que engancharlo en su sitio, tirando del plástico hacia arriba.

El EX30, con su fuerte contención a base de caucho, perfecciona el enfoque sin piezas móviles. No hay cinturón de seguridad que abrochar o desabrochar, ya que está ahí siempre. Sólo tienes que meter el teléfono; está ventilado para que no se caliente demasiado, a diferencia del diseño de Audi mencionado anteriormente, y está lo suficientemente cerca como para no causar problemas con la conexión inalámbrica del teléfono. El teléfono no se desplaza y se carga con bastante fiabilidad.

Y parece tan sencillo, ¿verdad? Ni siquiera es una solución técnica, es una solución física. El Volvo EX30 se basa en ofrecer este tipo de soluciones con su pequeño tamaño y su interfaz de usuario y de infoentretenimiento condensada, y esto es sólo un testimonio de su diseño inteligente.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Un paso en la dirección correcta

El diseño de Volvo es genial porque reconoce un problema real con una solución simple y bien pensada. La gran pregunta es: ¿por qué no hemos llegado a una carga Qi 2 generalizada todavía, incluso fuera de los automóviles? Es casi inexistente en el lado Android (Samsung lo revelará en breve, por supuesto), y los cargadores Qi 2 son pocos y distantes entre sí. En el mundo automotriz, no puedo pensar en un solo automóvil que ofrezca carga con capacidad Qi 2, con el magnetismo capaz de resolver muchos de los problemas descritos en este artículo.

El otro beneficio es obvio: la velocidad de carga. La mayoría de los cargadores Qi 1 tienen una capacidad de 5W (o hasta 15W, dependiendo de los dispositivos específicos en uso), mientras que el Qi 2 ofrece una capacidad base de 15W. Estas capacidades aún están muy por debajo de la carga rápida con un cable USB-C, ya que la mayoría de los teléfonos son capaces de pasar del 0 al 50 % en solo 30 minutos, mientras que los cargadores inalámbricos tendrán dificultades para ofrecer una experiencia comparablemente rápida.

Ahora que el mundo de los teléfonos inteligentes ha adoptado plenamente el estándar USB-C, no puedo evitar imaginar que la solución es simplemente una mejor conectividad. El problema de los cargadores inalámbricos de teléfonos en los automóviles va de la mano con otros problemas relacionados con la conexión del automóvil al teléfono. Por ejemplo, la conexión Bluetooth de Android Auto y Apple CarPlay es complicada en muchos automóviles, y he tenido que lidiar con cortes de la conexión en algunos. Algunos automóviles incluso exigen el uso de un cable USB-A para conectarse a Android Auto o Apple CarPlay con cable, a pesar de ofrecer puertos USB-C que están simplemente dedicados a la carga.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Estos problemas se podrían resolver con una única solución: soportes integrados que ofrezcan un conector USB-C, en el que simplemente se puede colocar el teléfono. De esa manera, no hay ninguna ambigüedad en cuanto a dónde se debe colocar el teléfono y, si se retira correctamente, el teléfono no se moverá durante el movimiento.

El enfoque de Volvo en el EX30 parece indicar que estamos yendo por el camino correcto hacia una solución más perfecta para la conectividad entre el automóvil y el teléfono, especialmente con su sistema operativo intuitivo que desarrolla Android Auto en Android Automotive (el nombre independiente para el sistema operativo de a bordo en contraposición al modo de automóvil a teléfono).

Espero con ansias ver cómo Volvo innova en el diseño de los modelos futuros, ya que la empresa ha logrado algunos de mis diseños para automóviles favoritos en los últimos tiempos.