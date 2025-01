¿Valen la pena 10.000 pasos al día por tus datos personales? El 80% de las aplicaciones de fitness venden tu privacidad

Alrededor de 12 de las 15 mejores aplicaciones de fitness comparten activamente tus datos personales con terceros, vendiendo de facto tu privacidad. Strava y Fitbit están entre las más ávidas de datos, recopilando el 84% de todos los datos potenciales.

Estas son algunas de las preocupantes conclusiones de un nuevo estudio publicado por Surfshark, uno de los mejores servicios VPN del mercado, tras analizar las prácticas de recopilación e intercambio de datos de las aplicaciones móviles de fitness más populares.

«Nuestra investigación muestra que las aplicaciones gratuitas comparten significativamente más datos con terceros en comparación con las aplicaciones de pago, destacando la importancia de evaluar las implicaciones de privacidad», dijo Tomas Stamulis, Director de Seguridad de Surfshark.

Para determinar el precio real del entrenamiento en casa (a menudo gratuito), el equipo de Surfshark analizó las 15 principales aplicaciones móviles de fitness. Entre ellas se incluyen rastreadores de ejercicio, apps de entrenamiento y plataformas de entrenamiento personal.

