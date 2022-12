Apple quiere que utilices una llave de seguridad física para Apple ID

Apple ha anunciado nuevas funciones destinadas a mejorar la protección de la ciberseguridad de sus clientes, tanto consumidores como empresas, entre las que se incluye Security Keys, una posibilidad de utilizar llaves físicas de terceros para proteger los datos alojados en la plataforma iCloud.

"Para los usuarios que opten por ello, Security Keys refuerza la autenticación de dos factores de Apple al requerir una llave de seguridad de hardware como uno de los dos factores", dijo la compañía en su anuncio, señalando que Security Keys estará disponible de forma general en el 2023.

"Esto lleva nuestra autenticación de dos factores aún más lejos, evitando incluso que un atacante avanzado obtenga el segundo factor de un usuario en una estafa de phishing".

Protección de personajes públicos

Aunque esta función puede ser utilizada por cualquiera, Apple la ha diseñado pensando en los personajes públicos. Después de todo, son las figuras públicas, como famosos, periodistas o funcionarios, los que a menudo se enfrentan a "amenazas concertadas a sus cuentas online".

En declaraciones a 9to5Mac, Apple dijo que el sistema se integra con su proceso de transferencia de dispositivo a dispositivo, lo que significa que una vez que un usuario autentique su iPhone, no tendrá que hacerlo de nuevo, incluso cuando obtenga un nuevo dispositivo (siempre y cuando utilice el proceso de transferencia de configuración de dispositivo a dispositivo, dijo).

Además, los dispositivos de confianza que ya hayan iniciado sesión en el ID de Apple no se desconectarán cuando el usuario intente autenticarse con la clave de seguridad.

Sin embargo, no esperes comprar nuevos aparatos de Apple en breve, ya que Apple ha confirmado que no tiene intención de fabricar estas llaves de hardware. En su lugar, quiere contar con socios externos.

Apple afirma que existe una necesidad acuciante de reforzar la seguridad, citando un nuevo informe de investigación titulado "The rising threat to consumer data in the cloud" (La creciente amenaza para los datos de los consumidores en la nube). Escrito por el Dr. Stuart Madnick, profesor emérito de la Sloan School of Management del MIT, el informe afirma que el número total de violaciones de datos se ha más que triplicado en menos de una década (2013 - 2021), con más de mil millones de registros personales expuestos al público solo en el 2021.

