Este vídeo oficial de última hora del Google Pixel Fold nos muestra el teléfono al completo

Faltan pocas horas para el Google I/O 2023 (opens in new tab), pero parece que Google no puede esperar hasta su propio evento para enseñarnos su nuevo producto más esperado. Tras un breve vídeo de presentación del Google Pixel Fold (opens in new tab) publicado la semana pasada, la compañía ha compartido ahora un anuncio más largo en el que aparece el teléfono.

Lo ha compartido la cuenta oficial de Google Pixel en Twitter (opens in new tab) (compartido por Phone Arena (opens in new tab)), y la redacción del tuit sugiere que el enlace al vídeo en sí podría no haberse incluido hasta después de Google I/O, pero en cualquier caso, ya está ahí.

El vídeo (que puedes ver a continuación, suponiendo que Google no lo haya retirado) muestra el Pixel Fold siendo utilizado por varias estrellas de la NBA, principalmente para videollamadas, así como para hacer y editar fotos.

La experiencia se parece mucho a la de usar un Google Pixel 7 (opens in new tab), solo que con una pantalla grande y plegable. Y aunque los biseles parecen tan decepcionantemente grandes aquí como en otras filtraciones, el dispositivo no parece demasiado voluminoso ni siquiera cuando está plegado.

Puedes ver el Pixel Fold en tonos blanco y negro aquí, y se le une en algunas tomas lo que parece ser el Google Pixel 7a (opens in new tab).

Hablando del Pixel 7a, también ha aparecido de forma destacada en un nuevo anuncio en vídeo, compartido por el siempre fiable filtrador @OnLeaks en colaboración con MediaPeanut (opens in new tab).

Este es un vídeo más corto, pero nos muestra el Pixel 7a desde varios ángulos y destaca su capacidad para iluminar escenas oscuras en las fotos.

No hay mucho que no hayamos visto antes en ninguno de estos vídeos, pero ambos son material de marketing oficial (aunque filtrado en el caso del anuncio del Pixel 7a), así que no hay duda de su autenticidad.

Deberíamos ver mucho más material oficial pronto, ya que Google I/O comenzará a las 19:00 (hora de Madrid) hoy miércoles 10 de mayo. En TechRadar te contaremos todo lo que suceda puntualmente.