La Google Pixel Tablet podría ser más cara que un iPad

Cualquier marca de tablets lo va a tener difícil para competir con la gama iPad de Apple, pero un posible plan es rebajar el precio de las tablets de Apple. Sin embargo, no parece que este vaya a ser el enfoque de Google con la Pixel Tablet, ya que una filtración de precios sugiere que costará más que el iPad 10.9 (2022), que es el modelo de iPad más barato que Apple vende actualmente.

Según Roland Quandt (opens in new tab) (un filtrador con un buen historial) el Google Pixel Tablet se venderá por entre 600 y 650€. Es un precio de gama media, pero superior al precio de salida de 579€ del iPad 10.9 (2022).

Dicho esto, solo tendrás 64GB de almacenamiento con el iPad por ese dinero, mientras que la Pixel Tablet comienza en 128GB según Quandt, con un modelo de 256GB que aparentemente también se está fabricando.

Google Pixel Tablet: 128 or 256GB, "Porcelain" or "Haze", pricing looks like 600-650 Euros.April 19, 2023 See more

Quandt dice además que los colores de la tablet se llamarán Haze y Porcelain (niebla y porcelana). Ya hemos visto imágenes oficiales que muestran el verde y el blanco/beige, así que podemos asumir que Haze es el primero y Porcelain el segundo.

Volviendo al tema del precio, sin embargo, hay algunos otros detalles no incluidos en el tuit de Quandt que podrían hacer que la Pixel Tablet sea un poco más apetecible, ya que 9to5Google (opens in new tab) afirmó recientemente que un altavoz de carga vendrá con la tablet.

Google ya ha mostrado este accesorio, pero hasta ahora no estaba claro si se vendería por separado o vendría incluido con la tablet.

La respuesta podría ser ambas, ya que mientras 9to5Google dice que se incluirá en el precio de la Pixel Tablet, un listado de Amazon sugiere que podría venderse por separado también (presumiblemente en caso de que quieras más de uno, o rompas el tuyo).

(Image credit: Amazon / 9to5Google)

El listado ha sido retirado, pero antes fue detectado por 9to5Google (opens in new tab) y 9to5Toys (opens in new tab), y mostraba un precio de 129 dólares. Eso es bastante caro, pero hace que el supuesto precio de la Pixel Tablet sea mucho más atractivo si vas a conseguir tanto la tablet como este altavoz por ese dinero.

Sin embargo, sería extraño no poder comprar la Pixel Tablet el complemento, así que nos tomaríamos con cautela la afirmación de que ambos vienen juntos de serie. Si también puedes comprar la tablet por separado, entonces es posible que la filtración del precio de Quandt se refiera al pack.

Tanto una pantalla inteligente como un tablet

Así que quedan algunas preguntas sin respuesta. En cualquier caso, esa base podría ser la principal razón por la que los compradores podrían considerar esto en lugar de un iPad. Convierte la tablet de Google en una pantalla inteligente, presumiblemente con mejores altavoces que la tablet.

Así que para cualquiera que quiera una tablet que también funcione como una 'smart display', esta podría ser una compra tentadora, pero queda por ver cuántas personas se interesarán.

Deberíamos tener una idea más clara pronto, ya que la mayoría de las filtraciones sugieren que la Pixel Tablet se anunciará en Google IO 2023 el 10 de mayo (opens in new tab), junto con el Pixel 7a y el Pixel Fold, ambos de los cuales también se rumorea que tendrán precios más altos de lo que cabría esperar.