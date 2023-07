6 Gründe, warum du dein iPhone mit einem Foldable wie dem Galaxy Z Flip 5 ersetzen solltest

Die Smartphone-Saison scheint offiziell eröffnet, wo Samsung doch mit dem Galaxy Z Flip 5 wie auch dem Fold 5 nun endlich den großen Startschuss für die Neuerscheinungen in 2023 getätigt hat. Und auch wenn Apples iPhone-15-Familie wie gewohnt im Herbst folgt, Google eine neue Pixel-Palette im Gepäck hat und Vertreter wie Nothing sich berechtigterweise ein Stück vom Kuchen ergaunern wollen, so bieten gerade die faltbaren Smartphones von Samsung doch etwas, was die bisher genannten Konkurrenten missen lassen.

Konkret sogar mehr als nur "etwas". Insgesamt sind uns nämlich gleich 6 Funktionen eingefallen, die dir als leidenschaftlicher iPhone-Fan verwehrt bleiben, aber als Nutzer eines Galaxy Z Flip 5 oder aber flotten Motorola Razr Plus spendiert werden. Und genau um eben diese Vorzüge soll es uns im Folgenden gehen.

Update: Auch wir sind inzwischen in den Genuss eines ersten Hands-On der neuen Samsung Galaxy Z Flip 5- wie auch Fold 5-Modelle gekommen. Unsere Ersteindrücke hierzu findest du, genauso wie auch die Review zu den neuen Galaxy Tab S9 Tablets alsbald auf unserer Seite. Schon jetzt kannst du dir hingegen anschauen, was wir zu den neuen Samsung-Wearables, der Galaxy Watch 6 sowie 6 Classic zu sagen haben, nachdem die Galaxy Unpacked nun vorbei ist.

1. Handyhülle war gestern

Keine Hülle? Kein Problem! Zumindest, wenn du ein klappbares Smartphone dein Eigen nennst. (Image credit: Future / Philip Berne)

Was mich bei einem jeden iPhone, was ich bisher besessen habe, immens gestört hat, war die Tatsache, dass ich doch stets auf eine Hülle zurückgreifen musste, um den nötigen Schutz vor Stürzen, Staub oder sonstigen Gefahrenquellen zu haben. Warum soll mich da das Design überhaupt interessieren, wenn doch der Großteil meines Smartphones ohnehin von einer Hülle verdeckt wird?

Eben dieses Problem wirst du aber bei Flip-Smartphones wie dem Motorola Razr Plus oder aber dem Galaxy Z Flip 4 sowie 5 nicht haben! Denn immer dann, wenn du das Telefon einmal nicht benutzt, kannst du es ja einfach zuklappen und so bestmöglich absichern.

Klar, gerade das äußere Display ist noch immer recht anfällig für Kratzer, überraschenderweise machen den Foldables aber Stöße oder gar Stürze nur in den wenigsten Fällen Probleme – vor allem nicht, wenn sie ohnehin auf die Rückseite fallen. Während das Motorola Razr (Plus) beispielsweise durch veganes Leder einen jeden Sturz abfängt, greifen Vertreter mit einer Glas-Variante, wie das Galaxy Z Flip 4, auf ein sicheres Gorilla Glas Victus-Panel zurück, welches zumeist das Schlimmste verhindert.

2. Eine eigene Smartphone-Identität

Das Galaxy Z Flip 5 ist in jeder Hinsicht besonders! (Image credit: Samsung)

Im Moment gibt es im Grunde zweierlei Typen von iPhones – jene mit sowie jene ohne Dynamic Island – sowie eine Reihe von Android-Smartphones, die sich zumeist aber nur unwesentlich unterscheiden ... zumindest auf den ersten Blick.

Zumeist kommt es aber auch mir so vor, als ob die Vielfalt der Smartphones nicht mehr so groß scheint, wie es einst der Fall war. Irgendwie läuft ja beinahe jeder mit einer schwarzen Platte aus Glas umher, die von Aluminium oder einem anderen Metall ummantelt ist und allenfalls ein Logo auf der Rückseite suggeriert, dass es sich um Marke XY handelt.

All dieser Eintönigkeit entfliehst du aber gekonnt mit dem Griff hin zu einem klappbaren Smartphone wie eben dem Samsung Galaxy Z Fold 5 oder einem Moto Razr. Hier drehen sich die Köpfe, die Augen werden groß, das Interesse steigt – kurzum: Diese Teile sind echte Hingucker!

Und wenn du wirklich etwas besitzen magst, was aus der breiten Smartphone-Landschaft heraussticht, dann ist der Griff hin zum Flip-Smartphone nicht die schlechteste Idee. Womöglich auch, weil die Klappfunktion viel mehr ist als nur ein bloßes Gimmick. Und hiermit wären wir beim nächsten Punkt ...

3. Neue Bedienmöglichkeiten

(Image credit: Future / Philip Berne)

Klappbare Mobiltelefone scheinen in Vergessenheit geraten, obwohl die einstigen Funktionen, die damals als Limitierung abgestempelt wurden, doch heute ganz neue Möglichkeiten offerieren!

Nutzt du ein klappbares Smartphone wie das Motorola Razr Plus, kannst du zum Beispiel ganz neue Kamera-Winkel für deine Selfies nutzen oder aber dein Handy ganz bequem aufstellen, wenn du beispielsweise gerade im Video-Call bist oder aber durch TikTok und Co. stöberst.

Wirklich interessant wird es hingegen, wenn moderne Standards den einstigen Limitierungen entgegenwirken. Entsprechend nutzen Motorola wie auch Samsung so nämlich eine pfiffige Cover-Display-Technologie, die dir wichtige Widget-Funktion in kompakter Form präsentiert oder eine flotte Einsicht aktueller Benachrichtigungen erlaubt. Außerdem werden eben diese Cover-Displays immer größer und individualisierbarer, wie jüngst das Samsung Galaxy Z Flip 5 unter Beweis stellen durfte.

4. Kompakter Begleiter auf Wunsch ganz groß!

Auf Wunsch hin sind auch die faltbaren Vertreter ähnlich groß wie die extragroße Alternative aus der iPhone-Palette (Image credit: Future / Philip Berne)

Pop-Quiz: Wenn du raten müsstest, was würdest du sagen – Hat das iPhone 14 Plus ein größeres Display oder aber doch das Galaxy Z Flip 4 von Samsung?

Fangfrage! Natürlich sind beide Vertreter mit 6,7 Zoll gleich groß. Tatsächlich schafft es Samsung aber eben diese Größe in ein Handy unterzubringen, was auf Wunsch halbierbar ist, während es im aufgeklappten Zustand noch immer leichter wie auch dünner als die Alternative von Apple bleibt.

Wer es gar noch eine Ecke größer mag, der kann natürlich auch zum Motorola Razr Plus und dessen 6,9-Zoll-Display greifen. Oder aber du entscheidest dich gleich für einen Mix aus Smartphone und Tablet, wo doch das Galaxy Z Fold 5 mit seinen 7,6 Zoll sogar dem iPad Mini Konkurrenz macht!

In jedem Fall bekommst du aber bei all den genannten Varianten ein Smartphone, was auf Wunsch unfassbar kompakt wird, ein wahres Fliegengewicht scheint und hiermit eine attraktive Alternative zu klobigeren Vertretern wie eben dem XXL-Apple-Smartphone sein könnte

5. Einzigartige Kamerawinkel für besondere Selfies

Die Möglichkeiten eines Flip 4 sorgen für einzigartige Bildaufnahmen mit dem Smartphone, die du kaum woanders sehen wirst! (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Wer regelmäßig durch Instagram scrollt, wird sich an den immergleichen Winkeln und Bildern satt gesehen haben. Entsprechend solltest du vielleicht deine Perspektive (und auch dein Smartphone) wechseln, um aus der Masse herauszustechen. Helfen kann dir hierbei zweifellos auch ein Flip-Smartphone, wo es doch an ungewöhnlichen Orten aufgestellt werden kann, einzigartige Blickwinkel bereithält und somit eine Reihe besonderer Schnappschüsse erlaubt, welche zur Vielfalt auf sozialen Medien beitragen.

Praktisch: Bei einem Klapphandy brauchst du weder Ständer noch Stativ. Schließlich ist das Smartphone so gebaut, dass du es lediglich in einer entsprechenden Höhe aufstellen musst und daraufhin fleißig knipsen darfst. Außerdem kannst du dich selbst im bildhübschen Display sehen und so deine Schokoladenseite auf einem jedem Selfie abbilden.

Genial ist hierbei auch, dass du nach Wunsch sogar die Rückkamera nutzen kannst, womit du, im Vergleich zur Frontkamera der besten iPhones, deutlich schärfere Bildaufnahmen spendiert bekommst. Ein waschechtes Fotowunder also, welches noch für ordentlich Trubel auf sozialen Medien sorgen könnte!

6. Erschwingliche Alternativen zur Krone des Smartphone-Segments

(Image credit: Future / Philip Berne)

Keine Frage, auch faltbare Smartphone sind teuer ... sehr teuer sogar. Die aktuellen Z Flip- wie auch Fold-Ableger von Samsung bitten beispielsweise im hohen vierstelligen Betrag zur Kasse und sind aktuell nur mit entsprechenden Rabattaktionen oder üppig gefülltem Geldbeutel eine Kaufempfehlung wert.

Anders verhält sich das aber zumeist schon wenige Monate nach Release. Und so darfst du auch künftig darauf hoffen, dass Modelle wie das Samsung Galaxy Z Flip 4 oder aber das Razr Plus von Motorola bei Amazon und Co. entlang diverser Deal-Aktionen in rabattierter Form angeboten werden.

Gern unterbieten die pfiffigen Smartphone-Lösungen so auch einmal den Kaufpreis eines Apple iPhones und werden so nicht nur zur spannenden, sondern auch erschwinglichen Alternative.

Zuletzt sei aber auch noch der ein oder andere Mobilfunkvertrag hervorgehoben. Denn auch hier werden gern einmal aktuelle Android-Smartphones wie eben auch die Foldable-Vertreter zum Vertrag zugereicht und können entlang eines langfristigen Zahlungsplans somit erschwinglich sein.

Solltest auch du dich für eine Alternative zum immerzu gleichen iPhone entscheiden, so erwartet dich mit den Vertretern von Samsung wie auch Motorola in jedem Fall der ein oder andere Vorzug. Egal ob nun großer Display, neue Kamera-Optionen, einzigartiges Design oder Cover-Display: Dein nächste klappbares Smartphone könnte der Eye-Catcher sein, den du dir schon immer gewünscht hast!

Noch immer nicht zur Gänze von den neuen iPhones überzeugt oder spätestens jetzt am Zweifeln, ob sich ein Wechsel rentiert? Falls du noch weiteres Futter für deine Entscheidungsgrundlage brauchst, hätten wir hier noch 3 gute Gründe, warum sich ein Wechsel zur nächsten Apple-Generation vorerst nicht lohnen könnte.