Vier Gründe, warum du das Galaxy S23 Ultra vielleicht nicht kaufen solltest

Das Galaxy S23 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist das neueste, hochwertigste Android Smartphone, das du kaufen kannst, zumindest aktuell. Es hat den schnellsten Snapdragon für die Galaxy-Mobilplattform, eine beeindruckende 200-MP-Kamera und viele weitere Verbesserungen, die es zu einem würdigen Upgrade machen. Oder? Tatsächlich ist das Galaxy S23 Ultra weit davon entfernt, das Upgrade zu sein, das die Spezifikationen vermuten lassen, und es verpasst einige einfache Möglichkeiten, sich gegenüber dem letzten Jahr zu verbessern.

Aktuelle Benchmarks zeigen, dass das Galaxy S23 Ultra das bisher schnellste Android Smartphone sein könnte. Das verdankt es dem speziellen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy-Chipsatz von Qualcomm. Der Snapdragon in der Galaxy S23-Familie ist der schnellste auf dem Markt, sogar schneller als beim OnePlus 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab), das dieselbe Gen 2-Plattform verwendet, aber nicht die Bezeichnung "for Galaxy" trägt.

Was bringt dir das "for Galaxy"? Nicht sehr viel, wie sich herausstellt. In der Snapdragon-CPU befinden sich acht Rechenkerne. Der größte davon, der sogenannte ARM Cortex X-3 Kern, ist auf einem Galaxy Smartphone fünf Prozent schneller. Ein Kern. Fünf Prozent.

Das war's. Das ist der große Vorteil, den das Galaxy S23 (Öffnet sich in einem neuen Tab) gegenüber anderen Smartphones mit Qualcomm-Chips der gleichen Generation hat. Samsung bekommt fünf Prozent mehr für den schnellsten Kern. Ist das ein spürbarer Unterschied? Bring mich nicht zum Lachen. Du würdest nur dann merken, dass das Galaxy S23 schneller ist, wenn du es durch eine Benchmark-Software laufen lässt.

Die Leistung eines Smartphones ist keine Zahl, und wenn sie es wäre, wäre der Unterschied zwischen dem besten und dem zweitbesten Gerät nur ein Bruchteil eines Bruchteils. Außerdem geht es beim Smartphone-Erlebnis um mehr, als uns Benchmarks sagen können. Samsung übertreibt es mit seinem speziellen übertakteten Chip, obwohl der Vorteil, den er bietet, fast unsichtbar ist.

Der 200-MP-Kamerasensor ist nicht wirklich größer

Wenn du Regen auffangen willst ... solltest du dann 48 größere Eimer oder 200 kleinere Eimer verwenden?

Neben dem neuen Qualcomm-Chipsatz ist die andere wichtige Neuerung des Galaxy S23 Ultra der neue 200-MP-Sensor Samsung ISOCELL HP2. Der letztjährige Sensor hatte nur 108 MP, und das iPhone 14 Pro schafft gerade mal 48 MP. Ein 48-MP-Sensor kann nicht mit einem riesigen 200-MP-Monster mithalten, oder?

Tatsächlich ist der Sensor des iPhone 14 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) genauso groß wie der Sensor des Galaxy S23 Ultra, wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. Die Pixel selbst sind sehr unterschiedlich, aber der Sensor im Inneren des Smartphones nimmt denselben Platz ein.

Beim iPhone 14 Pro bekommst du einen Sensor mit sehr großen Pixeln. Der 48-MP-Sensor generiert normalerweise ein 12-MP-Bild, d.h. alle vier Pixel arbeiten zusammen, um ein einziges Bildpixel zu erzeugen.

Die Samsung-Kamera führt eine ähnliche Aufgabe aus, hat aber stattdessen 16 Pixel, die zusammenarbeiten. Welche Kamera ist besser? Die Antwort ist nicht so einfach wie das Zählen von Pixeln.

Denke an das Auffangen von Regenwasser. Ein Sensorpixel, das Licht sammelt, ist wie ein Eimer, der Regen auffängt. Wenn du den Regen auf einem Stück Land auffangen willst, solltest du dann 48 größere Eimer oder 200 kleinere Eimer verwenden? Das ist eine komplizierte Frage, die von viel mehr Faktoren abhängt als nur von der Anzahl der Eimer, und so ist es auch beim Zählen der Megapixel.

Der 200-Megapixel-Sensor von Samsung ist eine technische Meisterleistung, aber keine große Veränderung. Die besten Kamera-Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben alle weniger als einen dreiviertel Zoll Platz für einen Kamerasensor. Das ist eine winzige Fläche, auf der sich der Regen sammeln kann.

Samsungs neuer Sensor sammelt kein größeres Licht ein, was wahrscheinlich eine große Verbesserung bedeuten würde. Die größte Verbesserung der Bildqualität wird durch eine Vergrößerung des Sensors erreicht, egal ob es sich um ein Smartphone oder eine Digitalkamera handelt. Stattdessen zielt Samsung darauf ab, die Art und Weise zu verbessern, wie das Licht auf demselben kleinen Raum gesammelt wird.

Genau die Verbesserungen, die ich vorhersagen würde, leider

Wenn du mich Anfang 2022 gefragt hättest, welche Neuerungen das Galaxy S23 Ultra im Jahr 2023 haben wird, hätte ich auf eine verbesserte Kamera und einen schnelleren Chipsatz getippt. Wenn ich jetzt raten müsste, welche Upgrades das Galaxy S24 Ultra haben wird, würde ich sagen, dass es einen schnelleren Chipsatz und wahrscheinlich bessere Kameras haben wird.

Mit anderen Worten: Alle Dinge, die an diesem Smartphone schon jetzt toll sind, werden noch besser werden. Weißt du, was nicht besser werden wird? Die Akkulaufzeit. Seit drei Generationen hat Samsung bei diesem Smartphone immer die gleiche Akkugröße verwendet, einen 5.000-mAh-Akku. Die anderen Smartphones des Galaxy S23 haben im letzten Jahr ein Upgrade bekommen, aber das Galaxy S23 Ultra ist gleich geblieben.

Ich frage mich, wie Samsung den Akku vergrößern kann, ohne das Smartphone größer zu machen. Gibt es irgendetwas im Inneren, das entfernt werden könnte? Möglicherweise ist der S Pen eine Verschwendung von wertvollem Akkuplatz (Öffnet sich in einem neuen Tab)? Ich weiß, dass mir beim Galaxy S21 Ultra viel öfter der Akku ausgegangen ist, als ich meinen S Pen benutzt habe, und der Akku ist seitdem nicht größer geworden.

Wenn ich schon keinen größeren Akku haben kann, kann ich dann wenigstens schneller laden? Samsung hat zwischen dem Galaxy S21 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) und dem S22 Ultra einen Sprung von 25W auf 45W gemacht. Dieses Jahr haben wir einfach das gleiche Modell wie im letzten Jahr.

Während OnePlus beim OnePlus 11 schnell ladende, selbstheilende Akkus anbietet, die bis zu vier Jahre oder länger halten können, bekommen wir von Samsung die gleiche Größe und das gleiche langsame Laden wie im letzten Jahr. Es ist an der Zeit, dass der Akku rundum verbessert wird.

Im Rückstand bei Wi-Fi und Satelliten

Ein Bereich, in dem Samsung überraschend hinterherhinkt, ist die drahtlose Kommunikation. Das Galaxy S23 Ultra kann mit allen Funkbändern der großen Mobilfunkanbieter arbeiten, das ist kein Problem. Es kann auch mit Wi-Fi 6E umgehen, wenn du einen Router hast, der die bessere Verbindung herstellen kann.

Das OnePlus 11 hingegen ist bereit für Wi-Fi 7, wenn die Geräte im Handel erhältlich sind. Wie bei früheren Wi-Fi-Einführungen sind die Routerhersteller voreilig und bringen Wi-Fi 7-Geräte auf den Markt, bevor der Standard zu 100% fertiggestellt ist. Es ist also ein bisschen früh, um diese Funktion zu fordern. Umso beeindruckender ist es, dass das OnePlus Smartphone mit iWi-Fi 7 ausgestattet ist.

Was ist mit Satelliten? Es gab bereits starke Hinweise darauf, dass Samsung für das Galaxy S23 eine Art von Satellitenkommunikation bereithalten würde. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz wird in der Lage sein, mit Satellitenkonstellationen in der unteren Erdumlaufbahn zu kommunizieren. Qualcomm sagte uns (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass diese Satellitenfunktionen nicht in den ersten Gen 2 Smartphones enthalten sein würden, aber wir hatten Gerüchte gehört, dass Samsung eine andere Lösung geplant hatte.

Nichts ist passiert. Kein SOS-Notruf über Satellit, wie ihn Apple einsetzt. Kein nicht-terrestrischer Netzwerkchip, wie du ihn im nächsten Motorola Defy finden wirst, das mit der Bullitt Group gebaut wird. Überhaupt keine Satellitenkommunikation.

Ist das ein wichtiges Versäumnis? Ich bin mir noch nicht sicher, wie oft ich verbraucherfreundliche Satellitennachrichten nutzen werde. Das heißt, die Art, die keine Hubschrauberrettung auslöst, sobald ich eine SMS sende. Bevor ich mir ein Urteil bilde, möchte ich erst einmal ausprobieren, ob ich auf einem Wanderweg oder an anderen Orten, an denen ich normalerweise nicht erreichbar bin, eine SMS schreiben kann.

Die Verbesserungen, die Samsung für das Galaxy S23 Ultra ankündigte, schienen zunächst beeindruckend zu sein, haben aber schnell an Wirkung verloren. Der Snapdragon-Prozessor wurde im Vergleich zur Konkurrenz nur geringfügig verbessert. Die Größe des Kamerasensors bleibt unverändert, egal, welche neue Geschichte die Zahlen zu erzählen versuchen.

Nächstes Jahr würde ich mir wünschen, dass Samsung sich auf wesentliche Änderungen konzentriert, wie z. B. einen größeren Akku und fortschrittliche Kommunikationsfunktionen, die das Erlebnis wirklich verbessern. Ich brauche keine kleinteiligen Änderungen, die nur in einer Tabelle zu sehen sind.

