Pokémon: Der aufsteigende Underdog unter den Gesundheits- & Fitnessmarken

Pokémon hat Generationen von Kindern (und mehr als ein paar Erwachsene) in seinen Bann gezogen. Obwohl die Pokémon Company weiterhin Videospiele, Spielzeug, Sammelkarten und Schlafzimmersets produzierte, erreichte sie nie wieder den Höhepunkt, den sie Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre hatte – bis 2016.

In jenem Jahr wurde Pokémon GO veröffentlicht, eine mobile AR-Spiele-App, die die Nutzer dazu ermutigt, nach draußen zu gehen und auf der Suche nach digitalen Pokémon herumzulaufen. Die Nutzer der besten Fitnesstracker konnten ihre Schrittzahl in die Höhe schnellen lassen. Auch hier hatte Pokémon die Welt vorübergehend im Griff, und obwohl die Spielerbasis nach wie vor recht groß ist, ist sie bei weitem nicht mehr so groß wie in den Anfangstagen der App.

Das Geniale an Pokémon GO war die Verknüpfung von digitalen Pokémon mit realen GPS-Standorten, wodurch sie an unerwarteten Orten auftauchten und die Spieler dazu brachten, ihre Umgebung zu erkunden. Mehrere Fälle, in denen seltene Pokémon strategisch an belebten Orten auftauchten, lösten regelrechte Spielerströme aus, wie zum Beispiel das seltene Auftauchen von Relaxo im Central Park im Jahr 2016.

Es hat die Schrittzahl der Pokémonjäger drastisch erhöht. Wenn du in den Pokémon-Spielen ein Ei aufnimmst, schlüpft es nach mehreren Tausend Schritten. Pokémon GO macht dies zur Realität, indem es die GPS-Informationen deines Handys nutzt, genau wie eine der besten Laufuhren, und das Ei nach Tausenden von Schritten im echten Leben ausbrütet. Pokémon GO ermutigt die Spieler, bestimmte Gegenden in ihrer Stadt aufzusuchen, indem es sie zu wichtigen Orten im Spiel wie Arenen und PokéStops macht.

Fitnessspiele wurden schon immer mit gemischten Gefühlen aufgenommen, aber einige haben es geschafft, sich von der Masse abzuheben. Zombies, Run! ist besonders hervorzuheben, da die Nutzer Missionen erfüllen und eine Horde hungriger Zombies simulieren können, die ihnen nachlaufen, um sie zu motivieren, schneller zu laufen. Fast alle Fitness-Apps und -Tools nutzen jedoch Gamification-Strategien und bieten dopaminfördernde virtuelle Belohnungen, wie z. B. Abzeichen und Trophäen für das Füllen des Bewegungsrings auf deiner besten Apple Watch oder das Aufsteigen in der Bestenliste bei Peloton-Kursen. Strava hat sich darauf spezialisiert, beliebte lokale Routen in "Segmente" zu gruppieren und zu veröffentlichen, welche Strava-Mitglieder sie am schnellsten oder am häufigsten absolviert haben.

Wenn du auf einem beliebten Strava-Segment den ersten Platz belegst, kann das den gleichen Adrenalinschub auslösen wie die Eroberung einer Pokémon-Arena am Brandenburger Tor oder dem Kölner Dom – und das aus gutem Grund: Beide Erfolge basieren auf denselben dopaminfördernden Gamification-Strategien. Kombiniert man diesen süchtig machenden Mechanismus mit dem beliebten Pokémon-Sammelspiel, ist es nicht verwunderlich, dass Pokémon GO ein so erfolgreiches Konzept ist.

Wird Pokémon Sleep so erfolgreich wie Pokémon GO?

(Image credit: The Pokemon Company)

Pokémon Sleep nutzt diese unglaublich erfolgreiche Strategie und wendet sie auf die Schlafgesundheit anstelle von Erkundung und Schrittzählung an. Wenn du dein Handy beim Schlafen in der Nähe hast, kann Pokémon Sleep deine Bewegungen und deine Atmung über das Gyroskop und das Mikrofon deines Smartphones überwachen und deinen Schlaf analysieren, genau wie Apps wie Sleep Cycle oder ShutEye. Die App ermutigt dazu, Schlaftipps nachzuschlagen, um sich bei Pokémon Sleep zu verbessern. Allerdings auch dazu, gelegentlich zu schummeln, um zusätzliche übertragbare Belohnungen für Pokémon GO zu erhalten, was den Sinn der App zunichte macht.

Wenn du die App regelmäßig benutzt, um deinen Schlaf zu überwachen und zu verbessern, kannst du Punkte sammeln, die dem Schlaf-Pokémon Relaxo "Schläfrigkeitskraft" verleihen. Je höher diese Kraft ist, desto mehr Pokémon sammelst du, während du jede Nacht schläfst, und so weiter. Je mehr du die App im Schlaf benutzt, desto mehr Pokémon und Punkte bekommst du. Pokémon Sleep weist dir auch Chronotypen zu, wie es viele der besten Schlaftracker und einige der besten Fitnesstracker tun. Fitbit zum Beispiel weist dir ein Tier zu, das auf deinem Schlafverhalten basiert. Pokémon Sleep macht das Gleiche – nur eben mit den kunterbunten Taschenmonstern.

Wird es beliebter werden als die meisten Schlaf-Apps? Wahrscheinlich. Wette niemals gegen die Macht von Pikachu und Co. und das einzigartige Verständnis der Pokémon Company für Gamification und das süchtig machende Sammeln von Taschenmonstern. Es ist unwahrscheinlich, dass die App so genau ist wie der Oura Ring oder der Fitbit Charge 5, da sie sich auf die Sensoren deines Smartphones stützt, anstatt biometrische Daten wie die Hauttemperatur mit speziellen Sensoren zu erfassen. Als kostenlos herunterladbare App wird der Dienst jedoch weitaus mehr Verbreitung finden, als es der Fall wäre, wenn er an ein physisches Gerät gebunden wäre.

Wenn Pokémon Sleep ähnlich erfolgreich wird wie Pokémon GO, ist nicht abzusehen, wohin sich Pokémon als nächstes im Gesundheitsbereich entwickelt. Vielleicht Pokémon Race, bei dem du neben einem animierten Gallopa läufst, das als virtueller Schrittmacher fungiert, so wie es das PacePro-Programm auf den besten Garmin-Uhren tut? Alles ist möglich.