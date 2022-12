Tech-Check: Das sind die besten Laufuhren von Garmin des Jahres 2022

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Garmin ein großartiges Jahr hatte. Die Outdoor- und GPS-Experten haben neue Versionen ihrer Fahrradcomputer, Fitnesstracker, Heimtrainer und vieles mehr auf den Markt gebracht. Uns interessieren aber vor allem die besten Garmin Smartwatches, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind.

Das Beste daran ist, dass jede von ihnen einen Blick wert ist. Das Angebot umfasst alle Preisklassen und Funktionsbereiche, sodass für jeden etwas dabei ist, ohne dass die Qualität darunter leidet.

In der folgenden Liste findest du die besten Garmin Smartwatches, die 2022 auf den Markt kamen, ohne die Sondermodelle für Adventure, Musik und Solar. Unsere Top-Uhr ist zwar die Garmin Forerunner 955, die wir ihren Geschwistern vorziehen, aber in dieser Liste ist für jeden etwas dabei, egal ob du ein Gelegenheitsläufer oder Radfahrer bist oder ob du Marathons läufst. Hier sind die besten Garmin Smartwatches des Jahres 2022.

1. Garmin Forerunner 955

Die Garmin Forerunner 955 steht für uns an erster Stelle, weil sie einfach ein sehr guter Allrounder ist - obwohl du das bei diesem Preis auch erwarten würdest. Sie hat alles, was du von einem hochwertigen Fitnesstracker erwartest, wie z. B. eine neue Trainingsbereitschaft, die zu Garmins bereits vorhandener Body-Battery-Funktion und einer Akkulaufzeit von 20 Tagen hinzukommt, aber auch eine Reihe von Funktionen, die an eine Smartwatch erinnern.

Das bedeutet, dass sie über einen integrierten Speicher für deine Lieblingsplaylists verfügt und ihr GPS genauer ist als viele vergleichbare Geräte, die wir getestet haben. Wenn du ein eifriger Läufer bist, kannst du eine ganze Reihe komplexer Daten durchforsten. Auch wenn das für viele vielleicht zu viel des Guten ist, hat sie auch eine beeindruckende, farbige Karte an deinem Handgelenk, die dir hilft, sicher nach Hause zu kommen. Ein morgendlicher Bericht informiert dich über das Wetter, deinen Schlaf und deine Trainingsbereitschaft und gibt dir Vorschläge für die Trainingsintensität, damit du weißt, wie hart du dich anstrengen musst. Wirklich ein nahezu perfekter Laufbegleiter.

2. Garmin Venu Sq 2

Die Venu Sq 2 ist etwa halb so teuer wie die Garmin Forerunner 955 und eignet sich daher viel besser für Gelegenheitsläufer. Wenn es einen Preis für die größte Verbesserung gäbe, würden wir ihn der Venu Sq 2 in dieser Liste verleihen.

Das liegt daran, dass es keinen Aspekt gibt, der im Vergleich zu ihrem Vorgänger, der ursprünglichen Garmin Venu Sq, nicht verbessert wurde - sie hat jetzt ein AMOLED-Display, das viel besser lesbar ist. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und bietet jetzt verbesserte Widgets. Die Akkulaufzeit ist doppelt so lang wie bei ihrem großen Bruder und beträgt bis zu 11 Stunden mit einer einzigen Ladung.

Zwar bietet sie nicht ganz so viele Daten wie die bereits erwähnte Forerunner 955, aber sie ist immer noch eine solide Option für preisbewusste Fitnessbegeisterte, die sich mit dem Grundlagentraining vertraut machen wollen.

Garmin Instinct 2

Eine robuste Uhr für weniger als 250 € ist ein todsicherer Weg, sich in die Herzen vieler Menschen zu spielen, und genau das bietet die Garmin Instinct 2. Sie wird zwar keine Preise für ihr Design gewinnen, weil sie immer noch ziemlich klobig ist (wenn auch nicht so groß wie ihr Vorgänger), aber mit ihren zwei Größen (45 mm oder 40 mm) ist sie jetzt eine viel solidere Wahl für alle, die kleinere Handgelenke haben.

Für diesen beeindruckenden Preis bietet sie hervorragende Trackingfunktionen für verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren, Schwimmen und vieles mehr. Auch hier bewegt sie sich in der Grauzone zwischen Smartwatch und Fitnesstracker und bietet mit Garmin Connect IQ sogar einen eigenen App-Store.

Ehrlich gesagt wäre die Instinct 2 ganz oben auf dieser Liste, wenn sie nicht immer noch ein monochromes (schwarz-weißes) Display hätte, aber mit der nahezu unbegrenzten Akkulaufzeit des Solarmodells und den beeindruckenden Trainingsempfehlungen, wann du dich ausruhen und wann du dich mehr anstrengen solltest, ist sie ein großartiger, robuster Outdoor-Begleiter.

4. Garmin Instinct Crossover

Der neueste Tracker auf dieser Liste übernimmt vieles von dem, was wir an der Instinct 2 lieben, und mischt es mit einigen kleinen, aber spürbaren Verbesserungen.

Ein Großteil des Gehäuses ist das gleiche wie bei der Instinct 2. Erwarte also keine drastisch besser aussehende Uhr, aber zumindest die Robustheit bleibt erhalten. Die Neuerung besteht darin, dass die Uhr jetzt analoge Zeiger hat und alle kleinen zusammengesetzten UI-Elemente hinter den Zeigern in dasselbe Design integriert wurden, wodurch sie sich etwas kompakter anfühlt, ohne dass die Lesbarkeit darunter leidet. Das kleine zweite Display wurde sogar ganz entfernt, was unserer Meinung nach sauberer aussieht.

Wenn du eine moderner aussehende Instinct 2 suchst, ist sie einen Blick wert, und wenn du nach analogen Zeigern suchst, ist sie eine gute Wahl.

5. Garmin Enduro 2

Die größte und teuerste Garmin-Uhr, die 2022 auf den Markt kam, wird für eine ganz bestimmte Gruppe von Nutzern das Maß aller Dinge sein, und das aus gutem Grund: Sie ist das Beste von allem, was Garmin macht, verpackt in einer schweren, großen Smartwatch.

Das hat natürlich seinen Preis, aber wenn du auf das Beste vom Besten aus bist, ist die Garmin Enduro 2 genau das. Sie ist eine gut aussehende Smartwatch, die einiges aushält, 32 GB Speicherplatz für Musik und Apps hat und eine erstaunliche Akkulaufzeit von 150 Stunden mit GPS bietet. Außerdem verfügt sie über die ausgezeichneten topografischen Karten von Garmin sowie über eine Routenführung, die dich in die richtige Richtung führt und dir den Weg zurück weist. Im Dunkeln verirrt? Es gibt sogar eine sehr helle Taschenlampe.

Für viele ist sie wahrscheinlich etwas zu groß und für andere zu teuer, deshalb landet sie auf dem fünften Platz unserer Liste. Aber wenn du ein ernsthafter Ausdauersportler bist, solltest du dieses spezielle Leistungswerkzeug ganz nach oben setzen.

6. Garmin Forerunner 255

Unser letztes Modell ist die Garmin Forerunner 255, die preislich zwischen der Forerunner 955 und der Venu Sq 2 liegt und somit eine Art Zwischenlösung darstellt.

Auch wenn ihr die Trainingsbereitschaft der 955 (und vieler anderer Modelle auf dieser Liste) fehlt, ist sie eine großartige Laufuhr im mittleren Preissegment, die voller cleverer Technologien steckt und ein Farbdisplay bietet. Sie umfasst eine Reihe von Trainingsmodi, ist aber dank ihres schlanken Designs, des hervorragenden GPS-Trackings und der Tatsache, dass sie bequem genug ist, um 24 Stunden am Tag getragen zu werden, ideal für eine Laufuhr. Im Standby-Modus bietet sie sogar eine Woche Akkulaufzeit.

Musikfans können sich sogar für die Forerunner 255S Music-Variante entscheiden, die zusätzlichen Speicherplatz für deine Lieblingstrainingslieder bietet.