Samsungs extrem teures Galaxy Tab S9 Ultra ist eigentlich ein tolles Schnäppchen, und hier ist der Grund dafür

Meine erste Reaktion auf die Galaxy Tab S9-Familie war ein kräftiges WOW! weil ich ein großer Fan von wasserfester Technik bin. Meine zweite Reaktion war, als ich das Preisschild sah: ein wortloser, fassungsloser Atemzug. Das erste Galaxy Tab S8 Ultra kostete satte 1.099 € und die zweite Generation steigt sogar noch weiter auf 1.339 €. Am Anfang war ich schockiert, aber inzwischen habe ich mich mit den Preisen abgefunden und finde sie sogar gut, vor allem für das, was Samsung dir bietet.

Die Preise für Tablets sind schwer zu vergleichen. Smartphones erfüllen alle die gleichen Aufgaben. Sie telefonieren alle, verschicken Nachrichten, surfen im Internet, laden Apps und machen Fotos. Sie erledigen diese Aufgaben in unterschiedlichem Maße, aber ein 100-Euro-Smartphone kann die meisten Aufgaben erledigen, die ein 1.000-Euro-Smartphone bewältigen kann.

Diese Art von Tablet bekommst du für 100 Euro oder so (Image credit: Future)

Tablets sind anders. Wer ein 1.000-Euro-Tablet kauft, hat ganz andere Erwartungen an das Gerät als jemand, der 100 Euro bezahlt. Ein 1.000-Euro-Tablet muss das beste Tablet sein, ein ernstzunehmendes Produktivitätswerkzeug, nicht nur ein Unterhaltungsgerät. Und ja, du kannst ein günstiges Tablet für 100 Euro bekommen. Du kannst damit Filme streamen und im Internet surfen, und jedes Mal, wenn du es einschaltest, wirst du aufgefordert, bei Amazon einzukaufen.

Sind 1.300 € zu viel für ein Tablet? Das hängt davon ab, was du wissen willst. Wenn du dich fragst, ob das zu viel ist für alles, was du bekommst - alle Teile und Komponenten - dann ist das definitiv ein angemessener Preis. Wenn du fragst, ob es sich lohnt, ein Tablet für 1.300 Euro zu kaufen, ist das eine schwierigere Frage.

Das bekommst du, wenn du 1.300 Euro für ein Tablet ausgibst

Das Galaxy S23 Ultra kostet 1.249 €, was in etwa dem entspricht, was du für das Tab S9 Ultra bezahlen würdest. Die meisten von uns geben nicht so viel Geld für ein Smartphone aus. Wir bekommen einen Rabatt bei der Inzahlungnahme und vereinbaren mit den Mobilfunkanbietern, dass wir insgesamt weniger zahlen, wenn wir über längere Zeit tilgen.

Für ein Tablet kannst du ein Gerät eintauschen, aber du hast wahrscheinlich kein Smartphone, auf das du verzichten magst, also bekommst du weniger Rabatt. Du kannst ein mit dem Mobilfunknetz verknüpftes Tab S9 Plus von deinem Anbieter bekommen, aber das große Tab S9 Ultra ist nicht mit 5G an Bord erhältlich. Das bedeutet, dass die Vorabkosten viel höher sind, weil sie auf einmal verlangt werden. Du darfst aber nicht vergessen, dass das Tab S9 Ultra ungefähr so viel kostet wie ein Galaxy S23 Ultra.

Betrachte die Kosten für die Herstellung eines Smartphones. Die teuersten Komponenten sind der Prozessor und die Mobilfunkkomponenten. Das Tab S9 Ultra hat glücklicherweise die gleiche leicht übertaktete Snapdragon 8 Gen 2 Plattform wie die Galaxy S23 Familie und das neue Galaxy Z Fold 5. Es handelt sich um einen sehr schnellen Chipsatz, der zudem über eine schnelle Grafik verfügt.

Das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit Keyboard-Cover (Image credit: TechRadar)

Die zweitteuerste Komponente eines Smartphones ist das Display, und für den gleichen Preis bekommst du beim Tab einen größeren Bildschirm - viel größer. Das Galaxy S23 Ultra umfasst 6,8 Zoll, während das Tab S9 Ultra 14,6 Zoll groß ist, aber die Diagonale sagt nur einen Bruchteil der Geschichte aus.

Der tatsächliche Unterschied ist eine Bildschirmfläche von rund 96 Quadratzoll beim Tab S9 Ultra gegenüber knapp 18 Zoll beim S23 Ultra. Das Display des Tab S9 Ultra ist mehr als fünfmal so groß wie der Bildschirm des Smartphones. Das ist ein riesiger Unterschied für den gleichen Preis.

Es verfügt auch über mehr Pixel. Das Galaxy S23 Ultra hat eine beeindruckende Auflösung von 4,5 Millionen Pixeln (1440 x 3088), aber das Tablet Galaxy Tab S9 Ultra bietet mit einer Auflösung von 2960 x 1848 Pixeln mehr als 5,5 Millionen Pixel, also mehr als eine Million mehr als das Galaxy S23 Ultra.

Das Display ist zwar nicht so hell wie das des Smartphones, aber das ist auch gut so, denn du wirst das Tablet nicht so oft im Freien benutzen, und die hohe Helligkeit lässt den Akku nur schneller leerlaufen.

Der Bildschirm ist groß, aber nicht so groß wie ein Tablet (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Was bekommst du beim Tab S9 Ultra für den gleichen Preis wie beim Galaxy S23 Ultra? Einen viel, viel größeren Akku. Das Tab S9 Ultra hat einen riesigen 11.200-mAh-Akku, der 124 % größer ist als der 5.000-mAh-Akku des S23 Ultra. Natürlich ist der Bildschirm viel größer, aber nicht so hell, so dass das Tab S9 Ultra beim Stromverbrauch länger durchhält. Wenn du Filme schaust und Spiele spielst, wird dein Tablet deutlich mehr Ausdauer haben.

Zu diesem Preis verfügen sowohl das Tab S9 Ultra als auch das S23 Ultra über 256 GB Speicherplatz, aber das Tab S9 Ultra hat einen microSD-Kartenslot, was ein Segen für Kreative ist, die ihre Arbeiten, die sie auf dem riesigen Bildschirm erstellen und bearbeiten, mit anderen teilen wollen. Das Tab S9 Ultra hat außerdem 12 GB RAM im Basismodell, mehr als die 8 GB des Smartphones Ultra, und du kannst es auf 16 GB aufstocken.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Galaxy Tab S9 Ultra (Tablet) Galaxy Tab S23 Ultra (Smartphone) Displaygröße 14,6 Zoll 6,8 Zoll Tatsächlicher Bildschirmbereich 95,8 Zoll 17,7 Zoll Bildschirm-Auflösung 1848 x 2960 1440 x 3088 Tatsächliche Pixel 5,47 Millionen Pixel 4,44 Millionen Pixel Speicher / RAM (Basismodell) 256GB / 12GB 256GB / 8GB Größe des Akkus 11.200 mAh 5.000 mAh

Beide Geräte sind mit einem S Pen ausgestattet, aber der Stift des Tab S9 ist eher ein echtes Zeichenwerkzeug als ein dünner kleiner Stock. Beide haben die gleiche Druckempfindlichkeit, Neigungserkennung und andere kreative Zeichentechnologien im Display integriert, während der S Pen selbst über die gleichen Luftgesten und Bluetooth-Funktionen verfügt.

Das Hinzufügen der Wasserdichtigkeit zur Tab S9-Familie hat die Kosten sicherlich in die Höhe getrieben, da neue Designs einen großen Teil der Preise für Mobilgeräte ausmachen. Auch wenn sich der Preis nicht lohnt, wenn du nicht vorhast, das Tab mit an den Strand zu nehmen, solltest du die IP68-Zertifizierung als Zeichen für verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit betrachten. Das ist nur eine weitere Sache, die bei deinem teuren Tablet nicht schiefgehen kann.

Wir hoffen, dass Samsung die Zeit und das Geld investiert hat, um ein schlankes, verbraucherfreundliches Tablet mit IP68-Zertifizierung zu entwickeln, und dass dieses Zertifikat auch in die Galaxy A-Tablet-Reihe einfließen wird, damit du dein Tablet auch am Pool nutzen kannst.

Apple macht es viel einfacher, das richtige iPad für dich zu kaufen

Eines der größten Probleme, mit denen Samsung bei der Preisgestaltung seines Tab S9 Ultra konfrontiert ist, ist die Tatsache, dass seine Tablet-Produktpalette ein Wirrwarr an Produkten und Preisen ist. Verglichen mit dem iPad von Apple scheint das Samsung Galaxy Tab S9 überteuert zu sein, aber das ist ein schlechter Vergleich zwischen Apple und Android.

Apple hat iPad-Tablets in jeder Preisklasse, von 429 Euro für ein 10,2-Zoll-iPad (2021) bis hin zum iPad Pro 12.9 (2022). Wenn du das größte iPad Pro mit 1 TB Speicherplatz kaufst, zahlst du 2.329 Euro. Das teuerste Tab S9 Ultra mit 1 TB Speicherplatz (und einem microSD-Kartensteckplatz) kostet weniger als 1.800 Euro. Wer ist jetzt überteuert?

Das iPad Pro 12.9 mit seinem Magic Keyboard Folio (Image credit: Future)

Der Unterschied ist, dass Apple sein iPad Pro 12.9 nicht als das Tablet positioniert, das jeder kaufen sollte. Apple macht es dir sehr leicht, dein iPad auszuwählen. Du gehst in einen Apple Store mit einem beliebigen Geldbetrag und Apple hat ein bestimmtes iPad für dich im Angebot.

Hast du 450 Euro? Du bekommst das iPad 10.2. Hast du 600 Euro? Jetzt bekommst du das iPad 10.9 (2022). Wenn du auf 800 Euro kommst, lässt Apple dir die Wahl: Du kannst das iPad 10.9 mit viel Speicherplatz (256 GB) oder ein iPad Air (2022) mit sehr wenig (64 GB) haben. Beide haben den gleichen Preis.

Apples Preisgestaltung könnte nicht einfacher sein, genauso wie das Produkt einfach ist. Die iPads funktionieren alle genau gleich, es ist nur eine Frage des Geldes. Du musst nicht einmal wissen, welches du gekauft hast. Ich würde wetten, dass viele Leute, die ein iPad Air besitzen, nicht einmal wissen, dass sie ein iPad der Mittelklasse haben. Wahrscheinlich nennen sie es einfach ihr "iPad" und das war's.

Samsungs Tablet-Reihe ist ein verwirrendes Durcheinander von Namen

Samsungs Tablet-Produktpalette ist nicht so raffiniert. Es bietet Generationen von Tablets mit merkwürdigen Suffixen. Ein Teil der Tablet-Familien überlebt, während andere ausgestorben sind. Es ist fast unmöglich zu verstehen, was du bekommst, wenn du dir das Angebot von Samsung ansiehst.

Wenn du das beste Samsung Tablet willst, kaufst du das Galaxy Tab S9, aber was ist, wenn du keine 900 Euro ausgeben kannst? Samsung hat Optionen, und die sind sehr seltsam.

Du kannst immer noch das Tab S6 Lite (2020) kaufen, das eigentlich eine preiswerte Version des Tab S6 (2019) ist. Es gibt das Tab S7 FE (2021), das eine günstige Version des Tab S7 (2020) ist. Das Tab S6 Lite ist Samsungs günstigstes Galaxy Tab S und liegt preislich in der Nähe des älteren iPad 10.2. Das Tab S7 FE ist ein großes 12,4-Zoll-Tablet, dessen Preis knapp unter dem des neueren iPad 10.9 liegt.

Ein Galaxy Tab S6 Lite, das mit einem S Pen ausgestattet ist (Image credit: Future)

Um mit Apples Billig-iPad zu konkurrieren, bietet Samsung also eine Lite-Version eines nicht mehr erhältlichen Tablets aus dem Jahr 2019 an? Und die Antwort auf Apples neuestes Einsteiger-iPad ist eine sogenannte Fan-Edition eines Tablets, dessen Verkauf letztes Jahr eingestellt wurde? Igitt.

Und dann ist da noch die Galaxy Tab A Familie. Es gibt ein Galaxy Tab A8 und ein Tab A7 Lite. Oh, es gab auch ein Galaxy Tab A, das ein 8-Zoll-Tablet war, nicht zu verwechseln mit dem Tab A8, das ein 10,5-Zoll-Tablet ist.

Das ist das Tablet-Problem von Samsung. Die Käufer sind verwirrt, denn es scheint, als würde Samsung seinen ganzen alten Schrott einfach an Leute verkaufen, die sich die neuesten Tablets nicht leisten können. Die gesamte Tablet-Marke sieht dadurch günstiger aus. Aus diesem Grund scheint das Galaxy Tab S9 Ultra zu teuer zu sein, denn Samsungs Tablet-Katalog ähnelt nicht dem eines Premium-Herstellers, der den höheren Preis wert ist.

Das Galaxy Tab S9 Plus ist das mittlere Kind der Tab S9-Familie (Image credit: Future / Axel Metz)

Das Galaxy Tab S9 Ultra ist nicht zu teuer, nicht für das, was du bekommst, und schon gar nicht für das, was das Tablet leisten kann. Das Problem ist, dass Käufer, die den Aufpreis nicht zahlen wollen, kein vergleichbares Tablet von Samsung für weniger Geld finden, das es wert ist, gekauft zu werden.

Wenn mich das iPad Pro in den Apple Store lockt, kann ich immer noch froh sein, wenn ich mit meinem iPad 10.9 rausgehe. Wenn ich mir aber das Samsung Tab S9 Ultra nicht leisten kann, werde ich nicht auf ein "S6 Lite" oder "S7 FE" zurückgreifen, sondern einfach frustriert weggehen.