Samsungs preisgünstiger S90C könnte das beste OLED-TV-Angebot im Jahr 2023 sein!

Mit Spannung schauen wir auf all die Neuheiten der IFA, wurden 2023 aber auch schon längst mit dem ein oder anderen Highlight im TV-Segment versorgt.

Stars der CES waren hier schon zu Jahresbeginn einige der wohl bisher besten Samsung-Fernseher, wobei vor allem der neue S95C vielen ins Auge stach. Doch wie könnte er auch nicht? Immerhin ist das neue OLED-Flaggschiff mit seinem beeindruckenden Aussehen und ebenso gewaltiger Performance schon längst ein Kandidat für eine der Spitzenpositionen unserer Bestenlisten für TVs und das OLED-Segment.

Doch auch wenn alle Augen auf den S95C zu schielen scheinen, sollte man das kleine Geschwisterchen im Schatten nicht vernachlässigen. Der S90C mag nicht ganz so brachial daherkommen wie das neue große Flaggschiff, bietet aber dennoch erstaunlich viel TV-Komfort zum überaus faireren Preis. Und weil ich finde, dass eben dieser TV keinesfalls in Vergessenheit geraten darf, präsentiere ich dir im Folgenden noch einmal alle relevanten Infos, die es zum neuen Preis-Leistungs-Wunder zu wissen gilt:

Im Vergleich kann der S90C leider nicht mit dem hauchdünnen Design des S95C mithalten, bietet aber im Großen und Ganzen ähnliche Designmerkmale (Image credit: Future)

Samsung S90C OLED: Das wissen wir

Im folgenden erst einmal die technischen Details des S90C: Er verwendet zunächst einmal dasselbe von Samsung hergestellte QD-OLED-Displaypanel, was auch beim S95C zum Einsatz kommt. Das bedeutet, dass er in der Lage sein wird, eine überdurchschnittliche Helligkeit zu liefern und einen erweiterten Farbraum beizubehalten, selbst wenn das Bild aus extremen seitlichen Sitzpositionen betrachtet wird. Beide Modelle verfügen weiterhin gleich über vier HDMI 2.1-Anschlüsse, die 4K mit bis zu 144 Hertz und VRR für Spiele bereithalten, und sie haben auch einen ATSC 3.0-Tuner für den Empfang von digitalen TV-Sendungen der nächsten Generation.

Ein Hauptunterschied zwischen dem S90C und dem S95C liegt im Design. Der S95C wartet einmal mehr mit der modernen Slim One Connect-Box des südkoreanischen Herstellers auf – einen Vorzug, den der S90C missen lässt. Entsprechend ist der S90C ein wenig voluminöser und nicht so hauchdünn, wie wir es inzwischen von Samsung immer häufiger gewohnt sind. Mit einer Tiefe von gerade einmal 1,6 Zoll würde ich hier aber auch keinesfalls von einem wuchtigen Vertreter sprechen ...

Laut Hersteller verfügt der S90C weiterhin über Quantum HDR OLED-Algorithmus für die Verarbeitung von Inhalten mit hohem Dynamikumfang, während der S95C einen noch fortschrittlicheren Quantum HDR OLED Plus-Algorithmus verwendet.

Gibt es einen großen Unterschied in der Betrachtung von Inhalten mit HDR? Jein. Die Spitzenhelligkeit des S95C offenbart zwar im Hands-On-Test Werte von bis zu 1.374 Nits und damit schonmal eine Ecke mehr als der S90C, im alltäglichen Gebrauch dürfte der Unterschied aber zumeist nur entlang einer Side-by-Side-Gegenüberstellung ins Gewicht fallen ...

So schlägt sich der neue Samsung-TV im Vergleich

Kann der S90C die Konkurrenz zum Erzittern bringen? Und wie er das kann! (Image credit: Samsung)

Der S95B – eines der bisherigen Flaggschiffe von Samsung – verwendete denselben grundlegenden Quantum HDR OLED-Algorithmus wie der S90C. Entsprechend sollte der S90C also locker mit dieser Alternative mithalten können.

Betrachten wir hingegen das breitere Feld, so muss sich der recht frische Samsung-OLED natürlich auch einmal mit dem LG C3 messen, der im Test mit 800 Nits aber weniger kraftvoll daherkam als der S90C. Konkurrent LG kann den S90C derzeit aber vor allem mit dem G3 übertrumpfen, der neben neuen optischen Komponenten auch einen Licht-Boosting-Algorithmus (Micro Lens Array und META-Tech) sowie 1.300-1.400 Nits Spitzenhelligkeit bereithält. Hierbei sollte man aber auch nicht verheimlichen, dass ein G3 nun einmal noch ein ganzes Stück kostspieliger ist, was den Vorteil wiederum relativieren dürfte.

Und auch im Vergleich mit dem S95C muss man sich noch einmal vor Augen führen, dass das S90C-Geschwisterchen hier für mehrere hundert Euro weniger ähnlich grandiose Features bereithält und in Sachen Helligkeit, Bildqualität und Komfort nur minimal hinterherhinkt.

Für mich ist die Sache dementsprechend klar: Wer das nötige Kleingeld parat hat oder sich generell nicht um den Preis, sondern nur die Qualität schert, der ist mit den Premium-Mittelklasse-Optionen wie dem LG G3 oder dem S95C noch immer etwas besser beraten. Wer aber ohne jeden Zweifel das wohl beste Preis-Leistungs-Angebot in 2023 erhaschen will und hierbei kaum Abstriche machen mag, der greift zum neuen Allzweckwunder in Form des S90C!