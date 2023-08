Samsung schneller als Apple? 4K-TVs und Kopfhörer erhalten bahnbrechendes Auracast-Bluetooth-Upgrade

Frohe Botschaft für stolze Besitzer der Samsung Galaxy Buds 2 Pro sowie einige der besten TV-Geräte des Herstellers: Das Unternehmen hat jüngst ein umfangreiches Software-Update angekündigt, was wirklich einmal wieder bahnbrechende Verbesserungen nach sich ziehen könnte.

Das Software-Update liefert hierbei die bereits mit Spannung erwartete Auracast-Technologie für die ersten Unterhaltungsgeräte des Herstellers, wobei insbesondere Samsungs Neo QLED TVs wie auch die Micro-LED-Modelle aus dem Jahr 2023 von der Neuerung profitieren dürften.

Auracast ist Teil der neuesten Bluetooth LE Audio-Technologie und bringt wichtige Änderungen in die Funktionsweise von Bluetooth-Audio mit sich. Anstatt wie zuvor mit einem einzelnen Gerät gekoppelt zu werden, ermöglicht es Auracast den kompatiblen Geräten, eine auf eine Art Audio-Hotspot anstelle alternativer Möglichkeiten zum Datentransfer zurückzugreifen.

Sender (einige der besten Smartphones, Tablets oder aber PCs) verteilen hierbei ein Audiosignal an eine schier unbegrenzte Menge von Empfängern, die sich in Reichweite befinden. Hierzu können auch kompatible Bluetooth 5.2-Earbuds oder -Kopfhörer zählen. Insofern dieser Sender also dein Fernseher ist, kannst du auf Wunsch gleich eine ganze Reihe an unterstützten Audioprodukten hiermit koppeln und dein ganz eigenes Hörumfeld für dich und deine Gäste kreieren.

Soweit ich weiß, ist Samsung außerdem das erste große TV-Unternehmen, das Auracast auf für seine Fernseher bereitstellt. Und dementsprechend schließt man diesbezüglich auch wieder mit Apple auf, die bisher zwar eine ähnliche, aber keine identische Lösung für AirPods und Apple TV 4K offerieren.

Welche Vorteile hat Auracast sonst noch in petto?

Samsung zufolge eröffnet Auracast außerdem noch eine Vielzahl an weiteren potenziellen Anwendungsfällen und Möglichkeiten – von erweitertem, unterstütztem Hören im Theater oder größeren Hörsälen über das Teilen von Wiedergabelisten auf dem Smartphone mit Freunden bis hin zur Unterstützung multipler Sprachen ganz ohne Übersetzungsgerät, ist hierbei einiges denkbar.

Klar, man wird wohl kaum einen brandneuen 8K-TV mit in den Hörsaal schleppen, allerdings sollten die zuvor genannten Beispiele ja auch nur eine Vorstellung davon geben, was mit dieser Technik denkbar wäre. Bluetooth LE Audio dreht sich jedoch nicht nur um Auracast, so interessant das Feature auch sein mag.

LE Audio bietet darüber hinaus beispielsweise auch geringere Latenzzeiten, was gerade für Gamer oder Musiker wichtig sein könnte, da viele Bluetooth-Kopfhörer bei Live-Aufnahmen noch durch Verzögerungen schwächeln. LE Audio wird von Samsung aber scheinbar auch dafür verwendet, 360° Audioaufnahmen der Kamera der Samsung Galaxy-Smartphones via Galaxy Buds 2 Pro wiederzugeben – Fancy, oder?

Doch nun zum Abschluss noch die spannendste Frage: Wann können wir mit dem Update rechnen? Samsung zufolge wird die Aktualisierung bereits im September für kompatible TV-Geräte bereitgestellt, die scheinbar den Anfang machen werden. Und da im selben Monat auch die neuesten kreativen Ergüsse der Entwicklerköpfe auf der diesjährigen IFA-Messe in Berlin präsentiert werden, könnte der Zeitpunkt wohl kaum passender sein ...