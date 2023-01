Yamaha bringt mit seinen neuen kabellosen Earbuds aptX Adaptive Hi-Res Sound für wenig Geld

Yamaha hat ein preisgünstiges Paar True-Wireless-Kopfhörer auf den Markt gebracht, die mit aptX Adaptive Hi-Res-Sound ausgestattet sind und Audiophilen mit kleinem Geldbeutel eine beeindruckende Leistung bieten, ohne die Bank zu sprengen. Die TW-E3C von Yamaha sind das dritte Produkt der TW-E3 Serie und scheinen mit den besten True-Wireless-Kopfhörern auf dem Markt mithalten zu können – und das zu einem Preis von nur 79,95 US-Dollar. Der Preis bei uns ist derzeit noch nicht bekannt, wird aber vermutlich im gleichen Rahmen bleiben.

Die TW-E3C kombinieren aptX Adaptive Hi-Res Sound - einen Codec, der es ihnen ermöglicht, mit viel höherer Qualität zu streamen als normales Bluetooth, aber auch eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten, selbst wenn es Störungen gibt – mit dem, was Yamaha "True Sound" nennt. Das sind akustische Eigenschaften, die es den Kopfhörern ermöglichen, ein realistisches Klangbild mit klaren Mitten und hohen Frequenzen sowie kräftigen Bässen zu erzeugen.

(Image credit: Yamaha)

Yamaha TW-E3C: Vollgepackt mit Funktionen

Die Kopfhörer verfügen außerdem über ein paar clevere Extras, wie z. B. einen Gaming-Modus mit niedriger Latenz, der die Audioverzögerung reduziert, eine Multipoint-Konnektivität, mit der die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden können (was den Wechsel zwischen den Geräten erleichtert), und ein Paar Mikrofone, die deine Stimme bei Anrufen auch in ziemlich lauten Umgebungen isolieren können. Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IPX5 sollten sie auch Schweiß standhalten können – denk nur daran, sie vor dem Schwimmen herauszunehmen.

Die Yamaha TW-E3C haben eine Akkulaufzeit von neun Stunden, was mit den besten Kopfhörern mithalten kann (die Cambridge Audio Melomania 1 Plus schaffen 10 Stunden), kann aber dank des Ladecase um weitere 15 Stunden verlängert werden, so dass du sie maximal 24 Stunden nutzen kannst, bevor du sie wieder anschließen musst. 24 Stunden Nutzungsdauer sind wirklich nicht zu verachten, vor allem nicht zu diesem Preis.

(Image credit: Yamaha)

Erwarte aber nicht, dass sie alles haben. Du wirst in diesen Kopfhörern keine aktive Geräuschunterdrückung finden, auch wenn einige günstige Modelle diese besitzen. Aufgrund ihres Designs blockieren die Kopfhörer zwar eine gewisse Menge an Außengeräuschen, aber ohne diese Technologie bieten die Yamaha TW-E3C vielleicht nicht den Grad an Isolation, den du dir wünschst. Vielleicht findest du in unserem Kaufratgeber für die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung etwas Besseres.

Wir haben diese Earbuds auch nicht selbst getestet und können daher nicht sagen, wie sie abschneiden, aber andere Audioprodukte von Yamaha (wie die Yamaha YH-L700A Kopfhörer) haben von unseren buritischen KollegInnen gute Noten erhalten. Auch die Vorgängermodelle der TW-E3C Kopfhörer, die TW-E3B, waren recht beliebt. Wie erwartet, bieten sie nicht die gleiche Verarbeitungsqualität und Ausstattung wie die teureren Modelle, aber ihre Audioleistung und Bassklarheit übertrafen ihr Gewicht bei weitem. Wenn du dir ein Paar der Yamaha TW-E3C zulegen möchtest, kannst du sie demnächst in sechs verschiedenen Farben (grau, schwarz, rot, blau, beige und grün) bestellen.

Wenn du nicht auf die neuen Yamaha-Kopfhörer warten kannst, dann sieh dir unsere Auswahl der besten günstigen kabellosen Earbuds an, die du derzeit kaufen kannst.

