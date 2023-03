The Last of Us Part 1 erntet heftige Kritik auf Steam: "Eine technische Katastrophe"

(Bildnachweis: The Last of Us)

Der PC-Start von The Last of Us Part I läuft nicht gut, zumindest wenn man den Hunderten von negativen Steam-Rezensionen Glauben schenkt.

Das zuvor PS5-exklusive Remake wurde am Dienstag auf dem PC veröffentlicht und hat nach nur wenigen Stunden in freier Wildbahn bereits über 2.000 negative Bewertungen und ein "überwiegend negatives" Steam-Rating erhalten. Die meisten Beschwerden beziehen sich auf die technische Leistung der PC-Version, von den hohen VRAM- und CPU-Anforderungen bis hin zu den langsam arbeitenden Shadern. Viele Leute berichten von häufigen Abstürzen und der allgemein mangelhaften Optimierung auf dem PC. Eine besonders vernichtende Bewertung nennt es "die schlechteste PC-Portierung, die ich je gesehen habe".

"30 Minuten, um 16% der Shader zwischenzuspeichern...., während meine 9900k I9-CPU ununterbrochen mit 100% rattert", schrieb ein anderer (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Falls du dir die PC-Probleme von The Last of Us Part 1 bildlich vorstellen willst: Hier siehst du, wie es aussieht, wenn die Shader nicht rechtzeitig geladen werden:

I thought shaders were compiled but ummm pic.twitter.com/EJ0kF59o8NMarch 28, 2023 See more

Die Lorbeeren für die erfolgreiche Serie hat Sony damit wohl wieder ein wenig eingebüßt. Wir sind in der Redaktion auch erst kurz vor Veröffentlichung mit einem Key ausgestattet worden und konnten daher noch kein ausführliches Feedback zum PC Port von The Last of Us Part I geben.

Da sich die Berichte aber unabhängig voneinander häufen, raten wir vorerst von einem Kauf des Ports ab. Naughty Dog hat allerdings schon eingeräumt die bestehenden Probleme beheben zu wollen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald ein Patch das Spiel aufpoliert.