Samsung Galaxy S22 Ultra Leak offenbart das Design der Rückseite

Nach den Leaks, die wir bisher gesehen haben, sieht es so aus, als würde sich das Ultra-Modell des Samsung Galaxy S22 deutlich von den anderen Versionen unterscheiden - und ein geleaktes Bild, das angeblich die Rückseite des Galaxy S22 Ultra zeigt, liefert weitere Beweise.

Das unbestätigte Bild, das auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo (via Android Authority) aufgetaucht ist, zeigt eine schwarze Abdeckung mit fünf Löchern, die in einem P-Muster angeordnet sind. Vermutlich werden die hinteren Kameralinsen und der Blitz durch die Löcher ragen.

Das ist ein kleiner Unterschied zu dem Design, das in früheren Leaks zu sehen war und das einen kompletten P-förmigen Ausschnitt hatte. Es sieht so aus, als ob das Design des rückwärtigen Kameramoduls beim Standard Galaxy S22* und beim Galaxy S22 Plus wieder anders sein wird.

Das Note Ultra?

Nach allem, was wir bisher gehört haben, sieht es so aus, als würde das Galaxy S22 Ultra so etwas wie ein Ersatz für das Galaxy Note werden - denk daran, dass es letztes Jahr kein Galaxy Note 21 gab, und ein Galaxy Note 22 scheint unwahrscheinlich.

Gerüchten zufolge soll es über einen S Pen-Slot verfügen und ein flacheres, Note-ähnliches Design haben als die anderen Geräte der Galaxy S22-Serie. Es wird sogar gemunkelt, dass das Galaxy S22 Ultra bei seiner Markteinführung als Galaxy Note 22 Ultra bezeichnet werden könnte.

Wir müssen abwarten und sehen, wie viele dieser Gerüchte und Vorhersagen stimmen. Es wurde angenommen, dass die Galaxy S22-Serie im Januar 2022* auf den Markt kommt, ein Jahr nachdem die Galaxy S21-Smartphones das Licht der Welt erblickten, aber es könnte auch später werden.

Analyse: Die Galaxy S22-Serie ist eine, die man im Auge behalten sollte

Die Galaxy S21 Serie. (Image credit: Samsung)

Wie fast jeder in der Elektronikbranche hatte auch Samsung ein schwieriges Jahr 2020 und 2021, aber alles deutet darauf hin, dass das Unternehmen 2022 mit einem Paukenschlag zurückkehren könnte - angefangen mit der Flaggschiff-Serie der Galaxy S22-Handys.

Wir haben schon viele Leaks und Gerüchte* zum Galaxy S22 gesehen, und es klingt, als würde sich die Ultra Edition im Jahr 2022 noch stärker von den anderen Modellen der Galaxy S-Reihe unterscheiden. Das kann mit einer Namensänderung einhergehen, um die Position als Note-Ersatz zu unterstreichen, muss es aber nicht.

Da das iPhone 13 und das Pixel 6 bereits auf dem Markt sind, ist die Galaxy S22-Serie eine Chance für Samsung, sein Smartphone-Spiel wieder zu verbessern - mit Chipsätzen und Prozessoren der nächsten Generation für 2022 und allen üblichen Samsung-Zutaten (wie z. B. hervorragende OLED-Bildschirme).

Insgesamt sollte die Galaxy S22-Serie eine Auswahl an Konfigurationen in verschiedenen Preisklassen bieten und damit - theoretisch - eine große Bandbreite an potenziellen Käufern ansprechen. Mit dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3 für diejenigen, die etwas noch Innovativeres (und Teureres) wollen, haben die Smartphones der Galaxy S22-Serie eine echte Chance zu glänzen.

