Rey, Poe und Finn könnten zu Star Wars zurückkehren, sagt Lucasfilm-Präsident

Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat angedeutet, dass die Hauptfiguren der Star Wars-Fortsetzungen in zukünftigen Disney-Projekten zurückkehren könnten.

Im Gespräch mit dem Empire Magazine sagte Kennedy über Daisy Ridleys Rey, Oscar Isaacs Poe und John Boyegas Finn: "Das sind ganz sicher keine Charaktere, die wir vergessen werden. Sie werden weiterleben, und das sind Gespräche, die auch mit dem Kreativteam geführt werden."

Natürlich ging der Star Wars-Chef nicht näher auf die Pläne des Studios ein, aber wir halten es für wahrscheinlicher, dass die Helden des Widerstands in zukünftigen Disney Plus-Serien auftauchen werden als in weiteren Filmen.

Wenn es Lucasfilm ernst damit ist, das Trio aus der Fortsetzung auf sinnvolle Weise wieder aufleben zu lassen, wäre das plausibelste Szenario, dass sie in animierten Abenteuern und nicht in Live-Action-Projekten mitspielen - nicht zuletzt, weil die Schauspieler selbst kein Interesse an einer Wiederholung ihrer Rollen zu haben scheinen.

In einem Variety-Interview aus dem Jahr 2019 erklärten Ridley, Boyega und Isaac, dass sie nach der Veröffentlichung von The Rise of Skywalker mit Star Wars abgeschlossen hätten, wobei Boyega sogar erklärte: "Ihr werdet mich nicht bei Disney+ sehen!"

Ridley war etwas nuancierter in ihrer Behauptung. "Ich denke, [The Rise of Skywalker] ist einfach eine großartige Geschichte und ein großartiger Abschluss", sagte sie, "und auch wenn die Charaktere natürlich weiter existieren, müsste es so außergewöhnlich sein [um zurückzukehren], und ich weiß nicht, ob das möglich ist."

Weiter geht's, Lucasfilm

Die Frage, ob das Publikum Appetit auf die Rückkehr von Rey, Poe und Finn hat, ist jedoch eine viel größere Frage.

Es ist kein Geheimnis, dass jeder Film der sogenannten Sequel-Trilogie, die 2015 mit "The Force Awakens" begann, die Fans der Franchise gespalten hat. Vor allem der letzte Teil wurde schwermütig aufgenommen, sodass es schwierig sein dürfte, das Trio auf sinnvolle Weise wieder einzuführen.

Das ist keine Beleidigung für die Leistungen der drei Schauspieler, aber ein Großteil der Kritik an der Fortsetzung der Trilogie rührte von der Ähnlichkeit mit den ursprünglichen Star Wars-Filmen her.

(Image credit: Lucasfilm)

Viele Fans genossen die Nostalgie von "The Force Awakens", aber die nachfolgenden Filme wurden zu lächerlichen Wiederholungen berühmter "Star Wars"-Handlungsstränge und Versatzstücke - unter dem Vorwand, die Skywalker-Saga fortzusetzen -, so dass sich das Publikum fragte, warum sie überhaupt gedreht wurden.

Das Star Wars-Franchise hat sich seither von der Skywalker-Saga gelöst und ist zu Spin-off-Serien übergegangen, die die interessanteren Teile einer weit, weit entfernten Galaxis erkunden. The Mandalorian" war bisher ein durchschlagender Erfolg, "The Bad Batch" hatte eine bewundernswerte erste Staffel und sowohl "The Book of Boba Fett" als auch die kommende Obi-Wan Kenobi-Serie werden mit Spannung erwartet.

Warum also sollte Lucasfilm auf altes Terrain zurückkehren, indem es seine uninspirierten Figuren aus der Fortsetzungstrilogie wieder ins Spiel bringt? Um ehrlich zu sein, kommt das Studio mit den letzten beiden Disney Plus-Serien gerade noch so davon, weil die Figuren, um die es geht, zu den beliebtesten der gesamten Franchise gehören - aber Rey, Poe und Finn? Eher nicht.