PS5: Mögliches neues Bundle, das du sowieso nicht kaufen können wirst

Ein neues PS5-Bundle mit Ratchet & Clank: Rift Apart könnte geplant sein, wenn man einem geleakten Produktbild eines französischen Händlers glauben darf. Die Frage ist jedoch: Wirst du es kaufen können?

Das PS5-Bundle wurde ursprünglich von Station of Play (via VGC) in der Datenbank des französischen Händlers Boulanger entdeckt. Das Bundle kostet dort 569,99 Euro, was eine Preisdifferenz von 10 Euro gegenüber dem Einzelkauf ergibt.

Bundles sind immer attraktiv, da man direkt etwas zum Spielen hat, und im Fall von Ratchet & Clank: Rift Apart ist es umso interessanter, da es sich im Gegensatz zu manch anderem PS5-Spiel um einen echten PS5-Exklusivtitel handelt und so demonstrieren kann, was die PS5 kann.

INFO StationOfPlay ! La PS5 aura bien son pack avec #RatchetAndClank ce 11/06 (comme je vous l'ai annoncé auparavant) ! Le prix devrait tourner autour de 569,99€ ! Le jeu semble être en version physique à l'intérieur du bundle ! Ventes à venir ici ► https://t.co/FcUizSfZ2m https://t.co/lf4ImVEuYb pic.twitter.com/8b264gegCpJune 7, 2021 See more

Es ist unbekannt, ob das Ratchet & Clank: Rift-Apart mit einer physischen oder einer digitalen Kopie des Spiels kommt, aber ersteres würde uns nicht überraschen, da das Bundle mit der Disc-Version der PS5 kommt.

Starke Nachfrage

Obwohl die Konsole schon über sechs Monate alt ist, ist der Nachschub so knapp wie eh und je. Ein Bundle mit einem angesagten Spiel ist für Sony zwar sinnvoll, aber nicht, wenn das Bundle selbst fast unmöglich zu kaufen ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni und solange wir noch keine eigene Kopie zum Testen erhalten haben, wollen wir auf die Review unserer englischsprachigen Kollegen verweisen, die jede Minute des spiels geliebt haben.