Peter Pan & Wendy: Disney+ veröffentlicht neuen Trailer

Disney veröffentlicht den neuesten Trailer für den Film Peter Pan & Wendy, der am 28. April 2023 auf Disney Plus anläuft - und die Mischung aus rasanter Action, einem knurrenden Jude Law und jeder Menge toller Aufnahmen von fliegenden Menschen/Schiffen hat unser Interesse geweckt.

Allein schon deshalb, weil David Lowery, der auch den fantastischen Film The Green Knight geschrieben und inszeniert hat, bei dem der neue Disney-Film einige Gemeinsamkeiten aufweist, Regie führt und das Drehbuch verfasst hat. Aber man weiß ja nie, wie viel von einem Regisseur in einem großen Disney-Projekt zu sehen sein wird, und es sieht so aus, als ob Lowery darin vorkommt, glücklicherweise.

Der Film sieht so aus, wie du es von einer originalgetreuen Peter-Pan-Geschichte erwartest: Ein fliegender Junge (Alexander Molony) und seine Fee (Yara Shahidi) nehmen ein Mädchen (Ever Anderson) und ihre Brüder mit auf ein fliegendes Abenteuer nach Nimmerland, wo sie auf den bösen Captain Hook (Jude Law) treffen. Hier ist der Trailer in voller Länge:

Der Trailer sieht nicht revolutionär aus, aber das muss er auch nicht, um zu überzeugen. Jude Laws ernste Stimme im Original-Trailer als Hook sieht aus wie die perfekte Mischung aus theatralisch und bedrohlich, es gibt jede Menge klirrender Schwertkämpfe und das Versprechen von fliegenden Kindern gegen eine fliegende Piratengaleone ist genau die Art von großer Eskapade, die Live-Action-Filme jetzt machen können, was früher nicht so einfach möglich war.

Am Anfang und am Ende des Films gibt es außerdem Hinweise auf die größere emotionale Geschichte, in die all das wahrscheinlich verpackt wird – und die für den Regisseur offensichtlich viel persönlicher ist, als man es von Disney-Live-Action-Remakes erwarten würde.

Peter Pan & Wendy: Eine wachsende Geschichte

"Es ist das Persönlichste, was ich je gemacht habe. Ironischerweise ist es auch der erwachsenste Film, den ich je gemacht habe", sagt Autor/Regisseur David Lowery in einem Interview mit Collider.

Lowery sagt, dass der Film den Wunsch, niemals erwachsen zu werden, sehr stark thematisiert, und zwar auf eine Weise, die sich an Kinder richtet. Das ist nicht neu und wurde bisher in jedem Peter-Pan-Film aufgegriffen - sogar in Hook, in welchem es um ein erwachsener Peter Pan im Mittelpunkt steht, geht es um das Bedauern, zu sehr erwachsen geworden zu sein.

Aber die spezifischen Befürchtungen, die Kinder beim Erwachsenwerden haben, ändern sich mit der Zeit, wenn sich die Kultur um sie herum verändert. Wenn es Lowery und Co-Autor Toby Halbrooks gelingt, die Ängste junger Menschen von heute in den Mittelpunkt zu stellen und eine bewegende Geschichte zu erzählen, in der Kinder lernen, dass Veränderung etwas Natürliches und Gutes ist, könnte dies einer der besten Disney Plus Filme des Jahres werden.

Jude Law wird wahrscheinlich das Beste an diesem Film sein, und das ist nicht als schwaches Lob gemeint. (Image credit: Disney)

Lowery konnte offenbar auch einen Großteil des Kreativteams von The Green Knight an Bord holen, was ebenfalls vermuten lässt, dass es sich um ein verstecktes Juwel handeln könnte. The Green Knight gehört zu den Topfilmen des Jahres 2021 und sieht fantastisch aus, mit einigen atemberaubenden und leicht "schrägen" Landschaften, die das Ganze unterstreichen. Wie schon erwähnt, scheinen die beiden Filme ähnliche Themen zu haben, obwohl es sich bei bei diesem Film um einen düsteren, surrealen Mittelalterfilm handelt.

Es geht um einen Ritter, der, um seinen Vater zu beeindrucken, eine Prophezeiung ausspricht, die besagt, dass er an einem bestimmten Datum, an einem bestimmten Ort und auf eine bestimmte Weise sterben muss. Der Film folgt ihm auf seiner Reise dorthin, wobei er die ganze Zeit weiß, dass ihn nur der Tod erwartet, aber er lernt, die Ehre darin zu schätzen. Diese Idee, die Unausweichlichkeit der Zukunft zu akzeptieren und zu umarmen, scheint das Gemeinsame dieser beiden Filme zu sein.

Wir sind gespannt, ob Peter Pan & Wendy unseren hohen Erwartungen gerecht wird, wenn er am 28. April als einer der neuen Disney Plus-Filme anläuft. Bis dahin versorgt dich unser Leitfaden für die besten Disney Plus-Filme außerdem mit der besten abendlichen Unterhaltung.