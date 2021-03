Nintendo Switch vs. Nintendo Switch Lite: Ist größer wirklich besser?

Die Nintendo Switch ist ein voller Erfolg für das Unternehmen aus Kyoto und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Erfolg in nächster Zeit nachlässt. Sie hat es geschafft, die Herzen von Millionen von Spielern zu erobern, die die Hybrid-Konsole für ihre Fähigkeit lieben, sowohl Spiele für unterwegs als auch ein Sofa-Erlebnis auf einem großen Bildschirm zu bieten.

So großartig die originale Switch auch ist, Nintendo ist ein Unternehmen, das so ziemlich der Anführer der dedizierten Handheld-Erfahrungen geworden ist. Während die Nintendo DS- und 3DS-Konsolenreihe die Handheld-Krone für eine beeindruckende Zeitspanne gehalten hat, fühlte es sich unvermeidlich an, dass Nintendo schließlich weitergehen und eine reine Handheld-Switch veröffentlichen würde.

Im September 2019 tat es genau das mit der Nintendo Switch Lite, die als kleinere, leichtere Alternative zur ursprünglichen Nintendo Switch vermarktet wird, in einer Reihe von hellen Farben kommt und auf diejenigen abzielt, die ihre Switch nie andocken.

Ist die neuere Switch Lite also die Konsole für dich? Oder bist du mit dem Original besser bedient? Nun, wir werden uns die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Modellen ansehen und dir hoffentlich dabei helfen, herauszufinden, welche Nintendo Switch-Konsole am besten zu dir passt - oder einfach alle offenen Fragen beantworten, die du vielleicht hast.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Preis

Image credit: Nintendo (Image credit: Nintendo)

Das aktuelle Modell der Nintendo Switch kostet 349€ wobei es zahlreiche Bundle-Optionen gibt. Für diesen Preis bekommst du die Konsole, zwei Joy-Con-Controller, eine Dockingstation und die dazugehörigen Kabel.

Die Bundles enthalten in der Regel sehr beliebte Spiele wie Mario Kart 8: Deluxe, Pokemon Sword and Shield oder Super Smash Bros. Ultimate - allesamt großartige Spiele für den Einstieg.

In der Zwischenzeit wird die Nintendo Switch Lite für den niedrigeren Preispunkt von 179,99€ für die Konsole allein verkauft. Die Konsole ist auf das Spielen mit dem Handheld ausgerichtet, daher gibt es keine Dockingstation oder abnehmbare Joy-Con-Controller (mehr dazu später), aber Bundles mit den beliebtesten Spielen können bei den meisten Händlern gefunden werden, wobei die begleitenden Spiele in der Regel ein wenig mehr kosten.

Abgesehen von den Bundles zeigt ein Blick auf die Preise der Konsolen allein, dass die Switch Lite, wie zu erwarten, weniger kostet als die Originalversion. Wenn du nicht an den TV-Ausgabefunktionen der Switch interessiert bist, dann ist die Entscheidung für die Switch Lite eine lohnenswerte Ersparnis, da du damit ein paar weitere Spiele kaufen kannst.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Design

Image credit: TechRadar (Image credit: Future)

Das Hauptverkaufsargument der Switch ist wohl die Vielseitigkeit der Konsole. Du kannst deine Konsole benutzen, um Hyrule in The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild auf deinem morgendlichen Weg zu erobern, bevor du die Konsole andockst, wenn du nach Hause kommst, um entweder mit deinem abgetrennten Joy-Con oder dem Pro Controller zu spielen.

Es ist blitzschnell und fühlt sich fast wie Magie an, wenn du dein Spiel vom Bildschirm des Geräts auf den Fernseher und wieder zurück überträgst.

Bei der günstigeren Nintendo Switch Lite hat Nintendo auf diese Hybrid-Funktionalität verzichtet. Sie hat feste Joy-Con-Controller und kann nicht an einen Fernseher angedockt werden - und während das für viele ein Dealbreaker sein mag, denken wir, dass es für Neukunden und Bestandskunden gleichermaßen sehr attraktiv sein könnte.

Zum Beispiel helfen die hellen Farben wirklich dabei, ein spielzeugähnliches Gefühl zu vermitteln, das gerade jüngere Spieler ansprechend finden werden. Zwischen Gelb, Grau, Koralle und Türkis gibt es viel Raum, um sich auszudrücken - auch wenn man die Joy-Cons nicht nach Herzenslust austauschen kann.

Der niedrigere Preis ist ideal für alle, die ein Zweitgerät für ein jüngeres Kind suchen, oder einfach eine Konsole, die man leichter mitnehmen kann - die mehr nach Plastik aussehende Switch Lite mit ihren weniger beweglichen Teilen wirkt etwas robuster als ihr vielseitigerer großer Bruder.

Obwohl die Controller fest verbaut sind, bieten sie größtenteils die gleichen Tasten wie die Original-Switch - außer dass die A,Y,B,X-Tasten durch ein D-Pad ersetzt wurden - während einige Funktionen entfernt wurden, auf die wir gleich noch eingehen werden. Beide Modelle ermöglichen auch drahtlose Verbindungen, Bluetooth und die Verwendung von MicroSD-Karten, um den mageren 32 GB Speicher der Konsole zu erhöhen.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Display

Image credit: Nintendo (Image credit: Nintendo)

TDie Nintendo Switch bietet ein 6,2-Zoll-LCD-Display, mit einer maximalen Auflösung von 720p. In Zeiten, in denen PlayStation und Xbox immer höhere Pixelzahlen anstreben, fühlt sich 720p entschieden unambitioniert an, aber die Reihe von hochwertigen Exklusivtiteln des Systems täuscht über die technischen Unzulänglichkeiten hinweg. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die Konsole anzudocken, um sie mit 1080p auszugeben: Das ist zwar nicht 4K, aber es ist etwas schärfer, wenn es über den Fernseher oder Monitor Ihrer Wahl gestreckt wird.

Der niedrigere Preis der Switch Lite bedeutet, dass das System einige Abstriche machen muss, und während das Display immer noch ein LCD mit kapazitiver Touch-Funktionalität ist (und die gleiche 720p-Auflösung erreicht), ist es mit 5,5 Zoll etwas kleiner als bei der ursprünglichen Switch. Trotzdem wird es ideal für jüngere Generationen sein, um unterwegs Fische in Animal Crossing New Horizons zu angeln.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Games

Image credit: Nintendo (Image credit: Nintendo)

Hier werden die Dinge wohl etwas komplexer, wenn man die Diskrepanz zwischen den Funktionssets der beiden Konsolen bedenkt.

Da die Controller der Switch Lite fest verbaut sind, bieten sie kein HD Rumble, keine Bewegungssteuerung und auch nicht die IR-Motion-Kamera, die man bei den Joy-Con des Vorgängermodells findet. Das bedeutet, dass jedes Spiel, das eines dieser Ausrüstungsgegenstände benötigt, die kabellose Verbindung eines zusätzlichen Joy-Con-Controller-Paares erfordert.

Das bedeutet, dass sowohl Snipperclips (und die Plus-Version) als auch Mario Tennis Aces zusätzliche Controller benötigen, wenn man auf der Nintendo Switch Lite spielt.

Das ist aber noch nicht alles. Da viele Spiele freistehende Joy-Con-Controller benötigen, sind die folgenden nicht für die Switch Lite geeignet: Labo-Bausätze, 1-2 Switch und Super Mario Party.

Die vielleicht größte Sorge ist, dass irgendwann Spiele auf den Markt kommen könnten, die nicht mit dem Handheld-Modus der Switch kompatibel sind, was bedeutet, dass man sie nicht auf der Switch Lite spielen kann. Es scheint unwahrscheinlich, aber stelle dir eine Welt vor, in der der nächste große Mario-Plattformer volle Joy-Con-Unterstützung erfordert. Du würdest also definitv etwas verpassen.

Bedenke auch, dass die Joy-Con entweder über die Verbindung mit der Nintendo Switch oder über die Ladestation aufgeladen werden. Wenn du nur den Lite hast, musst du in die Ladestation investieren.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: Software und Interface

Image credit: Nintendo Switch (Image credit: Future)

Viel einfacher zu erklären ist die Oberfläche der Konsole. Die Switch hat eine saubere, wohl nüchterne Benutzeroberfläche, die in den letzten zwei Jahren nur kleine inkrementelle Updates gesehen hat, und die Lite wird die gleiche Funktionalität bieten.

Das bedeutet, dass du deine Freundesliste, deine Titel und den eShop nur eine Berührung oder einen Tastendruck entfernt hast. Du kannst Screenshots teilen, dich über die neuesten Nintendo-News informieren und auf deine Einstellungen zugreifen, genau wie auf der vollwertigen Switch.

Unabhängig vom Switch-Modell kannst du Multiplayer-Spiele wie Splatoon 2 mit Freunden spielen, allerdings ist ein Abonnement für Nintendo Switch Online erforderlich. Das kostet derzeit 3,99 Euro pro Monat, 7,99 Euro für 90 Tage oder 19,99 Euro pro Jahr - ein Familien-Abo mit acht Accounts kostet 34,99 Euro.

Unabhängig davon, ob du eine Nintendo Switch oder eine Nintendo Switch Lite hast, wirst du in der Lage sein, Online-Spiele, Cloud-Speicher und exklusive Angebote für Mitglieder zu genießen. Die große Attraktion ist die Möglichkeit, NES-Spiele zu spielen, während alle Masochisten auch Zugang zu Nintendos einzigartig schrecklicher Smartphone-App erhalten.

Da hätten wir sie also, zwei Switch-Modelle, mit denen du dich in Vorbereitung auf deinen nächsten Urlaub herumquälen kannst. Zum Glück hast du bei beiden Konsolen eine riesige Bibliothek an exzellenten Spielen zur Verfügung.