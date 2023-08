Pokémon Karmesin und Purper: DLC reicht Pokémon Home-Kompatibilität im neuesten Update nach

Es ist längst überfällig, aber nun endlich doch noch passiert: Game Freak hat den lang ersehnten Segen ausgesprochen und so ist fortan auch Pokémon Karmesin sowie Purpur entlang der Erweiterung "Der Schatz von Zone Null" mit der Pokémon Home Taschenmonster-Bank kompatibel.

Der offizielle japanische Pokémon-Twitter-Account (Quelle: VGC) hat erst kürzlich diese erfreuliche Info in die Welt hinausgetragen, die einen jeden Pokémon-Fan wohl vor Freude juchzen lassen dürfte. Das bevorstehende Update 3.1.0 wird demnach nicht nur Verbesserungen am Spiel selbst im Gepäck haben, sondern auch den Transfer der neuesten Fang-Eroberungen aus dem DLC direkt in die heimische Pokémon-Cloud erlauben.

Pokémon Home, eine virtuelle Arkadien für Taschenmonster, erlaubt für gewöhnlich den unkomplizierten Transfer von Pokémon zwischen kompatiblen Spielen. Bisher zählte die aktuellste Generation aber nicht zur erlesenen Auswahl, was indessen nachgebessert wurde.

Und natürlich erwarten dich auch noch viele weitere Neuerungen. Aber wirf am besten selbst einmal ein Blick in den folgenden Trailer:

Bereits am 13. September wird Game Freak einmal mehr ein neues Abenteuer auf alle Fans der aktuellsten Ableger für die Nintendo Switch loslassen und dir so erlauben, neuen Pokémon zu begegnen, die Talente deiner hochgezüchteten Lieblinge einmal mehr unter Beweis zu stellen und eine packende Geschichte rund um die "Türkisgrüne Maske" im ersten Teil der Erweiterung zu durchleben.

Im Winter 2023 soll schließlich auch noch der zweite Part in Form von "Die indigoblaue Scheibe" folgen und könnte womöglich den Abschluss der aktuellsten Generation darstellen. Hier werden wir zudem auch die Möglichkeit haben, heißgeliebte Starter-Pokémon aus den Vorgängerteilen zu treffen – und sie natürlich auch zu fangen. Von Shiggy über Bisasam, von Karnimani bis hin zu Panflam sind hier all die Lieblinge dabei, die wir schon vor mehr als beziehungsweise knapp 2 Dekaden kennen und lieben gelernt haben. Und damit auch diese Begegnung erinnerungswürdig bleibt, werden einige der Rückkehrer eine neue, terakristallisierte Version ihrer selbst zur Schau stellen, die dich wahrlich aus den Socken hauen dürfte.

Mein persönliches Highlight zum Abschluss: Nachdem die letzten Abenteuer des Franchise zwar immer noch Verkaufshits waren, bei der Community aber leider zunehmend in der Kritik standen, war es an der Zeit, endlich einmal auch intern die weitere Richtung der Rollenspiel-Reihe zu hinterfragen. Eben das soll nun geschehen und so steht bei Takato Utsunomiya (Chief Operating Officer) und Co. nun die ein oder andere Diskussion an und die Frage im Raum, ob ein unregelmäßiger Release mit längeren Entwicklungsphasen wohl die bessere Wahl wäre – oder zumindest eine Lösung, die Qualität nicht auf Kosten von Quantität opfert ...

Während Karmesin und Purpur sich inzwischen gemausert haben, war gerade zu Release bei Weitem nicht alles so rosig, wie wir es uns im Vorfeld erhofft hätten. Was Kollege Michael seinerzeit von der neunten Generation des Taschenmonster-RPGs hielt, erfährst du in unserem Test.

