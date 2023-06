Die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 ist für Nintendo Switch bestätigt

Die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 wurde in der letzten Nintendo Direct im Juni 2023 für Nintendo Switch bestätigt. Neben der Veröffentlichung der Sammlung für PS5, Xbox Series X|S und PC erklärt Konami mit der Switch-Veröffentlichung außerdem, dass alle modernen Plattformen in der Lage sein werden, die klassischen Spiele zu abzuspielen.

Die Spielekollektion erscheint am 24. Oktober zu einem Preis von 59,99 Euro. Das bezahlt man zwar heutzutage für ein komplettes Next-Gen-Spiel, aber dafür enthält diese gleich sieben Titel auf einmal – und die berühmte Stealth-Reihe wird damit einem ganz neuen, modernen Publikum zugänglich gemacht. Während die Sammlung ursprünglich zusammen mit dem Metal Gear Solid 3 Remake im Rahmen des PlayStation Showcase im letzten Monat enthüllt wurde, ist die Ankündigung für die Switch samt Veröffentlichungsdatum ist ein wichtiger Hinweis.

Unten findest du den vollständigen Enthüllungstrailer, der die Details der Nintendo Switch-Veröffentlichung der Sammlung enthält.

Um dir etwas genauer zu erklären, was du mit der Master Collection Vol. 1 bekommst, findest du hier eine kurze Übersicht über die Spiele, die in der Sammlung enthalten sind:

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)

Metal Gear (NES/FC version)

Snake's Revenge

Du erhältst Master Books und Screenplay Books für jedes der MGS-Kernspiele (Metal Gear Solid, Sons of Liberty und Snake Eater), einen digitalen Soundtrack für Metal Gear Solid 1 und zwei digitale Graphic Novels – eine für MGS 1 und eine für MGS 2: Sons of Liberty. Wenn du die Sammlung vorbestellst, erhältst du außerdem einige weitere remasterte Soundtracks. Das Gesamtpaket macht die Collection zu einem der am meisten erwarteten Spiele des Jahres und könnte bei der Veröffentlichung ein Leckerbissen für die Switch sein.

Auch wenn sie etwas in die Jahre gekommen sind, werden die PS1- und PS2-Metal-Gear-Spiele für einige Fans mit Sicherheit zu den besten PC-Spielen gehören, die in diesem Jahr erscheinen werden.