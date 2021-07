Loki Staffel 2 wurde offiziell von Marvel Studios bestätigt

Marvel hat offiziell bestätigt, dass wir eine Loki Staffel 2 bekommen werden. Im Moment wissen wir nur wenige Details über die Fortsetzung, aber im Abspann der letzten Folge der Serie wurde verkündet: "Loki wird in Staffel 2 zurückkehren".

Auch Marvels eigene offizielle Webseite bestätigte dies heute Morgen in einem spoilerlastigen Erklärungsartikel (wir empfehlen, erst das Staffelfinale zu schauen).

Das bedeutet, dass Loki die erste Disney Plus Serie des Marvel Cinematic Universe ist, die offiziell eine zweite Staffel ankündigt, nachdem sowohl WandaVision als auch Falcon and the Winter Soldier wohl keine zweite Staffel bekommen werden.

Das Erscheinungsdatum von Loki Staffel 2 wird wohl noch auf sich warten lassen. Marvels Zeitplan ist bis Ende 2022 absolut vollgepackt mit Inhalten, mit mindestens 14 weiteren MCU TV-Serien und Filmen, die von jetzt bis 2023 veröffentlicht werden sollen. Vermutlich werden wir dann erst Staffel 2 sehen. Wir müssen wohl oder übel in Geduld üben.

Du hast noch kein Disney Plus?

Disney Plus jährliche Abo-Gebühr: 89,90 €

Für 89,90 € im Jahr oder 8,99 € monatlich kannst du nach Herzenslust Disney Plus-Inhalte streamen. Tauche ein in die Welt von Marvel, lerne Baby Yoda kennen und vertiefe dich ins Archiv von Disney. Oder möchtest du doch lieber nach Springfield? Kein Problem, erlebe die Abenteuer von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie in 31 Staffeln. Schnapp dir ein Duff und einen Donut und los geht's! Worauf wartest du noch?Deal ansehen

Auch wenn Loki die erste MCU-Serie ist, die offiziell eine zweite Staffel bekommt, bedeutet das nicht, dass wir in Zukunft keine Fortsetzungen zu anderen Serien bekommen könnten. Der ausführende Produzent von The Falcon and the Winter Soldier, Nate Moore, sagte im Gespräch mit IndieWire, dass Marvel "immer die Möglichkeit" für weitere Staffeln haben möchte.

Er fügte hinzu: "Wir haben definitiv mit Ideen gespielt, weil wir immer gerne darüber nachdenken, wohin die Dinge gehen können, aber wir versuchen auch, die Serie zu beenden und sicherzustellen, dass sie rechtzeitig herauskommt".

Seit dem Ende von The Falcon and the Winter Soldier wurde berichtet, dass Anthony Mackie als Sam Wilson in einem geplanten Captain America 4-Film auftreten wird, der die losen Fäden vom Ende von The Falcon and the Winter Soldier aufgreifen wird. Allerdings hat Marvel das noch nicht bestätigt, sodass die Zukunft dieser Charaktere vorerst unklar ist.

Leider ist für Fans von WandaVision keine Staffel 2 geplant. Hauptdarstellerin Elizabeth Olsen sagte in einem Variety interview, dass "es definitiv eine limitierte Serie ist". Diese Aussage wurde inzwischen durch die Nominierung von WandaVision für einen Emmy Award 2021 in der Kategorie "Outstanding Limited or Anthology Series" bekräftigt.

Wanda wird jedoch zurückkehren und eine wichtige Rolle im kommenden MCU-Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielen.