Jedes neue VR-Spiel, das auf dem Meta Quest Gaming Showcase angekündigt wurde

Der Meta Quest Gaming Showcase ist nun für 2022 vorbei.

In der rund 30-minütigen Präsentation wurden mehrere spannende neue Quest 2-Spiele vorgestellt, die im kommenden Jahr auf uns zukommen werden, darunter Among Us VR und Cities: VR.

Wenn du das Meta-Event verpasst hast oder dich an all die großartigen VR-Spiele erinnern möchtest, findest du hier Details und Trailer zu allen Spielen, die auf dem Meta Quest Gaming Showcase angekündigt wurden.

Ghostbusters VR

Bist du bereit, ein paar Geister zu verjagen? Dann solltest du dir das Ghostbusters VR-Spiel auf die Liste setzen. Es wird noch in diesem Jahr für die Quest 2 erscheinen.

Wie du im Trailer sehen kannst, müsst ihr euch mit einem Team von drei anderen Geisterjägern in gruselige Umgebungen begeben, um die Geister zu vertreiben.

Viel mehr wissen wir im Moment noch nicht, aber halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn Meta im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels weitere Details bekannt gibt.

Moss: Book II

Nach seinem unglaublichen Debüt auf der PSVR kommt Moss: Book II diesen Sommer (also im Juni, Juli oder August) auf die Quest 2.

Genau wie das Original hat auch Moss: Book II die Spieler mit seiner einzigartigen Interpretation des klassischen Abenteuerspiels begeistert. Aus deiner VR-Perspektive kannst du die Umgebung manipulieren, damit Quill verschiedene Rätsel lösen und Feinde ausschalten kann.

Buch II setzt die Abenteuer von Quill nach der erfolgreichen Rettung ihres Onkels Argus in Buch I fort. Es wird jedoch nicht einfach, denn Quill wird von einem geflügelten Tyrannen gejagt, der sie unbedingt daran hindern will, die Herrschaft der Arkanen zu beenden.

Beat Saber: Electronic Mixtape

Beat Saber wird seine Song-Bibliothek mit einer Trackliste erweitern, die deinen Lieblings-EDM-Tunes gewidmet ist. Dazu gehören Songs von großen Künstlern wie Deadmau5, Marshmello, Pendulum und auch das viel gelobte Sandstorm von Darude.

Die letzten Beat Saber-Updates (OST 5 und die Fall Out Boy-Add-ons) gehören zu den bisher Besten des Spiels. Die Songs und Schauplätze sind toll umgesetzt, wobei die FOB-Tracks dich vor einer riesigen Menschenmenge auf die Bühne stellen. Darüber hinaus machen die kürzlich hinzugefügten Bogen- und Kettenmechaniken die Levels intensiver als je zuvor.

Among Us VR

Nach seinen großen VR-Hits wie I Expect You To Die 2 und Lost Recepts arbeitet der Entwickler Schell Games mit InnerSloth und Robot Teddy zusammen, um das erfolgreiche Social Deduction Game Among Us noch in diesem Jahr auf die Quest 2 zu bringen.

Wir haben auch gehört, dass Schell Games drei weitere Spiele in Zusammenarbeit mit Meta veröffentlichen wird. Allerdings müssen wir uns noch ein wenig gedulden, welche das sein könnten.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution

Mach dich bereit, deine Überlebenskünste in der Zombie-Apokalypse auf die Probe zu stellen. The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution wird noch in diesem Jahr im Quest Store erhältlich sein.

Nach dem Original, in dem sich die Spieler entschieden, New Orleans entweder zu retten oder zu verdammen, versetzt Skydance Interactive die Fans wieder in einen noch härteren Kampf ums Überleben. Es gibt mehr Walker, weniger Ressourcen und eine brandneue Bedrohung, die es auf Blut abgesehen hat.

Cities: VR

Das bei den Fans beliebte Städtebauspiel Cities: Skylines wurde exklusiv für die Quest 2 als Cities: VR liebevoll nachgebaut.

Fast Travel Games haben dich zum Chef deiner eigenen Stadt gemacht, in der du für die Macht, die Häuser und das Glück deiner Bewohner verantwortlich bist. Dieses VR-Erlebnis ist zwar keine Eins-zu-eins-Übertragung, aber es bietet dir eine völlig neue Möglichkeit, die Stadt deiner Träume zu gestalten.

Wenn du das Spiel vor der Veröffentlichung am 28. April vorbestellst, bekommst du es außerdem 10% günstiger.

Bonelab

Nach dem realistischen VR-Erlebnis Boneworks meldet sich Stress Level Zero mit einem brandneuen Spiel zurück, das 2022 für das Quest 2 und PC VR entwickelt wird.

Bonelab verspricht ein noch höheres Maß an Immersion und Realismus als sein Vorgänger und stellt die Kampffähigkeiten der Spieler auf die Probe. Das Spiel wird euch durch ein geheimnisvolles unterirdisches Labor leiten und ihr müsst einer Hinrichtung zu entkommen.

Jedes Objekt in Bonelab verhält sich genauso wie im echten Leben, so dass die Spieler einen Hauch von Kreativität in ihren Überlebenskampf einbringen können, wenn sie jedes Werkzeug in der Welt um sie herum nutzen, um Feinde zu erledigen.

NFL Pro Era

Das allererste offizielle NFL-Spiel macht sich auf den Weg zur Quest 2. Mit den Daten aus NFL-Spielen verspricht NFL Pro Era ein authentisches NFL-Erlebnis, damit du dich wie die Profis fühlen kannst.

Durch die Quarterback-Trainingsübungen und andere Übungen lernst du, die Verteidigung zu lesen, die Offensive zu führen und Spielzüge zu machen, die dir helfen, die Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Natürlich findet das alles, während einer virtuellen Nachbildung deines Lieblings-NFL-Stadions statt.

RuinsMagus

Der Meta Quest Gaming Showcase gab uns einen weiteren Einblick in RuinsMagus, ein Fantasy-JRPG in VR.

In der Rolle eines unerfahrenen Zauberers müssen die Spieler ein längst vergessenes Ruinenlabyrinth erforschen, das sich unter den Straßen von Grand Amnis befindet. Während der Erkundung entwickelt sich die Beherrschung der mystischen Künste und macht den Spieler zu einem vollwertigen Magus.

Das Basisspiel wird noch in diesem Jahr erscheinen und verspricht eine Fülle von Inhalten mit 26 vollständig vertonten Quests mit japanischen Synchronsprechern.

Resident Evil 4 - The Mercenaries

Eines der besten Meta Quest 2-Spiele ist jetzt noch besser, denn der Söldnermodus kommt endlich in Resident Evil 4 VR.

Der klassische Spielmodus, in dem die Spieler Welle um Welle von Ganados bekämpfen mussten, wurde endlich in die VR-Version des Horror-Hits aufgenommen. Außerdem gibt es ein paar neue Herausforderungen, an denen die Spieler ihre Fähigkeiten testen können.

Durch das Abschließen von Herausforderungen werden auch neue Goodies freigeschaltet, wie z.B. ein Big Head Modus und ein schwarz-weißer Classic Horror Modus. Diese Freischaltungen können nicht nur im Modus "Die Söldner" verwendet werden, sondern auch in der Hauptkampagne, um deinen nächsten Spieldurchlauf aufzumischen.

Red Matter 2

Diejenigen, die darauf warten, herauszufinden, wie es nach dem Cliffhanger-Ende von Red Matter weitergeht, werden bald eine Antwort bekommen.

Ihr werdet dort weitermachen, wo das vorherige Spiel aufgehört hat. Dabei setzt ihre die Suche nach der roten Materie fort, indem ihr durch das Sonnensystem reist. Auf dem Weg werdet ihr dunkle Geheimnisse aufdecken, um die die Menschheit vor der Auslöschung zu bewahren.

Vertical Robot verspricht, dass Red Matter 2 ein ehrgeizigeres Abenteuer als sein Vorgänger ist. Es wird mehr Abwechslung bei den Werkzeugen und Rätseln geben. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber das Team hat gesagt, dass sie uns im Laufe des Jahres mehr Details mitteilen werden.

Espire 2

Mit Espire 2 von Tripwire Presents und Digital Lode kehrst du in die faszinierende Welt der internationalen Spionage zurück.

In der Fortsetzung des Spionagethrillers aus dem Jahr 2019 werdet ihr erneut auf eine unmögliche Mission geschickt, um den Start einer furchterregenden, unauffindbaren Rakete zu verhindern. Mit einer Reihe von Hightech-Geräten könnt ihr euch hinter die feindlichen Linien schleichen, um die Welt ein zweites Mal zu retten.

Außerdem musst du dieses Mal nicht alleine arbeiten, denn Espire 2 wird eine Koop-Kampagne enthalten, die zwischen den Ereignissen von Espire 1 und diesem Spiel spielt und die du zusammen mit einem Freund bestreiten kannst.