Among Us VR kommt noch vor Ende 2022 für die Oculus Quest 2

Halte deine besten Ausreden und Intrigen bereit, denn Among Us VR wird im "Weihnachtsgeschäft 2022" für die Oculus Quest 2 (jetzt Meta Quest 2) erscheinen. Wenn wir auf die Monate tippen müssten, dann wird der November oder Dezember wahrscheinlich sein.

Im Rahmen des Meta Quest Gaming Showcase 2022 konnten wir endlich einen weiteren Blick auf Among Us VR werfen. Eine Version des Social Deduction-Hits, die exklusiv für VR-Headsets erscheinen wird.

Der neue Trailer zeigte uns Aufnahmen von einigen sehr energiegeladenen Treffen, gefolgt von einem groben Rundgang über die Skeld-Karte. Dieser Rundgang endet aprupt, als ein toter Mitspieler gefunden wird. Wir haben leider keinen Einblick auf die Aufgaben bekommen und auch nicht darauf, ob Crewmitglieder in Among Us VR eine Rolle spielen werden. Allerdings wurde bestätigt, dass wir den großen roten Notfallknopf drücken können, wenn wir einen Verdacht haben.

Wir sind sicher, dass sich die meisten von euch ein genaueres Veröffentlichungsdatum gewünscht haben, aber bevor ihr jemanden in einem Wutanfall aus der Luftschleuse werft, gibt es ein paar gute Nachrichten, die euch aufmuntern könnten.

Während des Showcases wurde außerdem bekannt gegeben, dass Schell Games in Zusammenarbeit mit Meta drei weitere VR-Spiele entwickelt. Die Frage ist nur: Welche könnten das sein?

Analyse: Was könnten die nächsten Titel von Schell Games sein?

Schell Games hat einige unglaubliche und abwechslungsreiche Hits für die Quest 2 produziert: die Spionage-Escape-Room-Serie I Expect You To Die (und ihre Fortsetzung), das Hack'n'Slash-Rouge Until You Fall und die Kochsimulation Lost Recipes.

Die nächsten drei Spiele von Schell Games nach Among Us VR könnten also buchstäblich alles sein. Wir denken jedoch, dass mindestens eines (wahrscheinlich aber zwei) die Fortsetzung der bereits existierenden Spiele sein wird.

In der I Expect You To Die-Reihe musst du einige lustige Rätsel im James Bond-Stil lösen. Da die beiden bisherigen Spiele von Spielern und Kritikern gleichermaßen gefeiert wurden, ist ein dritter Teil wahrscheinlich ein Selbstläufer.

(Image credit: Shell Games)

Ein Until You Fall 2 ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Die Doppelschwert-Duellmechanik des ersten Spiels ist bereits hervorragend. Mit einer leichten Überarbeitung und einem erweiterten Umfang könnten wir uns vorstellen, dass sich Until You Fall 2 auf dem Quest 2 hervorragend verkaufen würde.

Die beiden Spiele werden auch von Meta häufig als das Beste gelobt, was die Plattform zu bieten hat. Es würde viel Sinn machen, wenn das Unternehmen im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Schell Games Nachfolgespiele zu diesen Titeln anfordern würde.

Beim dritten Titel würde es uns nicht überraschen, wenn Schell Games ein weiteres Lernspiel oder eines für ein jüngeres Publikum herausbringen würde. In unserem Gespräch mit Melanie Harke, der Kreativdirektorin von Lost Recipes, erklärte sie, dass viele ihrer Leidenschaften in diesem Bereich liegen.

Angesichts der Tatsache, dass Meta kürzlich eine Kindersicherung auf seiner Plattform eingeführt hat, wäre es keine Überraschung, wenn das Unternehmen seine Quest-Headsets auf eine jüngere Generation ausrichten würde.

Es gibt einige Probleme mit den Plänen von Meta. Zum Beispiel sind die Headsets nicht für kleinere Köpfe geeignet und könnten für manche zu schwer sein. Wenn es die Probleme mit der Quest 3, Cambria-Headset oder durch eine Art Add-on lösen kann, wird es zusätzlich eine Bibliothek von Hits brauchen, um aus diesem neuen Markt Kapital zu schlagen.

Wer könnte besser dabei helfen, eines dieser familienfreundlichen Spiele zu entwickeln, als einer der besten VR-Spieleentwickler auf dem Markt?