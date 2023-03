Halo Infinite-Entwickler verspricht ein Ende der "langen Seasons"

Aufgepasst ... (Image credit: Future) ... seit Anfang des Jahres posten wir auf unserem Twitteraccount TechRadar Deutschland (@TechradarDE (Öffnet sich in einem neuen Tab)) jeden Tag aktuelle News, Bestenlisten oder neue Testberichte, um dich jederzeit über das informiert zu halten, was gerade in der Technikwelt abgeht. Weitere Infos gibt's hier. (Öffnet sich in einem neuen Tab)

In einem Blogbeitrag hat 343 Industries kürzlich versprochen, "die langen Spielzeiten der Vergangenheit [von Halo Infinite] vollständig zu vermeiden".

In einem Beitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf Xbox Wire ging Sean Baron, der Leiter der Live-Performance von Halo Infinite, direkt auf die Bedenken bezüglich der "Saisonalität" des Titels ein. Baron stellte klar: "Für mich geht es bei der Saisonalität vor allem um Konsistenz... Ich bin sehr zuversichtlich, was die Entwicklung von Season 3 angeht, und ich habe großes Vertrauen, dass wir diese Konsistenz weiter verbessern können.

Halo Infinite's Season 2, Lone Wolves, kam vor über zehn Monaten, am 3. Mai 2022, heraus. Obwohl das Spiel mit dem Winter-Update so etwas wie eine Saison 2.5 erlebte, sind zehn Monate eine extrem lange Zeit für eine Community, die mit einer einzigen Saison zurückgelassen wird, vor allem im Vergleich zu den saisonalen Zyklen anderer Multiplayer-Titel wie Apex: Legends und Overwatch 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab).

(Image credit: Xbox Game Studios)

Halo Infinite Season 3 mit dem Titel Echoes Within wurde am 7. März veröffentlicht. Wie bei einer neuen Season üblich, steht den Spielern ein neuer Battle Pass mit 100 Leveln zur Verfügung. Allerdings müssen die Fans die Premium-Version des Passes kaufen, um das Beste daraus zu machen.

Zum Glück hat Baron auch für Free-to-Play-Nutzer viele Goodies versprochen: "Wir haben auch zwei neue kostenlose Panzerungskerne: den bei den Fans beliebten, an ONI erinnernden Spartankern "Mirage", der vor allem für unsere Stammspieler interessant sein wird, und den etwas verrückteren Kern "Chimera", der an das Season 3 Fracture Event gebunden ist.

Fracture-Events sind besondere Anlässe, bei denen Spieler aller Couleur daran arbeiten können, Stufen eines kostenlosen, zeitlich begrenzten Battle Passes freizuschalten, der sich in der Regel um ein bestimmtes Rüstungsset oder eine bestimmte Ästhetik dreht. Barron versprach außerdem, mit den angebotenen Belohnungen "verschiedenen Arten von Spielern" entgegenzukommen. "Manche Leute hassen Katzenohren an ihrem Spartan - vielleicht wollen sie wirklich in diese Hardcore-, Militär-... Ästhetik investieren. Manche Leute, wie ich, lieben Katzenohren auf ihrem Spartan. Das ist großartig. Wir werden beides haben."

Halo Infinites Renaissance?

Echoes Within könnte einen Wendepunkt in der turbulenten Geschichte von Halo Infinite markieren. Das Kernstück von Infinite, der Gameplay-Loop, ist eine treue und fröhliche Angelegenheit, die das Halo-Erlebnis eindrucksvoll verkörpert. Der Battle Pass, der dieses Erlebnis umgibt, kam jedoch nicht immer gut bei den Spielern an.

In Season 1 fand ich die kostenlose Version des Battle Passes enttäuschend spartanisch (Wortspiel beabsichtigt). Meine Liebe zu den Halo: Reach-Kosmetika, die in den hohen Rängen des Passes enthalten sind, hat mich dazu gebracht, die Premium-Version zu kaufen. Allerdings habe ich mich immer etwas betrogen gefühlt, fast so, als ob Halo: Infinite meine Nostalgie für den Titel ausnutzen würde, um mein Essensgeld zu stehlen.

Aus diesem Grund habe ich davon abgesehen, den Battle Pass für Season 2 zu kaufen. Allerdings habe ich mich gelegentlich eingeloggt, um die Events im Spiel und die mundgerechten, kostenlosen Battle Passes zu genießen. Wenn 343 Industries mehr Beständigkeit an den Tag legt, d. h. mehr dieser kleinen Inhalte und mehr Großzügigkeit für die Nicht-Premium-Nutzer des Spiels, dann könnte Season 3 durchaus eine Renaissance für den Titel bedeuten und verlorene Spieler zurück in die Herde locken.

So oder so, Season 3 hat meine Neugierde so sehr geweckt, dass ich demnächst mal wieder reinschauen werde. Zum Glück wird Halo also Microsoft-Exklusivtitel nicht so schnell aus dem Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab) verschwinden, im Gegensatz zu einigen anderen Titeln, die ihn nächste Woche verlassen.