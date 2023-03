Google Pixel Fold: Neueste Gerüchte und alles, was wir bisher wissen

Gerüchte über ein Google Pixel Fold gibt es schon seit einigen Jahren, aber jetzt könnte das Smartphone endlich das Licht der Welt erblicken. Wenn wir dieses Smartphone bald sehen, könnte es eines der coolsten Smartphones des Jahres sein.

Im Moment sind nur wenige Unternehmen auf faltbare Smartphones fokussiert, und Samsung dominiert den Markt mit Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Fold 4. Oppo hat vor kurzem eines der besten faltbaren Smartphones auf den Markt gebracht, das Oppo Find N2 Flip, aber beide Marken könnten bald ernsthafte Konkurrenz bekommen.

Leaks deuten darauf hin, dass Googles erstes faltbares Gerät Pixel Fold oder Pixel Notepad heißt, aber keiner der beiden Namen ist in Stein gemeißelt, so dass wir das Gerät vorerst nur als Google Pixel Fold bezeichnen.

Wir haben bereits einige Details über das mögliche Design, den Bildschirm, die Kamera und andere technische Daten erfahren, die du unten findest. Wir haben auch Informationen über ein mögliches Veröffentlichungsdatum, das den meisten Gerüchten zufolge Anfang bis Mitte 2023 liegen könnte, sowie Informationen über den Preis hinzugefügt.

Sobald wir etwas Neues über das Google Pixel Fold erfahren, werden wir es in diesen Artikel aufnehmen.

Neueste News Das Google Pixel Fold könnte von einem Reddit (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Nutzer in freier Wildbahn gesichtet worden sein, obwohl die Fotos nicht viel verraten.

Pixel Fold: Im Überblick

Worum geht es? Das erste faltbare Smartphone von Google

Das erste faltbare Smartphone von Google Wann kommt es heraus? Möglicherweise im Mai 2023

Möglicherweise im Mai 2023 Wie viel wird es kosten? Vielleicht $1.799 (etwa 1.799 €)

Erscheinungsdatum und Preis

Erste Leaks deuteten darauf hin, dass das Pixel Fold Ende 2022 auf den Markt kommen würde, aber das ist natürlich nicht passiert.

Ein neueres Leak (von einer anderen Quelle) besagt jedoch, dass das Pixel Fold nicht vor 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf den Markt kommen wird, obwohl die Markteinführung für Ende 2022 geplant war. Ein weiteres Gerücht über den Erscheinungstermin bestätigt das und spricht davon, dass das Smartphone im ersten Quartal 2023 (also zwischen Januar und März) veröffentlicht werden könnte.

Das jüngste Gerücht über das Erscheinungsdatum deutet jedoch auf Mai 2023 hin, also könnten wir noch eine Weile warten.

Möglicherweise aber nicht allzu lange, denn Ende Februar 2023 wurde ein Smartphone, bei dem es sich um das Pixel Fold handeln könnte, bei der FCC (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Federal Communications Commission) gelistet, und das geschieht normalerweise recht kurz vor der Markteinführung.

Wir haben auch schon gehört, dass das Pixel Fold gecancelt wurde (Öffnet sich in einem neuen Tab), also besteht die Möglichkeit, dass es gar nicht auf den Markt kommt. Aber diese Behauptung stammt von Ross Young, der vor kurzem mit einem der oben genannten Leaks widersprochen hat und sagt, dass das Pixel Fold nun für das erste Quartal 2023 geplant ist - entweder hat er sich also geirrt oder Google hat es wieder auf den Plan gesetzt.

In der Tat wurde der Begriff "isPixel2022Foldable" im Google-Code entdeckt (Öffnet sich in einem neuen Tab), was wiederum darauf hindeutet, dass das Smartphone bald kommt.

Wir würden all diese Leaks mit Vorsicht genießen, zumal sich einige frühere Gerüchte über das Erscheinungsdatum als falsch erwiesen haben. So wurde in einem Bericht (Öffnet sich in einem neuen Tab) behauptet, dass Google (neben anderen Unternehmen) faltbare Smartphone-Bildschirme von Samsung Display gekauft habe und dass Smartphones mit diesen Bildschirmen 2021 auf den Markt kommen würden.

Dieselbe Seite hat vor kurzem dasselbe gesagt, und in einem anderen Leak über Smartphones mit Bildschirmen von Samsung Display wurde das Pixel Fold für das vierte Quartal 2021 angekündigt.

Das ist natürlich nicht passiert, aber es könnte einfach sein, dass das Pixel Fold bis ins Jahr 2023 verschoben wurde, wie es jetzt den Anschein hat.

Was den Preis angeht, so deutet ein Leak auf einen Preis von etwa 1.400 US-Dollar (Öffnet sich in einem neuen Tab) (ca. 1.400 Euro) hin. Damit wäre es zwar viel günstiger als das Samsung Galaxy Z Fold 4, aber immer noch teuer.

Tatsächlich könnte der Preis mit dem des Galaxy Z Fold 4 identisch sein, denn in einem neueren Leak wird ein Preis von 1.799 US-Dollar (ca. 1.799 Euro) genannt.

Design und Display

Die wichtigsten Informationen über das Google Pixel Fold stammen aus einem großen Leak, das inoffizielle Renderings enthielt, von denen du einige unten sehen kannst. Obwohl sie inoffiziell sind, basieren sie offenbar auf Bildern und Informationen, die von einer zuverlässigen Quelle stammen.

Wie du sehen kannst, ähnelt das Design der Pixel 7-Reihe, wenn es zusammengeklappt ist, aber der Formfaktor ähnelt dem der Samsung Galaxy Z Fold-Serie.

Das Pixel Fold besteht offenbar aus Metall und Glas und soll nur in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich sein. Außerdem soll es sehr schwer sein - noch schwerer als das Samsung Galaxy Z Fold 4 - und du kannst sehen, dass es große Rahmen über und unter dem Hauptbildschirm gibt.

Außerdem wurde ein Dummy des Pixel Fold gezeigt (Öffnet sich in einem neuen Tab), wie er von Zubehörherstellern verwendet wird.

Die Bilder, die dabei entstanden sind, sind unten zu sehen. Sie zeigen unter anderem große Ränder (die vorhanden sein könnten, um den Preis niedrig zu halten), eine Dicke von 5,7 mm an der dünnsten Stelle, eine Dicke von 8,7 mm einschließlich des Kamerablocks, einen weniger schmalen Formfaktor als bei Samsungs Smartphones und wahrscheinlich auch eine weniger sichtbare Falte.

Wir haben sogar schon Fotos des angeblichen Google Pixel Fold gesehen, die der Reddit-Nutzer onetaketeo (Öffnet sich in einem neuen Tab) in einem Zug entdeckt hat. Du kannst dir eines dieser Fotos unten ansehen, aber es verrät nicht viel.

Das Design ist so undurchsichtig, dass wir nicht sicher sein können, dass es sich um das Pixel Fold handelt. Allerdings ist ein Scharnier zu sehen, so dass es sich eindeutig um ein faltbares Smartphone handelt.

Es gibt auch einen Bericht, in dem behauptet wird, dass Google bei Samsung Display faltbare OLED-Panels (Öffnet sich in einem neuen Tab) mit einer Größe von etwa 7,6 Zoll bestellt hat - eine Behauptung, die wir bereits mehrfach gehört haben.

Ein neuerer Bericht - von @OnLeaks in Zusammenarbeit mit HowToiSolve (Öffnet sich in einem neuen Tab) - deutet auf einen faltbaren 7,69-Zoll-Bildschirm und ein 5,79-Zoll-Display hin.

Außerdem wird behauptet, dass die Abmessungen im ausgeklappten Zustand 158,7 x 139,7 x 5,7 mm betragen (einschließlich der rückwärtigen Kamera sind es 8,3 mm), und es wurden Renderings veröffentlicht, die den oben gezeigten sehr ähnlich sehen.

Ein anderes (Öffnet sich in einem neuen Tab) Leak besagt, dass das Display eine Auflösung von 2208 x 1840 Pixeln haben wird und eine Helligkeit von bis zu 1.200 nits sowie eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bietet. Dieselbe Quelle spricht von Gesamtabmessungen von 123 x 148 mm.

Eine Animation aus der Android 12L Beta 2 (Öffnet sich in einem neuen Tab) zeigt jedoch ein faltbares Smartphone, das eher dem Oppo Find N ähnelt - also kurz und breit statt hoch und schmal wie das Z Fold 4.

Du kannst dir diese Animation oben ansehen, und obwohl es möglich ist, dass es sich nur um eine allgemeine Animation handelt, besteht auch die Möglichkeit, dass sie das Pixel Fold zeigt.

An anderer Stelle haben wir gehört, dass das Cover Display des Pixel Fold (der äußere, nicht faltbare Bildschirm) 5,8 Zoll groß sein könnte.

Neben diesen Leaks haben wir auch ein Google-Patent (Öffnet sich in einem neuen Tab) gesehen, das einen Bildschirm zeigt, der sich auf Tablet-Größe ausklappen lässt, aber auch noch ein wenig weiter gestreckt werden kann, wie bei den Konzepten für faltbare Smartphones, die wir gesehen haben. Für Googles erstes faltbares Smartphone sieht das jedoch sehr ambitioniert aus, deshalb sind wir nicht davon überzeugt, dass es dieses Design haben wird.

Patently Mobile (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat außerdem zwei weitere Patente für ein faltbares Google Pixel Smartphone entdeckt. Eines davon zeigt ein eher konventionelles Klappdesign, während das andere zwei Scharniere hat, die es ermöglichen, eine Z-Form zu bilden, wenn es aufgeklappt wird, und von Smartphone- auf Tablet-Größe zu wechseln.

Google scheint also mit vielen verschiedenen faltbaren Designs zu experimentieren, aber es ist wahrscheinlich, dass sich das Unternehmen für ein Galaxy Z Fold-ähnliches Design entschieden hat, wie oben beschrieben.

Specs und Features

Ein Benchmark (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutet darauf hin, dass das Pixel Fold mit dem gleichen Tensor G2 Chipsatz ausgestattet sein wird wie das Pixel 7 Pro, und zwar mit 12 GB RAM.

Allerdings wurde der ältere Original-Tensor-Chipsatz auch in einem Benchmark (Öffnet sich in einem neuen Tab) für das Pixel Fold gesichtet, in dem zusätzlich 12 GB RAM und Android 12 erwähnt werden, und auch an anderer Stelle wurde über den Tensor-Chipsatz (Öffnet sich in einem neuen Tab) gemunkelt. Dies sind jedoch ältere Leaks, so dass wir davon ausgehen, dass Google den Chipsatz inzwischen auf das G2 aufgerüstet hat.

Da dieser Chipsatz darauf ausgelegt zu sein scheint, das Beste aus den Kameras der Pixel 7-Reihe herauszuholen, könnte das auch bedeuten, dass dieselben Kameras verwendet werden, aber da sind wir uns nicht sicher. Wenn es diese Kameras hat, kannst du entweder mit einem Dual-Linsen- oder Triple-Linsen-Setup rechnen, mit Haupt-, Ultraweitwinkel- und möglicherweise auch Teleobjektiv-Knipsen (5x optischer Zoom).

Ein anderer Leak deutet jedoch auf andere Kameras hin: die 12,2-MP-Hauptkamera des Pixel 5, gepaart mit der 12-MP-Ultraweitwinkelkamera des Pixel 6 und zwei 8-MP-Selfie-Kameras (eine auf jedem Bildschirm). Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört.

Einer Quelle zufolge (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben wir es mit einer 64MP+12,2MP+10MP Rückkamera zu tun - es stimmen also nicht alle Leaks und Gerüchte überein, wenn es um die Kamera auf der Rückseite des Google Pixel Fold geht. Die Selfie-Kameras sollen beide 9,5 Megapixel haben, während durchgesickerte Renderings (oben) eine rückseitige Kamera mit drei Linsen zeigen.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Smartphone Kameras unter dem Display (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat, da ein Google-Patent für diese Technologie gefunden wurde. Die geleakten Bilder deuten jedoch nicht darauf hin.

Was die Akkukapazität angeht, so wird das Google Pixel Fold laut einem aktuellen Bericht einen größeren Akku haben als das Samsung Galaxy Z Fold 4, d. h. wir können mit einer Energiequelle von mindestens 4.500 mAh rechnen. Bisher wurden noch keine genauen Details über die Größe des Smartphones bekannt gegeben, aber wir hören, dass der Akku "immer noch deutlich unter" 5.000 mAh liegen wird.

Darüber hinaus wissen wir zwar nichts über die technischen Daten des faltbaren Google Pixel Smartphones, aber wir können ein wenig spekulieren. Zum einen wird es wahrscheinlich mit Android 13 laufen, aber sicher auch mit der neuesten Android-Version zum Zeitpunkt der Markteinführung.

Wenn man von der normalen Pixel-Reihe ausgeht, wird es wahrscheinlich auch gute Kameras haben, aber vielleicht weniger Linsen als die Smartphones der Konkurrenz. Wir gehen außerdem davon aus, dass das Foldables des Unternehmens 5G unterstützen wird.

Eine kleine Änderung an der Google Camera Software (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutet darauf hin, dass es tatsächlich ein Pixel Fold geben wird und dass Google seine eigene Software dafür vorbereitet.

