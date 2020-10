Google Pixel 4a: Leak behauptet, dass es endlich im Juli erscheint - aber vielleicht gibt es nur ein Modell

Man munkelt schon länger über das Google Pixel 4a, und das jüngste Leak deutet darauf hin, dass es sich bis (frühestens) Juli verzögern wird.

Laut dem Tech-Analysten und Leaker Jon Prosser war das Veröffentlichungsdatum ursprünglich für Mai dieses Jahres vorgesehen, wurde aber nun auf den 13. Juli verschoben. Das ist gut zwei Monate später als ursprünglich geplant, wenn Prossers Informationen korrekt sind.

In seinem Tweet spekulierte Prosser auch, dass das Pixel 4a bereit zur Auslieferung ist, Google sich aber möglicherweise nur zurückhält. Er sagt, die Entscheidung basiere auf einer "Marktanalyse", und es wird angenommen, dass der Entschluss aufgrund der Covid-19-Pandemie und ihrer allgemeinen Auswirkungen auf die Telefonindustrie getroffen wurde.

Er sagt auch, dass es kein Google Pixel 4a XL geben wird. Das haben wir schon aus anderen Quellen gehört, aber Prossers Informationen haben sich in der Vergangenheit als richtig erwiesen, so dass wir jetzt ernsthaft davon ausgehen, dass es nur ein Pixel 4a-Modell gibt.

Pixel 4a Was originally May, then got pushed to June, now pushed again. “Just Black” & “Barely Blue”Current plan for announcement:July 13 BTW - just 4G. (Sorry to kill the 5G rumors)Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.May 21, 2020