Google Pixel 4a: l'uscita è posticipata a luglio

Abbiamo ricevuto molte indiscrezioni sul Google Pixel 4a , e secondo le ultime voci di corridoio la sua uscita è stata posticipata a luglio. Secondo l'analista Jon Prosser, la data di rilascio era inizialmente prevista per maggio, ma è stata recentemente spostata al 13 luglio.

Prosser ipotizza che Pixel 4a sia ormai stato finalizzato, ma che Google abbia deciso di posticiparne la commercializzazione a seguito dei risultati di alcune indagini di mercato, e ritiene che la decisione sia stata presa a causa della pandemia da Covid-19 e del suo impatto complessivo sull'industria della telefonia.

L’informatore sostiene anche che non ci sarà alcun Google Pixel 4a XL e le sue informazioni si sono dimostrate corrette in passato, quindi è plausibile che solo Google Pixel 4a arriverà sugli scaffali.

Pixel 4a Was originally May, then got pushed to June, now pushed again. “Just Black” & “Barely Blue”Current plan for announcement:July 13 BTW - just 4G. (Sorry to kill the 5G rumors)Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.May 21, 2020