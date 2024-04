I capi sono spaventati dall'IA: potrebbe influire negativamente anche sul loro lavoro

Un nuovo rapporto di AND Digital suggerisce che centinaia di amministratori delegati con sede nel Regno Unito temono che l'intelligenza artificiale (AI) prenda il loro posto di lavoro, ma restano indecisi su cosa fare.

Dei 600 intervistati, quasi la metà (43%) ritiene che il proprio posto di lavoro sia a rischio, mentre il 76% ha deciso di continuare ad aprire il vaso di Pandora e ha lanciato dei bootcamp di formazione sulla tecnologia.

Una percentuale simile (44%) ha dichiarato di ritenere che i propri dipendenti non siano pronti a "gestire" l'adozione dell'IA e poco più di un terzo (34%) vuole vietarla. Tuttavia, il 45% ha ammesso di utilizzare gli strumenti di IA per svolgere il proprio lavoro al posto loro e, secondo le parole del rapporto, "spesso spacciando il lavoro per proprio".

L'inevitabile marcia funebre del progresso

Per essere chiari, l'IA come la conosciamo è una concezione ridicola, in quanto non si tratta di una macchina senziente o altro, ma di una macchina che viene addestrata su una grande quantità di dati spesso protetti da copyright - ciò che è spesso noto come apprendimento automatico - e a cui si chiede di risputare le cose. Non si tratta di un culto, né di un progresso tecnologico da lasciar fare.

Tuttavia, è gravemente falso che i dirigenti dicano ai loro dipendenti "non pensiamo che siate pronti per l'IA", proibendo ai dipendenti di usarla e gettando astio sul loro stesso utilizzo, per poi dire "in realtà, sì, la uso per fare delle cose".

Solo ora che la realtà si sta imponendo - che l'apprendimento automatico sta dimostrando che i dirigenti sono spesso in esubero - i datori di lavoro stanno cercando di livellare il campo di gioco con i bootcamp. È una mossa patetica ed estremamente ovvia.

La cultura del lavoro si è formata per queste "regole per te" e per l'avversione al cambiamento quando chi è più in basso nell'ordine gerarchico ne trae vantaggio.

Oltre agli innumerevoli ordini di "tornate in ufficio, schiavi del salario, o aiutatemi" dopo la pandemia, l'ultimo esempio è probabilmente quello di Dell, un produttore anch'esso voglioso di quote di mercato dei PC AI, che sostiene che i lavoratori remoti non saranno promossi. Suggeriamo invece di acquistare un portatile WFH.

Dovete perdonarmi, quindi, se non sono affatto commosso dal fatto che la quantità di energia impiegata per commercializzare il machine learning come AI si stia ritorcendo contro i vertici aziendali. Sono stati loro a spingerlo come soluzione a problemi inesistenti sul posto di lavoro solo a causa di un crollo post-pandemico del mercato delle vendite di PC.

Sì, sì, questo è un commento pungente, ma quando nemmeno le persone che hanno spinto l'IA sanno quali dovrebbero essere le applicazioni pratiche dell'IA, è difficile non vedere l'IA come uno spreco di tempo ed energia.

Se si suppone che i ricchi dirigenti abbiano ottenuto i loro milioni essendo più intelligenti di noi, non potevano prevedere un rischio per i loro mezzi di sostentamento? L'intelligenza artificiale: davvero il grande livellatore.