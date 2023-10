Rechne vorerst lieber nicht mit einem günstigen Google Pixel Smartphone

Es sieht so aus, als würden die Chancen für ein echtes Budget-Smartphone innerhalb der neuen Google Pixel-Serie derzeit ziemlich miserabel stehen. Laut Nanda Ramachandran, dem Vice President of Google Mobile Business, gibt es derzeit keine Pläne für ein kostengünstiges Google Pixel-Handy. Der Grund dafür ist in der Sorge vergraben, dass ein solches Gerät künftig zu viele Kompromisse bei der Leistung und den Funktionen eingehen müsse.

Ein Beispiel für eine gelungene Herangehensweise war jüngst hingegen noch das Google Pixel 7a, welches immerhin noch den Tensor G2-Chip verwendete, der auch im teureren Google Pixel 7 Pro zum Einsatz kommt. Das bedeutet, dass selbst bei einem niedrigeren Preis nicht zwangsweise Abstriche bei der Prozessorleistung gemacht werden müssen. Doch das scheint künftig nicht zwangsweise länger so umsetzbar ...

Ramachandran hat allerdings auch angekündigt, dass die Pixel-Reihe in weitere Märkte in Europa und Asien expandieren wird. Dies dient dazu, die Bekanntheit der Marke zu steigern und gleichzeitig den Absatz zu erhöhen. Google scheint also noch immer bestrebt, sein Smartphone-Segment weiter auszubauen – nur eben künftig eher mit Premium- statt Budget-Modellen.

Obwohl es derzeit keine Pläne für ein günstiges Pixel-Handy gibt, kann sich die Situation in der Zukunft ändern, da der Smartphone-Markt ständigen Veränderungen unterliegt. Für Verbraucher, die auf der Suche nach preisgünstigeren Optionen sind, bleibt es jedoch vorerst ratsam, auf andere, ältere Geräte von Google oder anderen Herstellern auszuweichen.

Ein zu großer Sprung?

Mit einem Startpreis von 509 Euro ist das Pixel 7a nicht viel seeeehr viel günstiger als noch das Standard-Pixel 7 gewesen – aber bot ja im Gegenzug auch fast identische Specs. Zeitgleich muss man sich jedoch immer wieder vor Augen halten, dass es auf der Liste der Budget-Smartphones weiterhin deutlich günstigere Alternativen gibt, weswegen das Pixel 7a auch dort bisher kein so richtiges Zuhause finden konnte ... irgendwie verlieren sich die A-Ableger also in der Mittelklasse ...

Hinzu kommt jetzt ein Preissprung zwischen der Pixel-7- und der 8er-Serie, der sich durch Verbesserungen bei internen Spezifikationen, dem Kamerasystem und neuen KI-Features sowie sieben Jahre Support relativieren lässt. Doch wie soll man hier künftig Abstriche oder Anpassungen machen, um den Preis zu drücken und die Attraktivität eines Pixel 8a zu gewährleisten? Es ist kompliziert. Laut Ramachandran macht es für Google aktuell schlichtweg keinen Sinn, einige dieser Funktionen zu drosseln oder gar komplett wegzulassen, um den Preis nach unten zu korrigieren.

Und doch hatte Google bisher immer eine recht gute Erfolgsbilanz, wenn es um Mittelklasse-Smartphones ging, die einen guten Mix aus Preis und Featurevielfalt bieten. Mache ich mir Sorgen, dass ein Pixel 8a wohl nicht erscheinen könnte? Keinesfalls! Die Frage muss aber viel eher sein: Welchen Preis oder viel eher welche Haken könnte ein Pixel 8a-Release nach sich ziehen?