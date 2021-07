Diese Geräte wird Samsung am 11. August vorstellen

Wir haben bereits erfahren, dass Samsung am 11. August ein großes Event abhalten wird, und nun wurden alle Geräte, die das Unternehmen in der Pipeline hat, gezeigt - das Galaxy Z Fold 3, das Galaxy Z Flip 3, das Galaxy S21 FE, die Galaxy Watch 4 Classic, die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Buds 2.

Das ist eine ganz schöne Liste an neuen Geräten und der bekannte Tipster Evan Blass hat sie mit einigen 360-Grad-GIFs auf Twitter enthüllt. Wie lange sie online bleiben, bleibt abzuwarten, aber es scheint die Bestätigung zu sein, dass wir sechs neue Gadgets bekommen werden.

Die meisten dieser Bilder haben wir schon vorher gesehen, aber dieses Mal sind sie alle in einem Twitter-Thread: Wir haben das Z Fold 3 in schwarz, olivgrün und weiß, das Z Flip 3 in schwarz, gold, olivgrün und lila, und das Galaxy S21 FE in schwarz, olivgrün, lila und weiß.

Die Galaxy Watch 4 Classic ist in Schwarz, Silber und Weiß zu sehen, die Galaxy Watch 4 wird in Schwarz, Grün, Pink, Silber und Weiß angeboten und die Galaxy Buds 2 werden in Grün, Lila und Weiß erhältlich sein.

Diese Bilder sehen authentisch genug aus, um direkt aus der PR-Abteilung von Samsung zu stammen, und es scheint, dass der 11. August und nicht der 3. August* der große Launch-Tag sein wird.

pic.twitter.com/8A4jTffvFJJuly 10, 2021 See more

Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Renderbilder online gestellt wurden, hörten wir, dass das Samsung Galaxy S21 FE - eine günstigere Variante des Samsung Galaxy S21 - aufgrund der anhaltenden weltweiten Chip-Knappheit nur in Europa und den USA auf den Markt kommen könnte (laut The Korea Herald via SamMobile).

Erst vorgestern* haben wir durch einen Eintrag bei der chinesischen Behörde TENAA einige wichtige Informationen über das Smartphone erhalten, darunter auch die Vermutung, dass das Gerät über einen microSD-Kartenslot verfügen wird - etwas, bei dem Samsung in letzter Zeit nicht besonders konsequent war.

Was auch immer die offiziellen Spezifikationen dieser Geräte sein werden, wir müssen nicht lange warten, um sie tatsächlich zu sehen. Mit faltbaren Smartphones, "klassischen" Smartphones, Wearables und Earbuds wird das nächste Samsung Unpacked-Event ein voller Erfolg werden und wir werden dich natürlich mit allen Ankündigungen versorgen, sobald sie bekannt gegeben werden.

Zahlreiche Leaks und Gerüchte sind bereits über die kommenden Produkte von Samsung aufgetaucht, aber ein Gerät, das wir wahrscheinlich nicht sehen werden, ist das Galaxy Note 21 - es scheint, dass Samsung beschlossen hat, kein Note im Jahr 2021 zu veröffentlichen, obwohl es abzuwarten bleibt, ob die Serie nächstes Jahr zurückkehren wird.

* Link englischsprachig