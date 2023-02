Diese geleakte Xiaomi Uhr ist billiger als eine Apple Watch SE (und hält neunmal länger)

Die Xiaomi Watch S1 Pro wurde noch nicht einmal offiziell angekündigt, aber neue Leaks lassen sie wie eine echte, kostengünstige Alternative zur Apple Watch 8 und Apple Watch SE 2 erscheinen. Wie die anderen Uhren von Xiaomi wird sie sowohl mit iOS als auch mit Android funktionieren, aber die Pro klingt nach einem Qualitätssprung im Vergleich zu den bisherigen Billiguhren der Marke.

Wenn die Leaks stimmen, ist sie ein echter Anwärter auf den Titel "Beste günstige Smartwatch (Öffnet sich in einem neuen Tab)" und "Beste Smartwatch des Jahres (Öffnet sich in einem neuen Tab)". Der Leak stammt von dem bewährten Leaker @_snoopytech_, (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Details und Bilder zur Verfügung gestellt hat, die wir auf NotebookCheck.net (Öffnet sich in einem neuen Tab) gesehen haben. Die Xiaomi Watch S1 Pro soll noch in diesem Monat auf dem MWC vorgestellt werden, und sie klingt wie ein echter Fund.

Ein 1,47 Zoll großes, helles und scharfes AMOLED-Display mit 480 x 480 Pixeln lässt die Uhr wunderschön aussehen, vor allem in ihrem klassischen Design. Doch überraschenderweise täuscht dieses Display über die Akkuleistung der Uhr hinweg: Der 500-mAh-Akku soll bis zu 14 Tage halten.

Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Apple Watch 18 Stunden durchhält, ist das fast unglaublich. Die besten Smartwatches von Garmin haben in der Regel einen weniger stromhungrigen Speicher-in-Pixel-Bildschirm, der nicht so hell und flüssig ist wie ein AMOLED-Bildschirm mit höherer Pixelzahl, der von "echten" Smartwatches angeboten wird.

Wenn Xiaomi es schafft, beide Funktionen zu dem Preis zu vereinen, den Snoopy für die Uhr angibt (299 €), dann ist sie eine günstigere Option als die Apple Watch SE 2 und hält 9,3-mal länger. Das ist eine beeindruckende Hardware.

Auch die anderen Daten der Uhr sind beeindruckend: 5ATM Wasserdichtigkeit (ca. 50 Meter), Körpertemperatursensoren (die die SE2 nicht hat), 100 Fitnessmodi und kabelloses Laden.

Analyse: Hardware ist nicht alles

Seien wir mal ehrlich: So gut die Watch S1 Pro auf dem Papier auch aussieht, sie wird die meisten Apple Watch-Träger nicht davon überzeugen, ihren Tracker gegen ein Xiaomi-Angebot einzutauschen. Dafür sind Apples benutzerfreundliche Software, Botschaften und Marketing einfach zu gut.

Der Xiaomi S1 Pro funktioniert zwar mit iOS, lässt sich aber nicht so nahtlos mit einem iOS Smartphone verbinden wie die Apple Watches. Du kannst sie nicht auf dieselbe Weise mit Apple Fitness Plus verwenden und sie lässt sich nicht mit Apple Health synchronisieren - zumindest nicht, ohne dass du selbst etwas dafür tun musst.

Die 100 Fitness-Modi sind auch ein Grund zur Sorge. Die meisten Geräte verfügen über einen Laufmodus, der spezielle Messwerte bietet, wie z. B. die Schrittlänge beim Laufen, die Leistung beim Radfahren oder die Schwimmzüge beim Schwimmen. Die meisten anderen Aktivitäten, wie Yoga, HIIT oder Klettern, verwenden jedoch genau das gleiche Aktivitätsprofil unter verschiedenen Namen.

Einige Uhren bieten eine Differenzierung an: Garmin zum Beispiel erlaubt es dir oft, die Routen, die du kletterst, mit dem international anerkannten "V"-Bewertungssystem zu kategorisieren. Aber oft gibt es keine Unterscheidung zwischen diesen Profilen: Wie misst du schließlich den Erfolg in einer Yogastunde?

Aber für iOS- und Android-Nutzer, die immer wieder von der kurzen Akkulaufzeit ihrer Uhren frustriert sind, könnte die Xiaomi Watch S1 Pro genau das Richtige sein. Sie hat ein wunderschönes AMOLED-Display und nicht das dunkle Memory-in-Pixel-Display der meisten Garmin Smartwatches in dieser Preisklasse, aber der lange Akku ermöglicht ein ständiges Tragen, was für die Schlaf- und Herzfrequenzdaten von Vorteil ist.

Es gibt keine GPS-Konnektivität, aber das bedeutet, dass du auch bei langen Läufen oder Radtouren darauf vertrauen kannst, dass deine Uhr dich begleiten wird. Das schicke Design der Uhr, das mit seinem Lederarmband, dem gefrästen Kronenzifferblatt und den faux-analogen Ziffernblättern an klassische Analoguhren erinnert, ist das Sahnehäubchen auf dem sprichwörtlichen Kuchen. Kein Wunder, dass so viele Uhren wie die Garmin Instinct Crossover eine hybride Ästhetik an den Tag legen.

