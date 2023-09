Warten lohnt sich! – Wer sich jetzt keine Fitbit kauft, könnte bald mit einem neuen Gerät doppelte Freude haben

The Fitbit Versa 3

Da kam es einem doch beinahe so vor wie als wäre Fitbit nun tatsächlich endgültig vom Erdboden verschluckt worden – Doch ZACK, da sind sie wieder.

Bereits vor einigen Wochen wurden wir so mit einem neuen Eintrag zu einer Fitbit-Neuheit auf der Website der US-amerikanischen Bundeskommunikationskommission (FCC) überrascht, kürzlich tauchte die gleiche Registrierungsnummer aber einmal mehr in der Datenbank eines singapurischen Telekommunikationsunternehmens auf ... Die Schlussfolgerung? Ein neues Fitbit-Modell dürfte uns schon sehr bald bevorstehen!

Prompt straft man uns hiermit also dem Irrglauben beim Gedanken daran, dass die Zeit der dominierenden Fitnesstracker-Marke womöglich schon zu Ende gegangen sein könnte. Aber wer kann es uns verübeln? Immerhin war noch nicht klar, wie es künftig um Fitbit steht, nachdem selbige von Google in die eigenen Pläne integriert wurden und so alle Zeichen darauf gedeutet hatten, dass sich künftig wohl primär (oder gar einzig) auf die Pixel Watch konzentriert wird.

Doch das geheimnisvolle neue Fitbit-Gerät mit der Produktnummer G3MP5 wurde tatsächlich auf der IMDA-Zertifizierungsliste Singapurs (dem Äquivalent zur US-FCC) gesichtet, wie Tech Outlook berichtet!

Es ist auch die gleiche Produktnummer wie einst bei der FCC, weswegen wir schon einmal wissen, dass es sich um das gleiche Bluetooth-fähige Drahtlosgerät handeln dürfte, das von Fitbit vor Veröffentlichung in den Staaten registriert wurde. Das Erscheinen eines Produktes in einer solchen Datenbank ist zumeist ein erstes Indiz darauf, dass ein Release nicht mehr lang auf sich warten lassen dürfte – haben wir beispielsweise zuletzt auch schon bei der Garmin Venu 3 bestaunen dürfen.

Da einige Fitbit-Modelle inzwischen auch schon mit ihrer Altersschwäche zu kämpfen haben, während Modelle wie die Versa 4 oder eine Sense 2 eher durchwachsen vom Publikum aufgenommen wurden, wäre das also jetzt der wohl passendste Moment für eine triumphale Rückkehr des Herstellers, um die Konkurrenz wie auch die Interessenten hellhörig werden zu lassen.

Eben deswegen muss aber auch fast schon gelten: Falls du dir eine Fitbit zulegen magst, halte lieber noch ein paar Wochen länger inne und schau einmal, was das neue Modell dir womöglich an Verbesserungen bieten kann. Immerhin willst du deinen Kauf ja nicht direkt wieder bereuen, oder?

Wann das neue Modell erscheint, ist noch nicht vollends gewiss. Im Auge behalten würde ich für meinen Teil aber einmal das Google-Event im Oktober, wo hier doch neue Produkte (und womöglich auch neue Fitbit-Modelle) präsentiert werden.

Was könnte die Produktneuheit von Fitbit sein?

(Image credit: Fitbit)

Es gibt viele Gerüchte, die behaupten, dass das neue Fitbit-Produkt eine weitere Iteration der durchaus beliebten Fitbit Luxe sein könnte. Eben diese kombiniert technologische Raffinesse und Mode gezielt und könnt sich beispielsweise mit austauschbaren Armreif-Bändern vom ein oder anderen Konkurrenten abheben.

Wenn es hingegen darum geht, einer alten Serie mal wieder etwas frisches Leben einzuhauchen, dann ist wohl die Fitbit Charge-Reihe eben die, welche von einem Update wohl am meisten profitieren dürfte. Die Fitbit Charge 5 ist zwar noch immer einer der besten Fitbit-Fitnesstracker, nach modernen Maßstäben aber längst zu veraltet, um noch mit der breiten Konkurrenz mitzuhalten. Ein Update muss her – mit integriertem GPS, einem schönen, großen AMOLED-Bildschirm und einer üppigen Akkulaufzeit! Und damit wäre die Fitbit Charge 6 wohl das beste, was Google als "Lite-Version" einer Pixel Watch auf den Markt bringen könnte ...