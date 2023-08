Frischer Wind: Neues Garmin Fitnessgerät könnte gemeinsam mit der Venu 3 an den Start gehen!

Garmin scheint sich für mehrere, bisher noch geheime Veröffentlichungen in Stellung zu bringen. Die Gerüchte um die lang ersehnte Garmin Venu 3, die im September 2023 auf den Markt kommen soll, halten sich hartnäckig. Und nun taucht plötzlich ein weiteres überraschendes Garmin-Gerät in einer behördlichen Auflistung auf.

Dabei handelt es sich aber nicht um den Nachfolger einer der besten Garmin-Uhren, sondern um einen neuen Herzfrequenzmesser. Das Nachrichtenportal Gadgets & Wearables hat den Herzfrequenzmesser zuerst in der malaysischen SIRIM-Datenbank entdeckt. Eben diese Datenbank listet eine ganze Reihe von Telekommunikations- wie auch Rundfunkgeräten auf, um sicherzustellen, dass neue Produkte den Verbraucherstandards des Landes entsprechen.

Der noch junge Eintrag galt einem Herzfrequenzsensor namens HRM-FIT. Und hier klingelte es schließlich auch bei uns: Ein Nachfolger der aktuellen Palette rund um einige der besten Herzfrequenzmesser, welcher alsbald die HRM-Pro oder gar HRM-Dual ablösen könnte. Und infolge der Ankündigung wird inzwischen auch fleißig spekuliert, immerhin könnte der Name darauf deuten, dass es sich hierbei um Garmins ersten Frequenzmesser handelt, der nicht nur um die jeweilige Brust, sondern auch den Arm passen könnte. Deutlich komfortabler, wenn auch noch längst nicht in Stein gemeißelt ...

Garmins Herzfrequenzmesser bieten einige der gleichen Laufmetriken wie auch einige der besten Laufuhren. Und entsprechend kannst du hiermit, auch ohne im Besitz einer teuren Smartwatch zu sein, einige großartige Einblicke in deine Trainingsresultate und die Effektivität deines Workouts erhaschen. In Kombination mit einer Garmin-Uhr erhöht sich gar noch die Genauigkeit eines jeden Herzfrequenzmessers der Firma und zusätzliche Metriken wie Laufleistung werden generiert und berücksichtigt.

Wichtig für alle Wassernixen und Seesterne: Garmin-Herfrequenzmesser sind auch wasserdicht bis zu 5 ATM und somit perfekt für die Nutzung beim Triathlon-Training und Schwimmsport. Fest steht: Garmin hat scheinbar mal wieder ein Ass aus dem Ärmel gezaubert!

Flexibilität am Handgelenk

(Image credit: Shutterstock / wavebreakmedia)

Wenn du kein Fan davon bist, beim Workout einen Brustgurt umzuschnallen, dann bist du längst nicht allein. Und wenn du dich nicht nur auf den Herzfrequenzmesser in deiner Laufuhr verlassen möchtest, könnte die simpler gestrickte Variante eines Armbands, à la Polar Verity Sense, genau dein Ding sein. Klar, HRMs (Herzfrequenzmesser) sind vielleicht nicht so "in" wie die neuesten Gadgets von Garmin, aber es wirft schon Fragen auf, dass Garmin bisher nicht in diesen Formfaktor vorgestoßen ist.

Ja, die Brust-HRMs mögen genauer sein, aber wenn Garmin es schafft, Sensoren an deinem Handgelenk anzubringen, warum dann nicht auch am Arm? Die Technik entwickelt sich schließlich ständig weiter. Obwohl das alles im Reich der Spekulationen liegt, ist die Tatsache, dass Garmin an einem neuen HRM tüftelt, der einzige Fakt, den wir haben. Wie er aussieht und wann er auf den Markt kommt, bleibt bisher ein Mysterium.

Eins steht jedoch fest: Garmin hat offenbar einiges in der Pipeline. Während wir gespannt auf die Veröffentlichung der Venu 3 warten, die sich hartnäckig im Gerüchtekarussell dreht, scheint das Unternehmen noch andere Asse im Ärmel zu haben. Immerhin muss man ja nicht immer nur auf ein Steckenpferd setzen, oder?