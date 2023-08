Die neue Garmin Venu 3 ist eine echte Apple Watch-Alternative dank üppiger 14-tägiger Akkulaufzeit und Schlaferkennung

Garmin hatte da ganz plötzlich eine grandiose Ankündigung für uns parat: Die Venu 3, das neue Schmuckstück des Herstellers, ist nicht nur die neueste Ergänzung der Lifestyle-orientierten Venu-Serie, sondern steht schon ab sofort zum Erwerb bereit!

In zwei verschiedenen Größen wird selbige dabei erhältlich sein und eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Überwachung deines wohlverdienten Schlafs beinhalten, hierunter auch einen Sleep Coach sowie eine Erkennung für Nickerchen. Darüber hinaus sind auch neue Trainingsprofile für Rollstuhlfahrer mit an Bord, während eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen in Aussicht gestellt wird.

Gerade weil die Garmin Venu 2 noch immer als eine der besten Smartwatches des Herstellers gilt, bin ich umso gespannter darauf, wie sich die Venu 3 alsbald im Hands-On zu behaupten weiß!

Die Venu 3 ist wie erwähnt schon heute für einen Preis von 499,99 Euro auf der offiziellen Seite des Herstellers erwerbbar und kann hier wahlweise in Form der regulären Venu 3 (45 mm) oder aber der kleineren Venu 3S (41 mm) dem Warenkorb hinzugefügt werden. Gelistet wird die Venu 3 dabei mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus, während sie im GPS-Pendant noch immer auf bärenstarke 26 Stunden kommt. Doch auch die 3S weiß mit 10 Tagen beziehungsweise 21 Stunden (letzteres im GPS-Modus) zu begeistern.

Neugierig auf weitere Details? Dann wirf einen Blick auf die Spezifikationstabelle, die dir all die relevanten Infos unterhalb aufführt. Weitgehend lässt sich allerdings sagen, dass beide Uhren ähnlich grandios sind und sich im Wesentlichen kaum unterscheiden. So verfügen Sie über einen ansehnlichen AMOLED-Bildschirm, Corning Gorilla Glass 3, einem Edelstahlgehäuse und einer Lünette aus faserverstärktem Polymer – für die nötige Widerstandsfähigkeit ist also gesorgt!

Änderungen lassen sich im Vergleich zum grandiosen Vorgänger vor allem auf funktionaler Seite entdecken, beginnend bei der wohl wichtigsten Tätigkeit für einen gesunden Körper: dem Schlaf. Der Sleep Coach offeriert demnach eine personalisierte Schlafberatung, während Bewegungs- und Erholungsdaten nach jeder Nacht via Grafik anzeigbar sind. Der nächste Power-Nap wird nun aber ebenfalls als solcher erkannt (ganz automatisch) und so ebenfalls bei der Erstellung des Erholungsalgorithmus berücksichtigt – Gefällt mir!

(Image credit: Garmin)

Spezielle Workout-Profile für Rollstuhlfahrer sind ebenso eine feine Ergänzung, wo hier doch maßgeschneiderte Trainingsoptionen zur Verfügung stehen, welche auch auf die täglichen Schiebebewegungen, mögliche Gewichtsverlagerungen und der Überprüfung seitlicher Bewegungen ausgelegt sind. Animierte Workouts sind auf Wunsch fortan über das Handgelenk einsehbar, was bei Garmin eine Premiere ist.

Eben diese Funktion gesellt sich nun zu weiteren Sportfunktionen, wie der Erstellung von Intervall-Workouts für sportliche Radfahrer wie Laufsportenthusiasten.

Abgerundet wird das Upgrade schließlich durch integrierte Lautsprecher und ein Mikrofon, was es erlaubt, wichtige Gespräche auch über das Handgelenk zu führen – ganz so, wie wir es auch von den besten Apple Watches gewohnt sind!

Garmin Venu 3: Die Spezifikationen im Überblick

Swipe to scroll horizontally Modell Garmin Venu 3 (45 mm) Garmin Venu 3S (41 mm) Maße 45 x 45 x 12 mm 41 x 41 x 12 mm Gewicht 46 Gramm mit Silikonband 40 Gramm Display 1,4 Zoll, 454x 454 Pixel AMOLED 1,2 Zoll, 390 x 390 Pixel AMOLED Gehäuse Edelstahl, Faserverstärktes Polymer Edelstahl, Faserverstärktes Polymer GPS GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Akkulaufzeit 14 Tage, 26 Stunden (GPS) 10 Tage, 21 Stunden (GPS) Speicher 8 GB 8 GB Verbindung Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Bluetooth, ANT+, Wi-Fi Wasserdichtigkeit Schwimmen, 5 ATM Schwimmen, 5 ATM

Eine frühzeitige Überraschung

Garmins plötzliche Enthüllung der Venu 3 nur wenige Tage vor der IFA 2023, der derzeit größten Technologiekonferenz, ist sehr überraschend.

Dennoch verspricht die Garmin Venu 3 eine unglaubliche Smartwatch zu werden, welche allerlei neue Funktionen im Gepäck hat, die wir noch nicht einmal erahnen konnten. Schlaf-Coaching sowie die automatische Erkennung eines Nickerchens, waren erwartbare Optimierungen, wo man doch bereits einige Tage vor Ankündigung erstmals etwas hierzu erfahren hat. Die Dreingabe von Fitness-Funktionen speziell für Rollstuhlfahrer ist aber eine geniale Neuerung.

Rollstuhlsportler hatten viel zu lange kaum genug Möglichkeiten, um ihren Fortschritt zu verfolgen. Die Hinzugabe von täglichen Trainingsvorschlägen für Schiebebewegungen und dedizierten Sportmode lässt aber darauf schließen, dass Rollstuhlfahrer auch künftig einen festen Platz in der Designarchitektur von Garmin innehaben werden.

Ansonsten bewegt sich die lifestyle-orientierte Smartwatch weiterhin in die richtige Richtung, mit dem AMOLED-Bildschirm, verbesserter Schlafverfolgung (die im Vergleich zur Apple-Alternative deutlich ausdauernder ist) und neuen Möglichkeiten, um Anrufe direkt entgegenzunehmen. Die ohnehin geniale Garmin Connect App hab ich zudem schon im Test der Venu 2 mehrmals lobend erwähnt und bin überzeugt davon, dass diese auch in Zukunft einem jeden Garmin-Smartwatch-Besitzer treue Dienste leisten dürfte.

Fitness-Enthusiasten steht hier eine echte Alternative zu den bisher bekannten Lösungen ins Haus, die locker die alte Venu ablösen dürfte, aber auch Konkurrenten wie Apple äußerst gefährlich werden könnte. Zwar hat sich äußerlich nicht viel verändert, aber das war anhand des bisher grandiosen Designs ohnehin nicht nötig – Ganz nach dem Motto: "Never Change a Running System"!