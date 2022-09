Der God of War Ragnarok Trailer verrät, dass Fenrir dein Wolfsgefährte sein könnte

Wenn du dich nach weiteren Neuigkeiten zu God of War Ragnarok gesehnt hast, dann hat die letzte State of Play Präsentation deinen Appetit wahrscheinlich gestillt.

Seit dem Teaser für die Fortsetzung am Ende von God of War 2018 sind wir ganz wild darauf, God of War Ragnarok zu spielen. Es ist mit Abstand eines unserer am meisten erwarteten Spiele für die PS5. Nur noch wenige Monate bis zur Veröffentlichung am 9. November, und Sony hat einen neuen Story-Trailer veröffentlicht.

Der actiongeladene Trailer zeigt nicht nur die wachsenden Spannungen zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus, sondern gibt auch einen besseren Einblick in Fenrir, der ein Gefährte des Götterpaares zu sein scheint. Ein im Juli veröffentlichter Trailer deutete darauf hin, dass sie gegen den Riesenwolf kämpfen würden, aber dieser neue Trailer deutet auf eine andere Beziehung hin.

Als wir den CG-Trailer zum ersten Mal sahen, dachte unser Redakteur Jules, dass Entwickler Sony Santa Monica vielleicht mit den nordischen Mythen spielt, auf denen Ragnarok basiert. In diesen Geschichten ist Fenrir das Kind von Loki und sollte der Freund von Atreus sein, aber das Video ließ vermuten, dass der Wolf ein Feind sein würde. Dieser neue Trailer passt viel besser zu den Legenden.

Spiel mit absoluter Macht

Zusammen mit dem neuen God of War Ragnarok Story-Trailer wurde eine limitierte Auflage des DualSense Wireless Controllers enthüllt. Auf dem Controller prangt das Antlitz zweier Wölfe, die auf beiden Seiten einen schönen blauen Farbton haben.

Die limitierte Auflage des DualSense Controllers von God of War Ragnarok erscheint zusammen mit dem Spiel am 9. November. Es ist ein bisschen schade, dass der DualSense Edge erst im nächsten Jahr auf den Markt kommt, denn ich hätte gerne gesehen, wie Sonys Premium-Pad für die PS5 mit so einem auffälligen Design aussehen würde.