Der Release von God of War Ragnarok wurde bekannt gegeben

Während wir seit der Post-Credit-Szene am Ende von God of War 2018 wissen, dass God of War Ragnarok kommen wird, hat Sony jahrelang um das Veröffentlichungsdatum gerungen.

Doch damit ist jetzt Schluss, denn der Publisher hat endlich bekannt gegeben, wann wir unsere frostigen Finger an die Fortsetzung der nordischen Saga legen können.

In einer etwas zurückhaltenden Ankündigung, die nicht im Rahmen einer State of Play-Übertragung bekannt gegeben wurde, twitterte (opens in new tab) Entwickler Sony Santa Monica ein Bild, das den 9. November 2022 als Veröffentlichungstermin für God of War Ragnarok verrät.

Zusammen mit der Nachricht wurde ein kurzer neuer Trailer geteilt, den ihr euch unten ansehen könnt.

Der neue Trailer verrät nicht viel, was wir nicht schon gesehen haben. Kratos und sein Sohn Atreus kehren zurück, um gegen die Götter und Monster der nordischen Mythologie zu kämpfen, dieses Mal auf Augenhöhe mit dem Donnergott Thor.

Es überrascht nicht, dass die im Trailer gezeigten Szenen denen aus den vorherigen Spielen sehr ähnlich sind. Kratos und Atreus duellieren sich mit untoten Draugr, die sie mit Axt und Pfeil niedermetzeln. Allerdings bekommen wir auch einen Blick auf einen der großen Bosskämpfe in Ragnarok, den Riesenwolf Fenrir.

Es wird faszinierend sein, zu sehen, wie Sony Santa Monica Fenrir in God of War Ragnarok einbaut, denn der Riesenwolf ist ein Kind von Loki. Was, Spoiler, wenn du God of War (2018) nicht durchgespielt hast, Atreus ist. Vielleicht hat der Wolf in dieser Version des Mythos eine neue Entstehungsgeschichte - oder wir sehen, wie Atreus einen Welpen zur Welt bringt. Das wäre allerdings ein mutiger Schachzug von Sony.

Während Sony außer dem Veröffentlichungsdatum nicht viel mehr über God of War Ragnarok verriet, sprach es mehr über die beiden Sammlereditionen, die ab dem 15. Juli vorbestellt werden können.

Wenn du God of War Ragnarok vorbestellst, enthält deine Kopie des Spiels zwei Gegenstände: Die Risen Snow Armor von Kratos und die Risen Snow Tunica von Atreus, wobei es sich bei letzterer um einen kosmetischen Gegenstand handelt.

Die digitale Deluxe-Edition enthält:

Das komplette God of War Ragnarök Spiel für PlayStation 4 und PlayStation 5 Konsolen.

Kratos Darkdale-Rüstung

Atreus Darkdale-Rüstung (kosmetisch)

Darkdale-Klingengriffe für die Klingen des Chaos

Darkdale Axe Grip für die Leviathan Axt

Offizieller God of War Ragnarök Digital Soundtrack

Digitales Mini-Kunstbuch von Dark Horse

Avatar-Set

PlayStation 4-Theme

Dann gibt es noch die God of War Collector's Edition, die in einer großen Schachtel geliefert wird, die dem Schrein des Wissenshüters nachempfunden ist. Neben allen digitalen Extras, die in der Deluxe Edition enthalten sind, enthält sie außerdem:

Ein gedruckter Gutscheincode für das komplette God of War Ragnarök-Spiel für PlayStation 4 und PlayStation 5-Konsolen.

Eine Steelbook-Vitrine (keine Spiel-Disc enthalten) - Die God of War Ragnarök Steelbook-Vitrine zeigt Darstellungen des Bären und des Wolfs.

2-Zoll-Schnitzereien der Vanir-Zwillinge - Im gleichen Stil wie Atreus' Holzspielzeug-Schnitzereien der Huldra-Brüder aus der God of War (2018) Collector's Edition vervollständigt die God of War Ragnarök Collector's Edition das Set mit Schnitzereien der Vanir-Zwillinge.

Zwergen-Würfel-Set - Dieses Set enthält einen Satz Würfel mit einer hochwertigen, holzähnlichen Oberfläche in einer Würfeltasche mit dem Symbol von Yggdrasil auf der Außenseite.

16" Mjölnir Replik - Eine hochdetaillierte Replik von Thors Signaturwaffe aus God of War Ragnarök.

Und dann gibt es noch die God of War Ragnarok Jotnar Edition. Dieses Set enthält alle digitalen Angebote der Deluxe Edition mit diesen zusätzlichen physischen Extras:

Gedruckter Gutscheincode für das komplette God of War Ragnarök-Spiel auf PlayStation 4 und PlayStation 5.

7-Zoll-Vinyl-Schallplatte mit Musik von Bear McCreary - Enthält zwei Titel des Komponisten Bear McCreary.

Das Falken-, Bären- und Wolfs-Pin-Set - Dieses Pin-Set steht für Faye, Kratos und Atreus und symbolisiert die Familie unserer Helden.

Der legendäre Draupnir-Ring - Der legendäre Draupnir-Ring, ein Ring aus der nordischen Mythologie, wird in einer roten Stofftasche geliefert.

Broks Würfelset - Dieses Würfelset hat eine silberne Metalloberfläche mit blauen Details. Die Würfeltasche trägt das Markenzeichen der Huldra-Brüder.

Yggdrasil-Stoffkarte - Diese Stoffkarte zeigt jedes der Neun Reiche innerhalb der Äste und Wurzeln von Yggdrasil.

Ein Steelbook Display Case (keine Spiel-Disc enthalten)

2" Vanir-Zwillinge Schnitzereien

16" Mjölnir-Replik

In diesem Video unten können Sie sehen, wie das ganze Ding ausgepackt wird.

Nach so langer Zeit des Wartens ist es großartig, die Bestätigung zu haben, dass God of War Ragnarok tatsächlich 2022 erscheinen wird, was bedeutet, dass wir in diesem Jahr einen großen First-Party-Titel auf der Playstation haben werden.