Call of Duty: Vanguard Zombies kommt - und es ist in sehr guten Händen

Ja, der Zombies-Modus von Call of Duty: Vanguard wird kommen, und sein ursprünglicher Schöpfer, Treyarch, kümmert sich um seine Entwicklung. Der beliebte kooperative Hordenmodus ist seit World at War von 2008 ein fester Bestandteil der von Treyarch entwickelten CoD-Spiele und wird dieses Jahr zurückkehren.

Activision sprach in einer Pressemitteilung über die Rückkehr von Zombies und bestätigte, dass die fortlaufende Zombies-Erzählung in Call of Duty: Vanguard fortgesetzt wird, während neue Gameplay-Innovationen eingeführt werden, um den Modus besser zu machen, als er jemals zuvor war.

Zombies wird in Call of Duty: Vanguard zum Start am 5. November 2021 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Battle.net verfügbar sein, neben den Kampagnen- und Multiplayer-Angeboten des Spiels.

Activision erläuterte die erzählerische Fortsetzung von Zombies: "Vom Geburtsort der Zombies aus hilft Treyarch dabei, ein erstes Call of Duty Zombies-Crossover der Franchise zu liefern, indem Vanguard sich mit der Zombies-Storyline von Call of Duty: Black Ops Cold War verbindet und so eine neue Verbindung für Call of Duty-Spieler schafft."

Es klingt so, als ob Fans von Call of Duty: Black Ops Cold War's Zombies-Angebot dort weitermachen können, wo sie im Vorgängertitel aufgehört haben, und Activision verspricht, dass "Spieler in der Lage sein werden, den unerbittlichen Ansturm der Untoten in einer abschreckenden, völlig neuen Zombies-Erfahrung zu überleben".

Analyse: Treyarch ist der perfekte Entwickler für den Job

Es besteht kein Zweifel daran, dass Treyarch im Laufe der Jahre einige der besten Zombies-Modi für Call of Duty entwickelt hat, daher sind wir zuversichtlich, dass die fortlaufenden Koop-Spielereien bei diesem Entwickler in guten Händen sind.

Es ist interessant, dass die Zombies-Geschichte eine Fortsetzung der Handlung aus Black Ops Cold War sein wird, da Call of Duty: Vanguard weit davor spielt. Allerdings sind die Zombies-Modi nicht immer an die Ära gebunden, in der das Hauptspiel spielt, aber wir fragen uns, ob Frank Woods und Lawrence Sims als spielbare Charaktere zurückkehren werden.

An prominenten Gastauftritten hat es in Zombies über die Jahre auch nicht gemangelt. Zu den Prominenten, die bereits in Zombies-Modi mitgespielt haben, gehören David Tennant, Sarah Michelle Gellar, Danny Trejo und Ving Rhames. Echte historische Figuren wie John F. Kennedy und Fidel Castro sind ebenfalls als spielbare Charaktere aufgetreten.

Wir fragen uns, ob Treyarch in Call of Duty: Vanguard einen prominenten Ansatz für Zombies gewählt hat, oder ob es bei den bekannten Charakteren der Serie bleibt.

Wie auch immer, das Wissen, dass Treyarch hinter dem Steuer des Zombies-Modus von Vanguard steht, lässt uns mehr als sicher sein, dass es eine Menge Spaß machen wird. Treyarchs Spiele sind in der Regel fantastisch, vollgepackt mit großartigem Leveldesign, versteckten Zielen und einer Menge lustiger Easter Eggs, von denen wir einige erst nach Jahren entdeckt haben.