Alan Wake 2 wird digital only, um mehr Zeit für den Feinschliff zu haben

Nach einigen widersprüchlichen Aussagen ist nun klar: Alan Wake 2 erscheint nicht nur am 17. Oktober, sondern scheinbar auch rein digital, wie Mitglieder des Entwicklerteams jüngst bestätigt haben.

Das Spiel ist eines der größten des Jahres, denn der von Remedy entwickelte Thriller-Shooter erscheint über ein Jahrzehnt nach dem ersten Teil. Im Gespräch mit Eurogamer erklärten Creative Director Sam Lake und Game Director Kyle Rowley, dass sie auf physische Medien verzichten wollten, um bei Release ein vollständigeres Erlebnis zu gewährleisten.

"Als Kreative haben wir durch rein digitale Medien natürlich mehr Zeit, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben", so Rowley, "Es sind sogar einige Wochen. Denn sonst muss das Spiel, das auf der Disc erscheint, natürlich auch ohne Patch spielbar sein. Lake kommentierte dies: "Ja, es ist nur digital, und das ist sowohl aus der Sicht von Remedy als auch von Epic unsere derzeitige Überlegung. Wir hatten einfach das Gefühl, dass es Sinn ergibt und das Timing stimmt".

Im offiziellen FAQ zu Alan Wake 2 wird diese Entscheidung auch aus technischer Sicht erläutert. Einer der Punkte ist die Veränderung des Marktes hin zu vollständig digitalen Konsolen: "Eine große Anzahl von Spielern ist auf die digitale Version umgestiegen", und weiter heißt es: "Es ist nicht ungewöhnlich, moderne Spiele nur noch digital zu veröffentlichen". In Anbetracht der Beliebtheit der günstigeren Xbox Series S und der PS5 Digital Edition scheinen diese Behauptungen durchaus berechtigt zu sein.

Es wird auch berichtet, dass: "Es gibt derzeit keine Pläne, Alan Wake 2 auf Disc zu veröffentlichen", was durch eine Erklärung ergänzt wird, in der es heißt: "Schließlich wollten wir kein Disc-Produkt ausliefern, das einen Download für das Spiel erfordert". Auch der Preis scheint eine Rolle gespielt zu haben, denn Alan Wake 2 wird zum Preis von 59,99 € auf den Markt kommen, und der Verzicht auf eine Disc hilft, den Preis des Spiels niedrig zu halten".

Da viele Xbox Series X- und -PS5-Spiele um die 69,99 € kosten, ist es nur logisch, dass Remedy ihre Preise im Vergleich dazu niedrig halten möchte. Eine rein digitale Veröffentlichung wirft jedoch die Frage auf, ob das Spiel auf lange Sicht erhalten bleibt. Da die Lizenzen auslaufen und digitale Spiele in der Regel nach einer bestimmten Anzahl von Jahren aus den Läden entfernt werden, bleibt unklar, wie lange Titel wie Alan Wake 2 in den kommenden Jahren spielbar sein werden; ein Umstand, unter dem Disc-Versionen nicht leiden.

Alan Wake 2 soll über den Epic Games Store auf dem PC erscheinen - keine Neuheit für diese Plattform. Es scheint jedoch, dass sich die Konsolen in eine ähnliche Richtung bewegen, da Dienste wie der Xbox Game Pass und der PS Plus Game Catalog alltäglicher werden, als eine physische Disc und eine Schachtel in deinem Regal zu haben.

