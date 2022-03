Anmeldelse: Astro A10 Gen 2 gaming headset

Astro A10 Gen 2 er et fantastisk headset til at starte med, og detformår at levere en solid ydeevne i betragtning af den overkommelige pris.

Behagelige at have på i lang tid

Astro A10 Gen 2 kort anmeldelse

Logitechs nye Astro A10 Gen 2 kablede gaming headset er designet som et enkelt headset og er en solid tilføjelse til vores voksende liste over de bedste budget gaming headsets.

Næsten fem år efter udgivelsen af de originale Astro A10, har Logitech fuldstændig fornyet desiget og frembragt et forfrisket begynder gaming headset.

Logitech G Astro A10 Gen 2 er et fantastisk headset og et, der er utrolig behageligt at have på i længere perioder. Den ikke-aftagelige mikrofon er måske ikke den bedste, og manglen på surroundlyd er skuffende, men de kommer med en meget overkommelig pris.

Astro A10 Gen 2 pris og tilgængelighed

Den originale Astro A10 blev udgivet for fem år siden og er stadig et godt headset fr Logitechs budget-headset serie. Astro A10 Gen 2 er en velkommen opdatering og kan allerede købes til en lav pris på omkring 800,- kr.

Som andre Logitech-headsets kommer Astro A10 Gen 2 i forskellige behagelige farver, inklusive sort, hvid, mint, grå og lilla.

Hvis du leder efter et headset uden spænding, er en anden mulighed Corsair HS50. Det er lidt billigere, og du kan fåå Pro-versionen for så lidt som 400,- kr.

En ulempe ved Astro A10 er, at de mangler 7.1 surroundsound.

Et alternativt budgetheadset med den funktion er Corsair Void Pro, som du dog kommer til at betale lidt mere for. De kan fås til under 800,- kr.

Astro A10 Gen 2 design

Astro A10 Gen består af en robust, men letvægts plastikkonstruktion, der kun vejer 240 gram. Headsættet har også et polstret hovedbånd og ørepuder i memoryskum, som begge er utroligt komfortable og gør headsettet til en fornøjelse at have på under længere gaming-sessioner.

Udseendemæssigt kan du ikke kalde Astro A10 Gen 2 minimalistisk. De lægger dog afstand til de mere klæbrige og generiske headsets med enkle matte farver og RGB-logoer.

I betragtning af den lave pris har Logitech forståeligt nok skåret ned på designfunktioner, som du ville kunne forvente af et premium-headset. Vi ville bestemt gerne have set enheden med en aftagelig mikrofon til gamere, der foretrækker singleplayer-kampagner, men dette ville formentlig have hævet prisen.

Astro A10 Gen 2 har ikke en mute-knap; i stedet kan du opnå den samme effekt ved at bruge en smart funktion, der dæmper din lydindgang, når du vipper den indbyggede mikrofon opad og væk fra dit ansigt. Selvom vi ville have foretrukket en mute-knap, er det godt, at Astro A10 har en mute-funktion, da dette er en funktion, der ofte er udeladt fra budgetheadset.

Som du ville forvente af et bygynder-headset, følger det et 3 mm lydkabel med enheden. Det er uvævet og derfor mere tilbøjeligt til at blive snoet. Den gode nyhed er, at lydkablet er aftageligt, så hvis det bliver værre bliver værre, kan du altid købe en billig erstatning uden at skulle kassere hele headsettet.

Astro A10 Gen 2 lyd og mikrofonkvalitet

Astro A10 Gen 2 leverer god lydkvalitet. Vi syntes, at lyden var meget velafbalanceret, når vi lyttede til musik mellem runder af Apex Legends. Den indbyggede mikrofon er næppe fantastisk, men den gør det, der forventes.

I betragtning af prisen klarede Astro A10 Gen 2 sig også godt i selve spillet, takket være dens retningsbestemte stereolyd. Vi testede dette med Pokémon Legends: Arceus, hvor headsettet hjalp os med at undvige nogle truende angreb fra Alpha Pokémon ved at give os mulighed for at høre deres tilgangsvinkel.

Forvent dog ikke 7.1 surround sound-egenskaber i dette headset. I stedet kan du tage et kig på den lidt billigere Razer Kraken X Lite (bemærk at 7.1 surround sound kun er tilgængelig på pc).

Astro A10 Gen 2s største styrke er uden tvivl evnen til at understøtte de fleste spilplatforme, inklusive pc og Mac. Takket være dets standard 3 mm lydkabel kan du tilslutte det til stort set alt, lige fra en PS5 og Xbox Series X/S til en Nintendo Switch OLED. Den eneste advarsel her er, at hvis du vil bruge headsettets mikrofon og hovedtelefoner på pc'en, skal du tilslutte den supplerende lydsplitter og tilslutte den til din pc via de analoge mikrofon IN- og analog lydudgang (du ved, den lyserøde og grønne).

Køb det, hvis...

Du vil have en billig multiplatform enhed Da Astro A10 understøtter plug-and-play på alle større konsoller såvel som pc og Mac, er det et alsidigt headset.

Du synes godt on et enkelt udseende En masse gaming gear har stærke farver og lys, Astro A10 har en meget enklere, minimalistisk stil.

Køb det ikke, hvis…

Du har brug for 7.1 surround sound Hvis du spiller spil, der kræver fordybende lyd, såsom Rainbow Six Siege, er dette headset måske ikke lige til dig.

Dom

Logitechs Astro A10 Gen 2 er en velkommen opfriskning af producentens budgetheadsetmodel. Hvis du har brug for et par hovedtelefoner, der bare fungerer på tværs af alle dine konsoller og din pc eller Mac, så snart de er ude af æsken, så er det nemt at anbefale dette headset.

Hvis du leder efter virkelig god lyd til dine spil, bliver du nødt til at bruge flere penge. At få et headset, der understøtter 7.1 surround sound, er en god start, men til den lave pris leverer Astro A10 Gen 2 en overraskende solid ydeevne.