Logitech G klar med Astro A50 X: Førsteklasses gaming-headset til Xbox, PS5 og PC

Logitech præsenterede i dag Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset and Base Station, den femte generation af Astro A50-serien af gamingheadsets.

Komfort, lyd, tilslutningsmuligheder, kommunikation og kompatibilitet er de vigtigste aspekter, som gamere leder efter i en lydløsning. A50 X kombinerer designet fra det originale A50, som er en favorit blandt konsolspillere, med banebrydende innovationer på markedet for konsolheadset:

Det nye ASTRO A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset + Base Station kommer med:

PLAYSYNC-teknologi som gør det nemt at tilslutte og skifte mellem XBOX, PS5 og PC med et enkelt tryk på en knap.

PRO-G Graphene Audio Driver-teknologi til højt ydende gaming-lyd

24-bit LIGHTSPEED Wireless-teknologi til professionel ydeevne på konsollen.

“I løbet af det seneste årti er A50 blevet et ikon inden for gamingheadsets med fokus på gamer-centreret design, sublim lyd og uovertruffen komfort og holdbarhed”, udtaler Ujesh Desai, som er general manager hos Logitech G. ”Vores nye A50 X forbedrer det populære headset med uovertruffet ydeevne ved at kombinere A50’s prisvindende design med adskillige nye funktioner og avanceret teknologi, som virkelig revolutionerer gameplay.

Astro A50 X kommer i sort og hvid (Image credit: Logitech)

PLAYSYNC: Skift mellem konsol og pc med et enkelt klik

PLAYSYNC-teknologien, som bringer alle systemer sammen, er den første i branchen. Den giver gamere mulighed for at tilslutte deres Xbox Series X|S, PS5 og PC/MAC på én gang og skifte problemfrit mellem alle tre spilsystemer med et enkelt "klik" på A50 X-headsettet. Når der skiftes mellem Xbox- og PS5-konsoller, ændrer PLAYSYNC, hvad spilleren ser på sit tv og hører i sit headset. Når du skifter til pc, ændrer PLAYSYNC, hvad du hører på dit headset. Så gamere kan til enhver tid nemt skifte imellem spil og enhed.

A50 X består af en Base Station og Wireless Headset-system, der fungerer direkte med højt ydende spilkonsoller og 4K UHD fjernsyn med HDMI 2.1-teknologi. Ved brug af HDMI, leder Base Station lyden trådløst til A50 X headsettet, mens konsollens video sendes videre til fjernsynet uden at påvirke funktioner som 4K 120Hz HDR, VRR og ALLM. Resultatet er video med høj ydeevne og ultra-lav latenstid.

Lydkvalitet

Lyd er en vigtig komponent i gaming, og A50 Xs driver er blevet opdateret med en 40 mm grafen-membran med en live edge-suspension, som ifølge Logitech G levere hidtil uset overlegen lyd. Den nye driver bringer forbedringer i den præcise lydgengivelse og reducerer forvrængning, så spillere kan identificere lydobjekter tydeligere og skelne deres placering hurtigere, når de bevæger sig i forhold til spilleren.

Logitech har tidligere lanceret Logitech Pro X 2 Lightspeed med grafen-drivere, og der var vi meget begejstrede for lyden. Grafen reducerer forvrængning og leverer samtidig høje toner, klare mellemtoner og en fyldig bas.

A50 X-headsetsystemet er målrettet designet til at arbejde med højtydende gaming-konsoller, der bruger HDMI 2.1 og USB-C-tilslutning, så A50 X kan levere ukomprimeret lyd med op til 24-bit.

Det integrerede LED-statusinformationspanel og den magnetiske opladningsholder, der kan klikkes ind i A50 X-basestationen, sørger for, at headsettet altid er opladet og klar brug.

(Image credit: Logitech)

Hurtig forbindelse og ny mikrofonteknologi

Logitech G's prisbelønnede 24-bit LIGHTSPEED-teknologi er en konstant forbedret professionel løsning til lydkvalitet, pålidelighed i tilslutningsmuligheder og effektivitet for episk batterilevetid. Basen har også samtidig Bluetooth-forbindelse, så gamere kan blande Discord-chat med spillyd eller lytte til musik, mens de spiller.

A50 X er det første headset fra Logitech G, der har en integreret 16-bit 48 kHz LIGHTSPEED-mikrofon med høj opløsning. Denne ekstra båndbredde gør det muligt for mikrofonen at opfange et meget bredere lydspektrum, hvilket giver en uovertruffen ydeevne, klarhed og kvalitet i en bommikrofon. Med A50 X kan spillerne styre Game/Chat-mixet på Xbox, PC og endda deres PS5, og styre lydstyrken mellem spil og chat med knapperne på øret.

Spillere kan optimere og finjustere lydoplevelsen i spil med G HUB på pc og Logitech G-appen på iOS/Android-enheder. Styr EQ-forudindstillinger for dit headset, eller dyk ned i fuldt parametrisk EQ. Udnyt den udvidede mikrofonopløsning, og få EQ-indstillinger i broadcast-kvalitet, mens du holder omgivelserne i skak med støjreduktion. Med A50 X kan gamere indstille mixningen af stream-outputlyden, angive mængden af sidetone, gemme brugerdefinerede forudindstillinger og meget mere.

Logitech G Astro A50 X Wireless Gaming Headset + Base Station kan forudbestilles nu til 2.999 kr. fra Logitech G og vil senere være tilgængelig hos danske forhandlere.