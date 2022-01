Smarte nyheder - Vores 20 favoritter blandt lanceringerne på CES 2022

Selvom CES 2022 ikke helt var storslåede event med et utal af gæster, som det plejer at være (bortset fra sidste år), så var dog mange producenter, der deltog i messen for at vise deres nyheder frem på CES i Las Vegas, Nevada. Og de kom med mange spændende teknologier.

Der sker så meget på CES, men der er altid nogle produkter, der stjæler opmærksomheden, og dem kan du læse mere om her.

(Image credit: LG)

LG var klar til at imponere på CES 2022 annoncerede en række 8K- og 4K OLED-tv, flere nye QNED mini-LED-tv og endda et MicroLED-tv. De fleste af disse skærme har en pris, der ligger uden for vores budget ... den eneste undtagelse er LG 42-tommer 4K OLED-tv'et.

LG lancerer sin C-serie OLED i en endnu mindre skærme og lavere priser, men selv om man så kunne frygte, at det også ville betyde, at specifikationerne er dårlige, så er der ingen grund til bekymring. Det mindste C2 OLED vil stadig have Alpha a9 Gen. 5-processoren ligesom sine dyrere søskende, og skærmen understøtter 4K/120Hz via HDMI 2.1-porte.

Den eneste ulempe er, at den mindste C2 er udstyret med samme skærm som sidste års modeller. Det er dog ikke helt skidt, når man tænker på, at prisen kan ligge under 7.000 kr.

(Image credit: Sony)

Sony har fremvist et af de eneste ægte næste-generations fladskærme på CES i form af A95K QD-OLED-tv'et. Det er det første QD-OLED-tv, som bliver præsenteret af en af de helt store tv-producenter, og ifølge specifikationerne vil skærmen levere den nyeste og bedste panelteknologi.

QD-OLED kombinerer de selvemitterende organiske lysemitterende dioder, der giver OLED sine perfekte sortniveauer, med farvemætningen fra kvantepunkterne. Resultatet er en skærm, der har 200 % af farvemætningen i forhold til en traditionel LED-LCD-skærm, med en højere maksimal lysstyrke og bredere betragtningsvinkler end OLED-skærme.

Vi skal stadig teste den i vores egne hjem, før vi kan overøse den med rosende ord, men baseret på alt det, vi ved om A95K, er det den udvikling af OLED, vi har ventet på.

Noveto n1 bruger såkaldt beamforming teknologi til at sende lyden til dine ører. (Image credit: Noveto)

Noveto N1 ligner lidt en mini-soundbar og er et ret nyt lydprodukt, der bruger beamforming-teknologi til at skabe en 3D-lydoplevelse uden brug af et par hovedtelefoner - men i modsætning til en soundbar kan denne lyd kun høres af brugerens egne ører.

Den fungerer ved at overføre ultralyd lydløst gennem luften. Lyden bliver lavet om til hørbar lyd i lommer lige uden for ørerne - hvilket skaber en oplevelse, der svarer til at bære et par hovedtelefoner.

Ifølge Noveto vil alle andre i rummet kun kunne høre "en hvisken af lyd", mens brugeren altså kan høre 3D lyden højt og tydeligt. Ifølge Novento har de registreret, at op til 90 % (20 dB) af lyden forsvinder, når man er mere end en meter væk fra den, der sidder og lytter foran computeren.

Hvis du bevæger dig eller drejer hovedet, giver bevægelsessensorer mulighed for ansigtsgenkendelse, hvilket hjælper N1 med at spore dine ører og sikre, at lyden rammer det rigtige sted.

En prototype af højttaleren i sort (Image credit: Exeger / Mayht)

Dette er en ny prototype af en bærbar højttaler, der er produceret af teknologivirksomhederne Exeger og Mayht.

Bluetooth-højttaleren er bygget af Exegers Powerfoyle-materiale, der kan omdanne enhver lyskilde til energi. Højttlaren kan altså omdanne lys til strøm, og på den måde lader den hele tiden sine batterier op - uanset om du er inde eller ude.

Højttaleren indeholder også en ny type driver med dobbeltmembran, der er udviklet af Mayht, der lover, at den kan matche ydelsen fra en højttaler, der er ti gange så stor. Mayht's drivere er fladere og mere kompakte end de fleste på markedet, men virksomheden hævder, at de alligevel kan levere samme ydelse og kvalitet som større højttalere.

Selv om den ikke er tilgængelig for offentligheden endnu, giver den os et interessant indblik i, hvor lydverdenen kan være på vej hen i de næste par år.

(Image credit: Samsung)

Samsungs SolarCell fjernbetjening er måske den første nogensinde, der kan oplade trådløst via din router. Den sydkoreanske teknologigigant har taget deres Eco Remote, som blev præsenteret på CES sidste år, og givet den en bemærkelsesværdig opgradering: evnen til at opfange RF-signaler (Radio Frequency) fra din router, som den kan omdanne til strøm til sine batterier.

Konceptet med at høste energi fra RF-signaler er ikke nyt, men det her er første gang, vi ser teknologien blive brugt i et stykke forbrugerelektronik.

I modsætning til andre typer trådløs opladning, som f.eks. trådløs Qi, behøver SolarCell fjernbetjeningen ikke at være meget tæt på eller i berøring med routeren. Fjernbetjeningen kan høste RF-energi på helt op til 40 meters afstand.

Da fjernbetjeningen gør brug af flere trådløse opladningsteknologier (solcelle og RF-opladning), kan den konstant suge energi fra din router, og hvis den ligger med front mod jorden, kan solpanelet på bagsiden lade op via ved lyset fra solen eller fra dine lamper. På den måde behøver du altså aldrig bekymre dig om batterier til din fjernbetjening igen.

Samsungs mobile Freestyle Projector (Image credit: Samsung)

Samsung giver os mulighed for at tage hjemmebiografen med på farten - takket være den nyligt annoncerede Freestyle-projektor.

Som bærbare projektorer er Freestyle en god løsning. Hele enheden vejer mindre end 1 kg, så den burde være let nok at tage med dig på farten, og dens automatiske nivelleringsfunktioner og justerbare stativ betyder, at du ret nemt kan stille projektoren op, uanset hvor du er.

Derudover har denne alt-i-en-enhed et indbygget 360-graders lydsystem - så du behøver ikke at slæbe rundt på ekstra højttalere.

Eufy Security Video dørklokke dual (Image credit: Eufy)

Eufy introducerede en ny videodørklokke, der ikke har ét, men to kameraer. På den måde kan du se et detaljeret billede af krop og ansigt på den person, der står foran døren, samt eventuelle pakker, der ligger på jorden.

Eufy Security Video Doorbell Dual (Battery) har et 2K-kamera med et synsfelt på 160 grader i toppen, mens der sidder et kamera i en lavere Full HD-opløsning med et synsfelt på 120 grader i bunden af dørklokken, hvor det kan filme f.eks. pakker, der står på jorden.

Den drives af et genopladeligt batteri, så der er ikke behov for kabler, og den tilsluttes trådløst til HomeBase 2, som giver 16 GB lagerplads. Kameraet er nok mest nødvendigt i USA, hvor såkaldte porch-pirates (veranda-pirater) har det med at stjæle mange af de pakker, som bliver afleveret på folks verandaer og foran hoveddøren.

The Vivo V23 Pro (Image credit: Vivo)

Vivo har præsenteret V23 Pro, som er perfekt til selfie-elskere. Den har to frontkameraer med et selfiekamera på 50 MP og et 8 MP ultravidvinkelobjektiv til gruppeselfies. Hoved-selfiekameraet på 50 MP er den sensor med den højeste opløsning, vi nogensinde har set på et front-kamera.

Det er også muligt at optage 4K-videoer på front-kameraet med en tilstand, der betyder, at alle videoer automatisk kan "forskønnes", ligesom Portrættilstand gør det hele lidt pænere med stillbilleder.

Ellers har Vivo V23 Pro på bagsiden et 108 MP hovedkamera og 8 MP ultravidvinkelobjektiv og 2 MP makroobjektiv. Telefonen bruger en 6,56" FHD+ 90 Hz-skærm med FHD+, så den burde være en attraktiv løsning for alle, der gerne vil streame på farten. Ydelsesmæssigt bruger den MediaTek Dimensity 1200-chipsættet, som er 5G-kompatibilitet.

Vivo har også Vivo V23, som tilbyder en lignende oplevelse som V23 Pro, men med lidt lavere specifikationer. Den har stadig to frontkameraer med et 50 MP selvfiekamera og en 8 MP ultravidvinkelmulighed, men bagkameraet har en 64 MP-sensor. Den er også en anelse mindre med en skærm på 6,44 tommer - plus at den bruger et langsommere chipset i form af MediaTek Dimensity 920.

BMW iX Flow (Image credit: BMW)

Det er den slags ting, man forventer at se i en James Bond-film, men BMW har lavet en bil, der skifter farve, og den fungerer faktisk i virkeligheden.

Den tilpassede, fuldt elektriske BMW iX har karrosseripaneler lavet af E Ink-skærme - den samme teknologi som skærmen på en Kindle-læser - i et system, som BMW kalder "iX Flow".

Den modificerede BMW iX kan skifte fra hvid til sort og tilbage igen ved et tryk på en knap. Konceptet lyder genialt, og nu står den øverst på vores ønskeliste.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes Vision EQXX-konceptet er en elbil med nogle ret imponerende specifikationer. Den kan prale af en rækkevidde på over 1.000 km på en enkelt opladning, mens der indeni sidder en enorm 47,5-tommers skærm, der strækker sig over hele instrumentbrættets bredde.

Mercedes' ingeniører har tryllet med batteriet, idet de har taget strømforsyningen fra EQS og reduceret dens fysiske størrelse med 50 % og vægten med 30 %, samtidig med at de har udvidet rækkevidden.

Vision EQXX har også 125 solceller på taget, der kan lade bilen op til 25 km rækkevidde pr. dag, og den har den bedste luftmodstandskoefficient af alle biler på 0,17, hvilket gør den yderst aerodynamisk. Den anvender også en lang række genbrugte og bæredygtige materialer både indvendigt og udvendigt.

Selv om denne model er en prototype, der ikke kommer til salg, siger Mercedes, at de er meget tæt på en produktionsklar bil, og mange af de funktioner, der ses her, vil indgå i fremtidige elbiler fra mærket.

(Image credit: Future)

Alienware Concept Nyx er i bund og grund et koncept, der går ud på, at du i stedet for at afvikle spil på enkelte enheder eller i skyen, afvikler dem på en lokal spilserver, som står hjemme hos dig, så du så kan spille på alle dine enheder derhjemme.

Hele tanken bag er, at fordi spillene afvikles på én centraliseret enhed i dit hjem, reduceres den ventetid, der plager cloud gaming-platforme.

Det er et utroligt fedt koncept, og på CES blev det vist i funktion, men konceptet er stadig på et meget tidligt stadie, så der er ingen garanti for, at det rent faktisk bliver til et kommercielt produkt. Men vi kan jo alligevel godt fantasere lidt om, hvad sådan en enhed vil betyde for vores gaming. For med sådan en enhed, vil du kunne afvikle spil på stort set alle enheder. De behøver ikke have regne kraften selv, men skal bare vise spillet og sinde dine tryk på skærmen til Nyx-serveren, der så lynhurtigt omsætter dem til bevægelser i spillet.

Nyx-serveren er en gigantisk sort obelisk med RGB-belysning omkring sig - for selvfølgelig har den RGB - og den ser ud til at veje i nærheden af 30 kilo. Alienware har selvfølgelig ikke fortalt, hvilken hardware der sidder i den, men der må være tale om massiv regnekraft, hvis den skal kunne afvikle spil fra flere i husttanden samtidig uden at få sved på panden. Du vil til gengæld sikkert få sved på panden, når prisen engang bliver annonceret. For 30 rå processorkraft er ikke billig, og du vil sandsynligvis skulle lægge over 70.000 kr. for at få Concept Nyx til at køre dine spil.

RTX 3090 Ti er en opgradering af Nvidias flagskib RTX 3090 og er dermed det mest kraftfulde gaming-grafikkort, som Nvidia nogensinde har lavet.

Medmindre du har planer om at spille de allernyeste spil i 8K-opløsning, vil RTX 3090 Ti sandsynligvis være overkill. Lige nu findes der ingen spil, som på nogen måde belaster eller udfordrer RTX 3090, og derfor vil RTX 3080 Ti og RTX 3080 Ti være rigeligt til de allerflestes behov.

Alligevel er det fantastisk at se nye GPU'er, især dem, der virkelig skubber til grænserne, og det ser RTX 3090 Ti d til at gør. Det er en "monster GPU" ifølge Nvidias Jeff Fisher.

Desværre fik vi ikke meget information om RTX 3090 Ti, udover at den har 24 GB GDDR6X-hukommelse med 21 GB/s båndbredde, hvilket er den samme mængde hukommelse som RTX 3090, men med meget hurtigere båndbredde. Desuden kommer den med 40 shader teraflops, 78 RT teraflops og 320 tensor teraflops.

RTX 3050 (Image credit: Nvidia)

Hvis du har ønsket at opgradere fra et gammelt GTX-kort, men bliver afskrækket af de ekstremt høje priser på Nvidias seneste grafikkort, så er Nvidia RTX 3050 måske dit bedste bud på at få glæde af ray tracing i realtid, DLSS og meget mere af det, Ampere har at tilbyde.

RTX 3050 opnår ifølge Nvidia en ray tracing-ydelse på 18 TFLOPS, en tensor-ydelse på 73 TFLOPS og en shader-ydelse på 9 TFLOPS.

Den største gevinst, du sandsynligvis vil se, er fra DLSS. Og til en udbudspris på 249 dollars er det ekstra frame rate boost helt klart det værd, især hvis du kommer fra et ældre GTX 50-serie kort.

(Image credit: Intel)

Intel har afsløret sine længe ventede Alder Lake-mobilprocessorer, som vil indgå i nye bærbare gaming-bærbare computere og ultrabooks i år.

Faktisk vil de nye H-serie-chips - de kraftigste Alder Lake-processorer til bærbare computere - komme til at indgå i over 100 bærbare computere, med fokus på computere med behov for høj ydelse eller gaming-bærbare samt ultrabærbare computere.

H-seriens serie ledes af flagskibet Core i9-12900HK. Denne processor har seks ydelseskerner (med hyperthreading) og otte effektivitetskerner (uden hyperthreading), hvilket giver i alt 14 kerner og 20 tråde.

Intel hævder, at den nye 12900HK er op til 28 % hurtigere i spil sammenlignet med både 11980HK og Ryzen 9 5900HX, og 30 % hurtigere til indholdsoprettelse sammenlignet med forgængeren.

(Image credit: Sony)

Sony havde lidt af en overraskelse på CES 2022. Den japanske teknologigigant bekræftede officielt, at deres næste generation af virtual reality-headset er på vej, og det hedder som forventet PlayStation VR 2.

Headsettet, der også kaldes PSVR 2, vil debutere sammen med selskabets nye PlayStation VR2 Sense-controller, som tydeligt er inspireret af Oculus Touch.

Ligesom PS5's fremragende DualSense-controller vil Sonys nye VR2 Sense-controller også kunne prale af haptisk feedback og adaptive knapper.

Garmin Vivomove Sport (Image credit: Garmin)

Vivomove Sport er en ny tilføjelse til Garmins serie af hybridure, som har en analog urskive med et skjult digitalt display, der viser din daglige fitnessstatistik som f.eks. antal skridt, trappetrin, forbrændte kalorier og intensitetsminutter.

Urets visere forsvinder, når du ønsker at se dine aktivitetsmålinger, og glider tilbage på plads, når du er færdig.

Det nye Vivomove Sport har Garmins Body Battery Monitoring, som bruger din søvnscore og dit aktivitetsniveau til at bestemme, hvor meget energi du har til den kommende dag. Der er også løbende stress-sporing baseret på pulsen. Og så er der søvnsporing og mulighed for at holde styr på en række forskellige typer af motion.

Oral-B iO Serie 10 (Image credit: Oral-B, Shutterstock, Didecs)

Oral-B iO Serie 10 er en efterfølger til iO Serie 9 og og kommer med en smart opgradering.

De fleste elektriske tandbørster vibrerer hvert 30. sekund for at minde dig om at gå videre til en anden zone, og der er desuden et timer-display på håndtaget. Det kan dog være let at miste overblikket på trods af vibrationerne, og at se på displayet betyder enten at kigge akavet på børsten i munden eller at holde pause i rengøringen halvvejs igennem.

Oral-B iO Series 10 løser dette problem med en opladningsbase, der også fungerer som sekundært display. Fire lys viser, hvilken zone, du skal børste, og tal på siden viser, hvor længe du har børstet. Når basen ikke er i brug, viser den på siden, hvad klokken er.

(Image credit: Sengled)

Sengled Smart Health Monitoring Light er ikke bare en smart pære, som kan tilsluttes til dit intelligente netværk og styres med Alexa eller Google Assistant. Pæren kan holde øje med din sundhed ved at måle forskellige værdier og vitale funktioner.

LED-pæren bruger en avanceret FMCW-radar (Frequency-Modulated Continuous Wave) til at kortlægge dit rum (eller dit hjem, hvis du har flere pærer) og registrere dets beboere.

Hvis du er faldet og ikke kan rejse dig, hvis du sover dårligt eller har hjertebanken, kan denne pære holde øje med dig, fortælle dig, hvad at der er noget galt, og endda tilkalde hjælp. Det kan gøre en stor forskel for eksempel hos ældre, der kan få langt højere tryghed.

Amagami Ham Ham (Image credit: Yukai Engineering)

Når du føler dig stresset, sidder du måske ind imellem og bider dig selv i fingeren? Eller nyder du følelsen af et kæledyr, der tygger lidt på dine fingre? Det er der åbenbart nogle, der godt kan lide. Hvad vil du så sige til at have en lille nuttet robot, der kan gøre det for dig? Det er det enkle og lidt mærkelige koncept bag Yukai Engineering's nye Amagami Ham Ham-robotbjørn. Stik din finger ind i dens lille mund, og så gnaver den blidt på fingeren.

Figurdesignet er baseret på Liv Hearts Nemu Nemu-serie af plyslegetøj, der har hjemme i et univers, hvor en hvid bjørn har skabt en "Healing Study School" for at hjælpe mennesker med at slappe af og blive raske.

Amagami, som på japansk betyder "at bide blødt", kører ikke bare en tygge-rutine af på dine fingre. Robotten har skam et helt udvalg af forskellige tyggestile at vælge imellem. Hele 24 forskellige for at være nøjagtig. Så du behøver altså ikke være bange for, at dit forhold med tygge-bamsen ender i kedelig rutine. Det er ikke helt klart, hvad forskellen er på de mange måder at tygge på, men de er alle samme i kategorien "blid", så du behøver ikke at være nervøs for at miste fingre til tyggebamsen.

Vi indrømmer, at videoen er en smule creepy, så måske er det bare lykkedes at lave den perfekte hadegave.

Et gult Invoxia Smart Hundehalsbånd (Image credit: Invoxia)

Invoxias smarte hundehalsbånd ligner et ægte fremskridt inden for overvågning af kæledyrs sundhed.

Halsbånde kan registrere både åndedræts- og hjertefrekvens og er i princippet et Apple Watch til hunde, og det vil kunne købes engang i midten af 2022 for 99 dollars (ca. 650 kr.). Der kræves et ekstra abonnement på 12,99 USD om måneden (ca. 85 kr.) for at få adgang til halsbåndets GPS-funktioner.

Invoxia har indgået et samarbejde med veterinære kardiologer om at udvikle en dybdeindlærings-AI til sit smarte hundehalsbånd, der gør brug af miniature-radar-sensorer. Disse sensorer er ideelle, da de kan tage aflæsninger, uanset hvor behåret din hund er.

Din hund bør heller ikke have noget imod at bære halsbåndet, da det sidder løst og behageligt om halsen uden at genere hunden. Snart kan både altså holde øje med både dit eget og hundens helbred, og få besked, hvis hunden er syg eller meget nervøs i perioder.

Se Invoxia halsbåndet her