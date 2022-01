De nye mobiletelefoner fra CES 2022

Den årlige CES 2022-teknologimesse er tilbage i sin ikke-virtuelle form, hvor folk møder op personligt, lige som i gamle dage. Desværre har der været nogle pandemirelaterede problemer, som har fået mange virksomheder til at trække sig i sidste øjeblik, eller de har valgt at holde deres lanceringer online, men på trods af det har vi fået en masse spændende mobiler lanceret under CES 2022.

Vi har samlet en liste over de mest spændende mobilnyheder fra messen. Det drejer sig om enheder som Samsung Galaxy S21 FE - enheder, som vi har ventet længe på at se - mens andre er mere overraskende, som Vivos nye serie.

Du vil ikke kunne læse om Realme GT 2 og Realme GT 2 Pro i denne artikel, da disse telefoner teknisk set ikke blev præsenteret på CES, selv om de blev lanceret i begyndelsen af januar. I modsætning til CES 2021 var der i år ikke noget nyt om Samsungs længe ventede flagskib, så vi må vente lidt endnu med officielle informationer om Samsung Galaxy S22.

Læs videre, når vi viser dig en liste over alle de vigtigste mobiler, som vi fik at se på CES 2022.

Samsung Galaxy S21 FE

Et år efter lanceringen af den originale Galaxy S21 har Samsung nu præsenteret deres Galaxy S21 FE (Fan Edition). (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 FE blev præsenteret næsten et år efter originalen S21. Med en startpris på 5.999 kroner i Danmark for modellen med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads placerer telefonen sig som en mellemklassemodel i S21-familien.

Den har en 6,4" FHD+-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz og levende farver. Den har også de samme 12 MP-hovedkameraer og ultravidvinkelkameraer som S21 samt et 8 MP-telelelinse, der erstatter 64 MP-versionen på S21. Frontkameraet er på 32 MP - en pæn opgraderingen af 10 MP selvfiekameraet i originalen.

Den har også det samme Snapdragon 888-chipsæt, som mange andre S21-modeller bruger, afhængigt af dit område. Der er også et batteri på 4.500 mAh, som kan oplades via ledning eller trådløst. Telefonen kører Android 12 med Samsungs One UI på toppen.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro lanceres snart i Kina, mens resten af verden må vente lidt endnu. (Image credit: OnePlus)

Du behøver ikke at tage løbeskoene på for at være klar til at hente OnePlus 10 Pro i din mobilbutik lige nu. Telefonen er blevet præsenteret som en del af CES 2022, men OnePlus har understreget, at telefonen godt nok får premiere den 11. januar i Kina, men at resten af verden må vente lidt endnu. Faktisk har OnePlus ikke nogen dato for, hvornår den rammer verdensmarkedet. Men OnePlus lancerer normalt telefoner i marts eller april, så vi må sandsynligvis vente et par måneder endnu.

Der ser ellers ud til at være god grund til at glæde sig: OnePlus 10 Pro har et tredobbelt kamera på bagsiden samt en rund-LED-blitz. Vi kender ikke alle detaljerne om dette endnu, men der er et synligt Hasselblad-logo i nærheden, det kamerafirma, som OnePlus samarbejder med til sine kamerasæt. OnePlus plejere at imponere, så vi glæder os til at se, hvad OnePlus 10 Pro kan tilbyde.

Læs alt om det kommende flagskib OnePlus 10 Pro her.

TCL 30 V 5G

TCL udgiver et par budgetmobiler. (Image credit: TCL)

Det er meget sandsynligt, at du aldrig har hørt om TCL. Men den kinesiske mobilproducent har stået for mærker som Alcatel og Blackberry, så måske har du alligevel haft deres teknologi mellem hænderne. Nu laver de også en række budgetmobiler og de præsenterede to nye på CES i år.

TCL har annonceret to nye budgetmobiler i form af TCL 30 V 5G og TCL 30 XE 5G. Det er dog TCL 30 V 5G, der sandsynligvis vil appellere mest, især hvis du har et stramt budget at holde dig til.

TCL 30 V 5G har en 6,67" 1080p-skærm med en opdateringshastighed på 60 Hz, et 5 MP-hovedkamera, et 5 MP ultravidvinkelkamera og et 2 MP-makroobjektiv samt et 16 MP-selfiekamera. Den bruger et Snapdragon 480-chipsæt med 4 GB RAM og 128 GB lagerplads. Den vil blive lanceret i bl.a. USA, men det er endnu uvist, om den bliver tilgængelig i Danmark og andre dele af verden.

Der er endnu ikke blevet offentliggjort nogen priser, men med disse specifikationer forventer vi, at den bliver ret billig. Dette er ikke en telefon for dem, der leder efter en mobil, der også kan følge med om tre år, men hvis du skal have fat i noget billigt, der fungerer rimeligt godt, kan TCL 30 V 5G være en god mulighed for dem, der skal spare på mobilbudgettet.

TCL 30 XE 5G er en endnu mere udtalt budgetmodel i forhold til TCL 30 V 5G. Den har en 720p-skærm, et 13 MP hovedkamera med makro- og dybdesensor samt et 8 MP selfiekamera. Den har et MediaTek Dimensity 700-chipsæt sammen med 4 GB RAM og 64 GB lagerplads.

Vivo V23 Pro

Vivo V23 Pro er telefonen til alle de selfie-elskere derude. (Image credit: Vivo)

Vivo laver mobiler, der er perfekte til selfie-elskere, og det gælder også deres nyeste: Vivo V23 og V23 Pro. Især V23 Pro ser stærk ud. Den har to frontkameraer, hvor det ene er et 50 MP-kamera og det andet er et 8 MP ultravidvinkel-selfiekamera med ultravidvinkelgruppe. Selfiekameraet på 50 MP har den højeste opløsning, vi nogensinde har set på et frontkamera.

Det er også muligt at optage 4K-videoer på frontkameraet med en tilstand, der gør det muligt at "forskønne" alle videoer automatisk, på samme måde som portrættilstanden gør det muligt at forbedre stillbilleder.

Ellers har Vivo V23 Pro et 108 MP bagkamera, et 8 MP ultravidvinkelkamera og et 2 MP makroobjektiv. Mobilen har en 6,56" FHD+-skærm med en opdateringshastighed på 90 Hz, så den burde være et godt valg for alle, der ønsker at streame på farten. Ydelsesmæssigt bruger den et MediaTek Dimensity 1200-chipsæt, som er kompatibelt med 5G.

Vivo har også sin Vivo V23, som giver en lignende oplevelse som V23 Pro, dog med lidt lavere specifikationer. Den har stadig to frontkameraer med et hovedkamera på 50 MP og et 8 MP ultravidvinkelobjektiv, mens bagkameraet er reduceret til en stadig ret pålidelig 64 MP-sensor. Den er også en smule mindre med en skærm på 6,44 tommer - og så bruger den et langsommere MediaTek Dimensity 920 chipset.

Se vores hands-on test af Vivo V23 (på engelsk)

Nokia G400

Nokias mobiler på CES 2022 (Image credit: HMD Global)

HMD Global er kommet med en imponerende serie på fem nye telefoner under Nokia-navnet, men det er Nokia G400, som vi er mest interesserede i.

Den har en 6,6" Full HD+-skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, et 48 MP-hovedkamera, et batteri på 5.000 mAh, 6 GB RAM og 128 GB lagerplads. Den er også 5G-kompatibel.

Den har en pris på 239 dollars (cirka 1.565 kr.), hvilket betyder, at den er en af de billigste 5G-telefoner på markedet. Vi har ikke haft mulighed for at teste denne telefon endnu, men den lyder virkelig lovende, især med en potentielt fantastisk skærm til den pris. Du kan forvente, at den udkommer i første halvdel af 2022.

Nokia præsenterede også en masse andre spændende telefoner. For eksempel Nokia G100, som kun koster 149 dollars og giver brugerne en 6,5-tommers HD+-skærm, en fingeraftrykslæser på bagsiden, et tredobbelt kamera og et batteri på 5.000 mAh. Så er der den billigere Nokia C200. For en pris på 119 dollars får man en HD-skærm på 6,1 tommer og et batteri på 4.000 mAh.

Endnu billigere er Nokia C100, som kun koster 99 dollars. Den har en skærm på 5,45 tommer og et kamera foran og bagpå, der begge har 8 MP.

Der blev også præsenteret en Nokia fliptelefon i form af Nokia 2760 Flip til kun 79 dollars. Funktionerne omfatter en nødknap, der ringer til en nødkontakt og deler din GPS-position med dem.

Det vides ikke, om HDD Global, som står for Nokia-brandet, har planer om at lancere telefonerne i Danmark.

Astro Slide

Mangler du mobiltelefoner med fysiske tastaturer? Så er Astro Slide måske noget for dig. (Image credit: Planet Computers)

Kan du huske, da BlackBerry-telefoner var populære? Så skal du måske glæde dig til den nye telefon med fysisk tastatur, som blev præsenteret på CES 2022. Den hedder Astro Slide - et ret fantastisk navn til en mobil - og det er en 5G telefon.

Vi har set denne telefon på crowdfunding-hjemmesiden Indiegogo før, men CES 2022 var første gang, at telefonen rent fysisk blev vist frem, og det blev annonceret, at den snart vil blive sendt til alle, der har forudbestilt telefonen.

Astro Slide har et fysisk tastatur med baggrundsbelysning, og du kan justere knapperne, som du ønsker det. Ud over 5G-forbindelse vil den have et 48 MP hovedkamera, to USB-C-porte, et hovedtelefonstik, et batteri på 4.000 mAh og et Dimensity 800-chipsæt. Den får 6GB RAM og 128 GB lagerplads, som kan udvides med ekstra kapacitet via et micro-SD kort.