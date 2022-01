Samsung klar med Galaxy S21 FE 5G

Det var egentlig forventet, at Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) ville dukke op i august, og da det ikke skete, kom rygterne om, at telefonen helt var aflyst. Men det er altså ikke sket. I stedet har Samsung valgt at lancere telefonen på årets største messe for forbrugerelektronik - CES i Las Vegas CES 2022.

Det er en udsædvanlig timing for at tilføje et nyt medlem til S21-serien. Dels skriver vi 2022, så navnet passer ikke helt til året, og vi regner ikke med, at det varer så længe - en måneds tid måske - før Samsung er klar til at præsentere en serie Samsung Galaxy S22-modeller.

Telefonen kommer i to modeller herhjemme: 128 GB og 256 GB. Den vejledende udsalgspris begynder ved 5.999 kr. for versionen med 128 GB. Køber du versionen med 256 GB, så lander prisen på 6.499 kroner. Dermed er de to modeller hver 600 kroner billigere end forgængeren Galaxy S21, der koster hhv. 6.599 kr. og 7.099 kr. for 128 GB/256 GB-modellerne - i hvert, hvis du går efter priserne på Samsungs egen hjemmeside. Det er dog muligt at finde S21 billigere hos forhandlere ved lidt søgen på nettet, som du kan se herunder.

Så selv om Samsung Galaxy S21 FE er billigere end sin forgænger, så er der altså tale om en mobil med specifikationer, der ligger tættere på flagskibstelefoner end på de billige mobiler på mellemniveau.

”Hos Samsung er vi fokuseret på at kunne levere de nyeste mobile innovationer til endnu flere mennesker. Vi fik god respons på Galaxy S20 FE og Galaxy S21-serien. Så vi anvendte den samme tilgang til S21 FE 5G og udstyrede den med de førsteklasses funktioner, der betyder mest for vores loyale Samsung Galaxy-fans,” Siger Claus Holm der er IM Director og Landechef i Samsung Danmark.

Samsung Galaxy S21 FE 5G specifikationer

Samsung Galaxy S21 FE kommer i fire farver (Image credit: WinFuture / Roland Quandt)

Skærm:

6,4-tommer FHD+ Dynamic AMOLED 2X-skærm med 120Hz opdateringshastighed.

Mål:

Telefonen vejer 177 gram og måler 155,7 x 74,5 x 7,9mm

Kameraer:

12MP Ultra-Wide Kamera med blænde F2.2 og 123˚ panorama

12MP Wide Kamera med Dual Pixel AF, OIS, F1.8

8MP Telekamera med 30x Space Zoom, blænde F2.4

32MP Selfiekamera med blænde F2.2 og 81˚ panorama

Processor:

Qualcomm Snapdragon 888

Hukommelse:

8GB RAM med 256GB intern lagring

6GB RAM med 128GB intern lagring

Samsung Galaxy S21 FE 5G bygger videre på designet fra S21-serien, og ud over at kameramodulet i den nye udgave er mere diskret designet, er det svært at se forskel på de to. Der er dog lidt forskel på størrelse, hvor S21 med sine mål på 165.1 x 75,6 x 8,9 mm og vægt på 227 gram er både større og tungere.

Samsung Galaxy S21 FE 5G tilbydes i fire farver - Grafit, Hvid, Oliven og Lavendel - som alle har en mat finish med en 7,9 mm tynd profil, som skal gøre det lettere at få den ned i lommen.

Galaxy S21 FE 5G er udstyret med en kraftig Snapdragon 888-processor. Dedikerede AMOLED skærmens opdateringshastighed på 120Hz skal sikre, at både film og serier ser flotte ud og at spil bliver afviklet flydende og flot.

Telefonen kommer med et 4500 mAh batteri, der kan oplades ved 25W med kabel, som giver 50 % strøm ved 30 minutters opladning.

Opdateret selfiekamera

Samsung Galaxy S21 er kendt for de fremragende kameraer. Galaxy S21 FE 5G er udstyret med det samme professionelle kamerasæt, så brugerne også her kan tage nogle fantastiske fotos, og har mulighed for at redigere, uploade og dele imponerende indhold fra mobilen. Telefonen har fået en forbedret natindstilling. Nu kan brugere forbedre billeder i svagt lys og tage klare billeder under mørke forhold. Selfiekameraet har fået en opgradering, og i stedet for et 10 MP kamera som hos forgængeren, sidder der nu et 32 MP frontkamera, der har fået et bredere synsfelt, og som ifølge Samsung leverer den bedste selfie-oplevelse til dato.

Telefonen kører Android 12 med Samsungs One UI 4 ovenpå.

Pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy S21 FE 5G kommer til at være tilgængelig i Danmark via Samsung og hos udvalgte forhandlere fra uge 2 (10.-15. januar) 2022.

De vejledende priser er:

8GB RAM med 256GB intern lagring: 6.499 kroner

6GB RAM med 128GB intern lagring: 5.999 kroner