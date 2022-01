Samsung klar med bærbar projektor - The Freestyle

Samsung har på CES 2022 lanceret The Freestyle - en kompakt bærbar projektor, der kan bruges hvor som helst.

Freestyles viser underholdning i en kompakt og bærbar form. Den har auto-niveau, autofokus og auto-keystone-funktioner, som ifølge Samsung giver dig en fremragende seeroplevelse, uanset hvor du er. Den skal give fleksibilitet til forbrugere, der ønsker at tage deres video- og lydindhold med sig, for eksempel rundt i hjemmet, på ferie eller på arbejde.

Freestyle vejer kun 830 gram, hvilket betyder, at man nemt kan projicere en skærm hvor som helst. Freestyles fleksible design muliggør rotation op til 180 grader, så brugerne kan se video i høj kvalitet - på borde, gulve, vægge eller endda lofter uden behov for en separat skærm.

"Freestyle er et alsidigt og fleksibelt produkt, der passer godt til vores nordiske aktive livsstil. Dens bærbarhed gør den nem at tage med, hvorhen du vil, uanset om det er til sommerhuset, festen, arbejdet eller på ferie. Det er en enhed, der passer til alle aldre og behov og giver dig mulighed for at nyde tv-underholdning på en ny måde", siger Kim Gertsen, Team Lead AV i Danmark.

Samsung The Freestyle Projektor (Image credit: Samsung)

Freestyle er udstyret med auto-keystone og automatisk billedjustering , der gør det muligt for enheden automatisk at justere skærmen til enhver overflade i enhver vinkel, hvilket giver et proportionalt billede. Derudover gør autofokusfunktionen det muligt for The Freestyle at vise skarpe billeder på op til 100 tommer. Freestyle kommer også med et passivt højttalerelement, der giver en ren og dyb bas. Freestyle er kompatibel med eksterne batterier, der understøtter USB-PD og 50W / 20V output eller højere, så man kan bruge den, uanset hvor man er.

Freestyle kan også bruges til at skabe atmosfæriske lyseffekter takket være dens ambient-tilstand. Freestyle er desuden en smart højttaler, der analyserer musikken for så at kombinere musikken med visuelle effekter.

Freestyle tilbyder lignende funktioner, der er tilgængelige på Samsung Smart TV, med apps til streamingtjenester og spejlings- og castingsfunktioner, der er kompatible med både Android- og iOS-mobilenheder. Produktet er certificeret af globale streamingpartnere.