Garmin klar med to nye ure

Garmin har præsenteret to nye sportsure på CES 2022: Vivomove Sport og Garmin Venu 2 Plus.

Vivomove Sport er en ny tilføjelse til Garmins serie af hybridure, som har en analog urskive med et skjult digitalt display, der viser dine daglige fitnessstatistikker som f.eks. antal skridt, trapper, forbrændte kalorier og intensitetsminutter. Urets visere bevæger sig ud til siden, når du ønsker at se dine aktivitetsmålinger, og glider tilbage på plads, når du er færdig. Tag den James Bond!

Med hensyn til funktioner er Vivomove Sport næsten identisk med Vivomove 3, men er en smule billigere. Du kan få Vivomove Sport nu hos Garmin til en pris på 1.399 kr.

Garmin Vivomove Sport er et hybridur med både digital og analog urskive (Image credit: Garmin)

Ligesom Vivomove 3 har den nye Vivomove Sport Garmins såkaldte "Body Battery Monitoring", som bruger din søvnscore og dit aktivitetsniveau til at bestemme, hvor meget energi du har til den kommende dag. Der er også løbende stress-sporing baseret på udsving i puls og søvnsporing. Og du kan selvfølgelig holde styr på, hvordan din krop klarer udfordringerne inden for forskellige typer af træning og sport.

Ligesom tidligere ure i serien har Vivomove Sport tilsluttet GPS i stedet for indbygget GPS, hvilket betyder, at det bruger din telefons GPS-chip til at bestemme din placering og dit tempo under udendørs træning som løb, gåture og cykelture.

Det har dog sin egen SpO2-sensor til måling af blodets iltniveau samt pulsovervågning hele dagen med tilpassede advarsler om lav og høj puls.

Garmin Vivomove Sport (Image credit: Garmin)

Vivomove Sport har også funktioner til at spore kvinders helbred, som er blevet en vigtig del af alle Garmins nye ure i løbet af de sidste to år. Vivomove Sport giver mulighed for at spore menstruationscyklus og graviditet med mulighed for at logge symptomer i Garmin Connect smartphone-appen. Som noget nyt er der guidede vejrtrækningssessioner til at få brugerne harmonisk igennem hverdagen.

Venu nu med stemmestyring

Vi fik vores første glimt af Garmin Venu 2 Plus tilbage i november 2021, da et billede dukkede lidt for tidligt op på Garminss egne support-sider. Det blev hurtigt taget ned, men ikke før det blev fanget af tech jorunalisten David Zatz, som bemærkede et nyt mikrofonlogo på enhedens skærm.

Nu kender vi årsagen: Garmin Venu 2 Plus vil gøre det muligt at tage imod opkald fra håndleddet og bruge din telefons stemmeassistent (uanset om det er Siri, Google Assistant eller Bixby) uden at skulle grave mobilen op af lommen.

Garmin Venu 2 Plus giver dig mulighed for at besvare opkald fra dit håndled i stedet for at række ud efter din telefon (Image credit: Garmin)

Venu 2 Plus giver dig et væld af wellness- og fitnessfunktioner, herunder: søvnscore, stressregistrering, energiovervågning, Pulse Ox, kvinders helsefunktioner og en bred vifte af fitness- og træningsmuligheder.

Garmin Venu 2 Plus fås i sort og skifer, creme-guld og elfenben, og puddergrå og sølv. (Image credit: Garmin)

Som noget nyt har Venu serien her med fået mulighed for at foretage og modtag telefonopkald med et tryk på en knap. Uret er desuden kompatibelt med Siri, Google Assistant eller Bixby - brugere kan bruge deres smartphones stemmeassistent til at sende tekstbeskeder, stille spørgsmål, styre kompatible smarthome-enheder og meget mere.

Venu 2 Plus har AMOLED-skærm og en batterilevetid på op til 9 dage. Uret er tilgængeligt hos Garmin nu, og prisen på Venu 2 Plus er 3.499 kr. i Danmark.