Google Beskeder kan nu oversætte iMessage-reaktioner for Android-brugere med betaversionen

Nu er det blevet nemmere at sende beskeder mellem Android og iOS. Google har endelig lanceret en ny version af Google Beskeder, som understøtter iMessage-reaktioner.

Den nye funktion rulles i øjeblikket ud i betaversionen, og når den er slået til, konverterer den automatisk reaktionerne fra en iOS-bruger (som Apple insisterer på at kalde Tapbacks) til en tilsvarende Android-emoji på ikke-iOS-enheder (fra 9To5Google).

Det oversatte symbol vises i nederste højre hjørne, ligesom det ville for en iOS-bruger, men reaktionerne er desværre ikke helt identiske efter konverteringen.

På samme måde som med Google Oversæt, er der nogle ting, der kan gå tabt i oversættelsen, når Tapbacks konverteres til emojis.

”Synes godt om” og ”Synes ikke godt om”-reaktionerne er de samme på iOS og Android (tommelfinger op eller ned). Men så begynder det at se lidt anderledes ud. ”Elsker” er et hjerte på iOS, og det bliver til et smilende ansigt med hjerteøjne, HaHa-ikonet bliver til glædestårer-emojien, udråbstegnene bliver til en chokeret ansigts-emoji, og spørgsmålstegnet bliver en tænkende emoji.

For de fleste betyder ændringerne ikke så meget, men emojis kan have andre eller tvetydige betydninger end Tapback-svar. Så hvis du bruger en iOS-enhed og reagerer på din Android-vens beskeder, skal du måske lige tænke en ekstra gang over, hvordan du reagerer på beskeden.

Grunden til, at de ikke er helt identiske, er, at Tapbacks skal konverteres til RCS (Rich Communication Services) understøttede symboler, der er det, som hele tjenesten Google Beskeder bygger på. Det er også RCS der ligger bag adskillige andre funktioner som bl.a. beskeder via Wi-Fi, kvitteringer for læsning og end-to-end-kryptering, som du finder i andre apps.

Når en Android-bruger har downloadet opdateringen, er den nye funktion automatisk slået til. Det er dog nemt at slå den fra. Gå til Google Beskeder, og åbn menuen ved at trykke på de tre lodrette prikker. Derefter går du til Indstillinger > Avanceret, hvor du finder funktionen: ”Vis iPhone-reaktioner som emoji”.

På nuværende tidspunkt har vi fra Apples side ikke hørt, om de har tænkt sig at indføre RCS, og konverteringen går endnu ikke begge veje. Bruger du Google Beskeder, kan du i øjeblikket ikke reagere på iMessages. Det eneste, vi kan gøre, er at vente og se, om det ændrer sig i fremtiden, men du skal nok ikke have alt for høje forventninger om, at det sker.