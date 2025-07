Nothing's CMF Watch 3 Pro smartwatch er netop blevet lanceret

Det koster 899 kroner og tilbyder AI-sundhedssporing

Uret er en opdateret version af CMF Watch 2 Pro

Det er ikke altid, at virkelig gode smartwatches behøver at koste en formue. Det viste CMF Watch 2 Pro fra Nothing allerede sidste år. Nu har Nothing opdateret dette digitale ur igen med lanceringen af CMF Watch 3 Pro, som har en overkommelig pris på 899 kroner.

Nothing beskriver Watch 3 Pro som sit »mest intelligente smartwatch til dato«, og det indeholder opdaterede funktioner til sundhedssporing samt en AI-assistent, der er designet til at hjælpe dig med at forbedre dit velbefindende gennem målrettet coaching.

Watch 3 Pro kommer med en »dual-band fem-system GPS-opsætning«, som Nothing siger giver forbedret rutesporing, mens der også er en ny pulsmåler, der tilbyder »forbedret nøjagtighed på tværs af alle hudfarver og træningsintensiteter«.

Hvad angår AI-coachen, så »opbygger og justerer den planer baseret på din kondition«, ifølge Nothing, og giver vejledning om dine træningsprogrammer og måder, hvorpå du kan forbedre dig. Den bruger ChatGPT og fungerer ved hjælp af stemmekommandoer på naturligt sprog. Du kan også bruge din stemme til at tage noter og foretage telefonopkald.

En prisvenlig smartwatch-udfordrer

(Image credit: Nothing)

Da vi anmeldte CMF Watch 2 Pro, var en af vores vigtigste kritikpunkter den manglende vandtæthed. Det er noget, der er blevet løst i Watch 3 Pro, som nu kommer med IP68-vand- og støvtæthed.

I Watch 3 Pro kan også måle iltindholdet i blodet, dit stressniveau og lave guidede åndedrætsøvelser. Det har værktøjer målrettet kvinders sundhed, kommer med påmindelser om inaktivitet og om at drikke vand og meget mere.

Det leveres også med et seks-akset accelerometer, hvilket er en forbedring på 50 % i forhold til Watch 2 Pro. Nothing siger, at du får 13 dages batterilevetid på en enkelt opladning eller 4,5 dage med altid-tændt skærm aktiveret. Det tager 99 minutter at oplade fra nul til 100 %.

Watch 3 Pro et til salg nu og kan bestilles hos Nothing.