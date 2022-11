Black Friday 2022: Monster-rabat på gigantisk Samsung TV

Her er et gigantisk Samsung tv med stor rabat. Er det tid til at opgradere til et 4K tv derhjemme? Og har du en masse tom vægplads, du trænger til at få fyldt op? Så skal du måske en tur omkring Powers webshop og handle stort ind til Black Week.

Og når vi siger stort, så mener vi det: Hele 98" tv-skærm står og venter på dig i form af Samsung 98" 4K NEO QLED TV QE98QN90AATXXC. Er det en stor mundfuld? Det er prisen også: Før-prisen på dette kæmpe-tv ligger på 89.990 kroner, men bare rolig, så meget behøver du ikke hæve på kontoen. Lige nu har Power skåret prisen ned til 49.990.

Det er stadigvæk et godt stykke over de flestes tv-budget. Men du får altså også noget for pengene: QN90A Neo QLED 4K Smart TV (2021) på 98” er en af sidste års topmodeller fra Samsung. Du får her high-end 4K Neo Quantum QLED-TV, der er udstyret med Full Backlight og Ultimate UHD Dimming Pro og dobbelte TV-tunere.

Og så får du så meget skærmplads, at det kan køre en mellemstor provinsbiograf misundelig.

(Åbner i nyt vindue) Samsung 4K QE98QN90A Neo QLED 98": Før 89.990 kr . 49.990 kr. hos HiFi Klubben (Åbner i nyt vindue)

