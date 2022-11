Black Friday: Superdeal på Samsung Galaxy Tab S8

Hvis du håbede på at få fat i en billig tablet (Åbner i nyt vindue) under Black Friday-udsalget (Åbner i nyt vindue), kan du lige nu tjekke dette gode tilbud på Samsung Galaxy Tab S8 hos Samsung, som giver den billigste pris nogensinde på tabletten.

Ved lanceringen kostede Samsungs basistablet 7.199 kr., men med dette Black Friday-tilbud kan du købe tabletten for så lidt som 4.899 kr., hvilket er et rigtig godt tilbud. Så hvis du har ønsket at købe en ny tablet, men ikke ligefrem har brug for en Apple iPad, bliver det nok ikke meget bedre end dette. Vi anbefaler dog, at ikke venter alt for længe med at slå til, for supertilbud som det her har tendens til at blive udsolgt under Black Friday.

(Åbner i nyt vindue)Spar 2300 kr. - Samsung har et kanongodt Black Friday-tilbud på den nyeste 5G tablet fra Samsung. Du får en rabat på 2.300 kroner eller 28,75%, hvilket er den billigste pris, vi nogensinde har set på denne tablet i 5G-version. Du får også rabat på wi-fi-versionen med lignende stor besparelse, for her får du Samsung Galaxy Tab S8 wi-fi 128GB for 3.849 kr. mod normalprise på 5.999 kr.